Эволюция Нового года во Владивостоке: 13 лет под разной елкой

Новогодняя елка-2018. Фото: Мария Бородина, РИА PrimaMedia

Город за это время отказался от живых елей и ледовых фигур в пользу долговечности, а также оказался в центре околоелочного скандала (ИНФОГРАФИКА)

За последние 13 лет празднования Нового года украшение центральной площади Владивостока изменилось кардинально. Вместо живых лесных красавиц площадь украшают искусственные ели из полиэтилена и проволоки, а ледяные сказочные фигуры стали светодиодными. Однако на любимый праздник горожан власти Владивостока не скупятся и по сей день. РИА PrimaMedia вспомнило, как менялся новогодний облик главной площади города.



Инфографика. Фото: ИА PrimaMedia

До 2005 года центральную площадь Владивостока украшали "живые" елки. Зеленая красавица представляла собой сборную конструкцию – на ствол высотой около 25 метров крепились сотни еловых ветвей. Решение об установке искусственного новогоднего дерева было принято сразу из нескольких соображений – экологических, экономических и эстетических.



Последняя "живая" елка во Владивостоке. Новый год 2004 года, Фото с места события собственное. Автор фото: РИА PrimaMedia

2006, 2007

В эти годы центр Владивостока украшала одна и та же конусообразная искусственная ель высотой 20 метров. Сборную конструкцию хранили на складе, а в преддверии праздников приступали к монтажу. Около недели уходило у монтажников на сборку каркаса, еще столько же на покрытие каркаса хвоей. Затем компания-подрядчик приступала к праздничному оформлению елки: ее украшали световыми гирляндами и игрушками. Судя по сообщениям пресс-службы мэрии, в 2006 году количество украшений на елке превысило 3,5 тысячи, а общая протяженность новогодних лент составила почти тысячу погонных метров.

Площадь в 2007 году. Фото: Евдан Юрий, PrimaMedia Площадь в 2007 году. Фото: Евдан Юрий, PrimaMedia 1 / 2

На площади также в эти годы создавали зимнюю сказку из персонажей мультфильмов и героев детских книг. Мерцающая иллюминация украшала ледовый городок, каток, четырехметровую горку и центральную елку. Так что вся площадь сияла огнями.

2008

В этом году администрацией города была закуплена новая елка. Пушистую красавицу высотой с семиэтажный дом (21 метр) украсили 2,5 тысячи игрушек и 500 гирлянд. На главный символ года выделили 2 млн 149 тысяч рублей. Главную елку Владивостока купили в соседнем Китае. По габаритам новая елка несколько уступала своей предшественнице. Рядом с зеленой красавицей установили большие двухметровые фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Елку декабря 2008 года запомнили многие автомобилисты Приморья, да и просто жители нашей страны, которые следили за новостями. Город в это время митинговал против повышения пошлин на ввоз авто. Перекрытия трассы, автоколонны в аэропорт, но памятнее всего — знаменитый хоровод вокруг главной елки, к которому быстро присоединились сотрудники ОМОНа из Москвы.



Елка 2008 — свидетель событий, Фото с места события собственное. Автор фото: Екатерина Галочка, РИА PrimaMedia

2009

Новая елка, на которую из бюджета Владивостока было выделено 5,28 млн рублей, а на ее украшение и иллюминацию, монтаж и обслуживание – еще 5,2 млн рублей, простояла недолго. Почти 9-ти этажная (28 метров), 15-тонная "красавица" из металла и лески, украшенная почти тысячей игрушками, 30 декабря рухнула из-за порывов ветра. Хотя, судя по документации, новогодняя красавица родом из подмосковного города Коломны, должна была выдержать свойственные Владивостоку ветровые нагрузки.

15-тонная "красавица" из металла и лески рухнула из-за порывов ветра. Фото: РИА PrimaMedia Разбились елочные игрушки. Фото: РИА PrimaMedia 1 / 2

Как выяснилось позже, владивостокская елка была экспериментальной — это была первая полностью искусственная елка ствольной конструкции подобных размеров. До этого 30-метровые елки делали или по каркасной технологии, когда ветки "ложатся" на готовую треугольную конструкцию, или со стволом, в который втыкали настоящие еловые ветки. Главная елка Владивостока, неспешно рухнув под порывами ветра, "похоронила" под собой надежды администрации города произвести должное впечатление на налогоплательщиков не только своей высотой, но и ценой — более 10 млн рублей вместе с сопутствующими работами.

Власти решили не портить горожанам Новый год и оперативно заменили елку. "Дублерша" разительно отличалась от представленных ранее. Ее высота была 12-15 метров, одна из сторон елки была "лысая", зато другая — почти пышная.

Живая "дублерша". Фото: РИА PrimaMedia Дорогостоящие катки на центральной площади. Фото: РИА PrimaMedia 1 / 2

В итоге прокуратура города провела проверку по факту обрушения "новогодних надежд". Завершилось все рассмотрением в суде двух встречных исков по поводу качества выполненных работ и выполнения финансовых обязательств. В этот же год у многих вызвал вопрос и расход на залив временных катков на площади. Так, на выполнение работ по монтажу, содержанию и демонтажу катков на площади Борцов Революции в период новогодних праздников, согласно муниципальному контракту, была потрачена сумма свыше 3,3 млн рублей.

2010

Новый 2010 год Владивосток встречал с 28-метровой елкой, которую взамен упавшей в 2009 году предоставил подрядчик. Ель была украшена 1620 шарами и 2750 светодиодными лампами. Она получила название "Центральная" и, по словам члена общественной палаты РФ, актрисы Приморского краевого театра имени Горького Ларисы Белобровой, впервые за много лет елка была по-настоящему красивой. Расходы на подготовку и празднование Нового года обошлись в 2010 году в 9,9 млн рублей.



Елка "Центральная", Фото с места события собственное. Автор фото: РИА PrimaMedia

2011

Монтаж 28-метровой елочной конструкции на площади Борцов Революции начался как никогда рано — 21 ноября. Это была прошлогодняя елка, украсили ее теми же шарами, что и в 2010 году, правда орнамент был немного другой.

Прошлогодняя елка с новым орнаментом. Фото: РИА PrimaMedia Елочные игрушки остались те же. Фото: РИА PrimaMedia Горка напоминала мост через бухту Золотой Рог. Фото: РИА PrimaMedia 1 / 3

Праздник прошел под девизом "Новый год – в новом городе", так как, готовясь к саммиту АТЭС, Владивосток очень изменился. На площади установили световые фейерверки и "сакуры", горки и каток, в оформлении которых угадывались силуэты объектов, возводящихся к саммиту АТЭС-2012. Так, горка напоминала мост через бухту Золотой Рог, а в катке можно было увидеть очертания океанариума.

2012

Главную елку Владивостока – опять-таки 28-метровую – увенчала корона, а самой новогодней красавице присвоили в этом году имя "Царь-елки". Помимо красных и золотых шаров ее украсили светящейся гирляндой.

"Царь-Елка". Фото: РИА PrimaMedia Центральная площадь сияла огнями. Фото: РИА PrimaMedia 1 / 2

На площади опять разместились каток и горки, а также световая иллюминация.

2013

В этом году власти Владивостока приобрели новую елку высотой 32 метра. Она должна была светиться не только ночью, но и днем. Возглавлять ее должна была необычная 3D-конструкция: от верхушки звезды должны были расходиться световые лучи длиной 1-1,5 метра. По некоторым источникам, стоимость конструкции вместе с украшениями составляла 7,5 млн рублей. Однако 9 декабря смонтированная лишь на 40% елка упала. Подрядчик ООО "Прайд", устанавливавший елку на центральной площади, признал свою вину. Рабочие трудились на автовышке при штормовом ветре. Очередной порыв качнул кран, он задел каркас, и конструкция рухнула.

В 2013 году елку снова сдуло ветром. Фото: РИА PrimaMedia Проверенная елка вновь украсила центр города. Фото: РИА PrimaMedia Украшение центральной площади в 2013 году. Фото: Администрация города Владивостока 1 / 3

В итоге проверенный и надежный подрядчик "Каньон" занялся установкой прошлогодней 28-метровой елки, вместо конструкции упавшей.

Украшением центральной площади также стали световые фигуры: елочные украшения, яркие подарки и конфеты размером два метра. Кроме традиционной новогодней символики в оформлении площади присутствовали олимпийские мотивы. Были установлены большие светодиодные олимпийские кольца, световые панно с изображением лыжников, хоккеистов и других спортсменов. Традиционно была установлена горка для детей и взрослых.

2014

В этом году опять поставили старую проверенную 28-метровую ель, на установку выделено более 1 млн рублей.

2014 год. Фото: Пресс-служба администрации Владивостока Центральную площадь украсил светодиодный сказочный лес. Фото: Пресс-служба администрации Владивостока 1 / 2

Центральную площадь также украсили светодиодный сказочный лес, горка, декоративная арка и шестиметровый светящийся шар. Власти города делают ставку на фотографичные объекты, так, чтобы люди могли сделать памятные фото возле ярких новогодний украшений.

2015

В 2015 году центральную площадь Владивостока украсила та же искусственная лесная красавица, что и в прошлые годы. Ее установка закончилась 10 декабря. Кроме главной городской елки на площади можно было увидеть фигуры снеговиков, белых медведей, декоративные арки и другие сооружения.

Главная елка в 2015 году. Фото: Александр Хитров, РИА PrimaMedia Встречаем 2016 год. Фото: Александр Хитров, РИА PrimaMedia 1 / 2

Кроме главной городской елки на площади можно увидеть фигуры снеговиков, белых медведей, декоративные арки и другие сооружения.

Интересно, что в ходе подготовки к празднованию Нового 2015 года произошел небольшой конфуз — владивостокцы заметили, что подрядчики, занимающиеся украшением центральной площади Владивостока, "сэкономили" на буквах в поздравлениях с Новым годом. В итоге на светодиодных экранах какое-то время транслировались надписи с ошибками.

2016

В этом году на площади Борцов за власть Советов снова установили самую стойкую к владивостокским ветрам – 28-метровую красавицу. Главный новогодний атрибут Приморья украшен гирляндой, яркими золотистыми, синими и красными шарами, блестящими игрушками. Макушку елки венчает звезда.

Елка 2016. Фото: Мария Бородина, РИА PrimaMedia Арт-объекты на площади. Фото: Александр Ратников, РИА PrimaMedia Арт-объекты на площади. Фото: Александр Ратников, РИА PrimaMedia Арт-объекты на площади. Фото: Александр Ратников, РИА PrimaMedia Арт-объекты на площади. Фото: Александр Ратников, РИА PrimaMedia Арт-объекты. Фото: Александр Ратников, РИА PrimaMedia 1 / 6

Дополняют убранство новогодней площади арт-объекты из дерева – мельница, маяк, снежинки, фонари, трёхметровые стол и стул, "мост в Новый год" и сказочные персонажи. На площади расположен небольшой еловый лес, в котором "поселились" деревянные фигуры тигра Амура и козла Тимура, прославивших Приморский край на всю Россию, а также мультяшные волк, зайка и олени. Кроме того, зимний городок украшают светодиодные конструкции – снеговик, сказочные олени, медведи и маленькие елки.

2017

Новый 2018 год Владивосток встречает с новой елкой, которую городские власти приобрели за 4,6 млн рублей. Полностью елочную конструкцию рабочие установили к концу ноября, а уже в начале декабря на ней зажглись огни. В каждую ветку искусственной ели встроена гирлянда, запрограммированная на определенный рисунок и интервал мерцания, который дополняют светодиодные консоли. Украшения выполнены в стиле русского расписного узора. Так, самые крупные панно сделаны по мотивам городецкой росписи. Например, здесь можно увидеть один из самых популярных элементов этого русского народного художественного промысла – розан. Макушку главного городской елки венчает звезда.

Новогодняя елка - 2018. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новогодняя елка - 2018. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Новогодняя елка - 2018. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

Кроме елки на центральной площади традиционно смонтирован зимний городок. В этом году его концепция — "Новогоднее путешествие". Она предлагает владивостокцам совершить увлекательное путешествие и погрузиться в мир детства. На центральной площади города можно увидеть старинный паровоз, автомобиль или самолет, похожие на те, которыми взрослые играли в детстве, а малыши – играют и сейчас.

3.01.2018