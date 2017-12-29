В 55 жизнь только начинается: история спидвея во Владивостоке на плечах энтузиастов

Чемпионат России по спидвею во Владивостоке. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Команда "Восток" празднует свой юбилей с надеждами на светлое будущее

Один из четырех действующих клубов в России по спидвею команда "Восток", является одним из самых титулованных спортивных клубов в Приморье. Коллектив в этом году отмечает свой 55-ый день рождения. Образовавшийся в 1962 году команда застала золотые времена отечественного спидвея, когда в лиге СССР выступало 49 команд, воспитала не одно чемпионское поколение, оставалась на плаву в трудные 90-ые годы, когда домашний стадион "Авангард" был таможенной площадкой для японских машин, пережила раскол в 2004 году и наконец "золотую эпоху" в 2015 и 2016 годах. Однако жители Владивостока мало, что знают об истории команды, которую по праву можно назвать одной из самых успешных в спортивном плане. Специально к юбилею ИА PrimaMedia решило рассказать своим читателям, как сегодня живет "Восток" и кто эти люди, которые привезли спидвей во Владивосток.

Рождение спидвея

Принято считать, что день рождения спидвея приходится на 15 декабря далекого 1923 года, когда состоялась первая гонка в Австралии в местечке Вест-Майтланд. Тогда успех от гонок превзошел все ожидания и спидвейные гонки повсеместно начали проводиться на всей территории материка. Через некоторое время о новой "быстрой забаве" прознали англичане и приехали в Австралию, чтобы самим принять участие в заездах. Уроженцев Англии настолько вдохновил спидвей, что они незамедлительно начали обустраивать гоночные спидвейные треки на своем острове, и параллельно оттачивая мастерство в состязаниях на австралийской земле. Первая гонка на Туманном Альбионе состоялась 19 февраля 1928 года на треке "Кингс Оук" в Хай Бич.

Это событие послужило началом глобального распространения спидвея по Европе. Первыми эстафету британцев перехватили испанцы, которые в 1929 году построили два трека в Мадриде и Барселоне. Через год поляки провели первые гонки, а в 1932 году немцы и австрийцы влились в этот набирающий популярность вид спорта. СССР не остался в стороне от модного увлечения достопочтенных особ на европейском континенте. Все те же англичане на московском стадионе "Динамо"в середине 30-х годов провели показательные выступления на необычных мотоциклах без тормозов. Их выступления произвели настоящий фурор на советского гражданина заходами, однако в силу разных обстоятельств, в том числе из-за военных действий, в развитие спорт дальше не пошел и почти на 20 лет о спидвее в союзе забыли.

Сами построили гаревую дорожку на "Авангарде"

В следующий раз о гонках на гаревой дорожке в стране вспомнили только в 1958 году, когда на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени В.И. Ленина в Лужниках были проведены первые в СССР соревнования по спидвею, а через год уже стали проводиться всесоюзные чемпионаты, в которых принимали участие дальневосточные мотогонщики — Виктор Успенский, Рудольф Богданов и Вадим Харамонов.

— Мы начали заниматься спидвеем в 1959 году в Майкопе и Краснодаре, — вспоминает Виктор Успенский. В 1960 в Одессе я стал чемпионом СССР в классе 350 куб/см по длинному треку, а Рудольф Богданов выиграл категорию 125 куб/см. На гребне такого успеха мы вернулись во Владивосток, нас с оркестром торжественно встречали на вокзале. В то время я работал на Дальзаводе, поэтому решил обратиться к завкому Дальзавода с просьбой организовать секцию или клуб по спидвею при заводе — мне пошли на встречу. Удалось договориться, чтобы тренировки и домашние гонки проходили на стадионе "Авангард". Специально для этого собственными силами на арене сделали спидвейную дорожку и начали сразу же на ней тренироваться, — сказал Успенский.

Это же трио через два года основало спидвейную команду "Восток", которая стала базироваться во Владивостоке на стадионе "Авангард", на котором к этому времени там уже была подготовлена первая гаревая дорожка. Эпохальное для всего Дальнего Востока событие произошло в 1962 году, когда владивостокский "Восток" вступил в борьбу в первенстве СССР, где уже между собой соревновались коллективы из Краснодара, Ленинграда, Львова, Майкопа, Минска и других городов. В дебютном сезоне коллектив из столицы Приморья не хватал звезд с неба, заняв всего 11 место из 16 команд, спустя год позиции были аналогичными.

Первый состав команды "Восток" в 1962 году. По центру (левее) — Виктор Успенский. Фото: личный архив Виктора Успенского Команда "Восток" в 1960-ые. Фото: архив команды "Восток" Виктор Успенский. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

В первые сезоны командой руководил Юрий Самбурский, который и по сей день живет мотоциклами и техникой. Он принимает участие в краевых ветеранских соревнованиях по спидвею и мотокроссу, регулярно оказываясь в тройке призеров. Чемпион СССР в личном зачете, неоднократный призер всесоюзных чемпионатов и России по ипподромным гонкам и мотокроссу. Один из сильнейших гонщиков Советского союза по ледовому спидвею и ипподромным гонкам. Именно он заложил фундамент становления команды и сформировал ее состав. У руля "Востока" он пробыл до того момента, пока в 1970 году наставником не стал человек — легенда для всего советского и российского спидвея — Виктор Успенский.

Заслуженный тренер России, тренер сборной СССР по спидвею 1982-1986, судья всесоюзной категории. Чемпион Советского союза по спидвею в личном зачете. Один из сильнейших гонщиков СССР за всю историю, неоднократный призер в гонках по ипподрому и мотокроссу и ледовому спидвею.

Виктор Успенский вспоминает, что горожане с любопытством и большим азартом приняли спидвей в приморской столице. Этот вид спорта покорил сердца владивостокцев, которые любили скорость и острые ощущения.

— На стадионе "Авангард" каждую гонку царил небывалый ажиотаж, трибуны неизменно забивались до отказа, люди даже забирались на крыши домов, садились на забор, смотрели гонки из-за ворот. Все вокруг жило спидвеем, команд в союзе в период становления было много, поэтому поединков проводилось в достаточном количестве, чтобы поддерживать зрительский интерес к соревнованию. Легионеров в команде не было, спортсмены выступали все доморощенные родом из Приморского края — в основном из Владивостока и Уссурийска, — говорит Успенский.



Первые гонки по спидвею во Владивостоке в 1960-ые. Фото: фотоархив команды "Восток"

Ведущие владивостокские гонщики, например, Владимир Заплешный, Александр Павлов, Олег Галяутдинов, Григорий Харченко и Валерий Зиганшин входили в состав сборной СССР. Один из самых результативных гонщиков — Александр Павлов, который на командном чемпионате мира завоевал бронзовую медаль, в личном чемпионате мира на стадионе "Уэмбли" в Англии занял шестое место, хотя имел все шансы на пьедестал.

— Если бы не то досадное падение, то ему по силам было бы завоевать чемпионское звание, но история не терпит сослагательных наклонений, — рассказывает Виктор Успенский.

Вехи успеха

Первые медали чемпионата СССР пришлись на 1969 год, когда "Восток" остановился в шаге от первого места. Уже через три года — в 1972 году — дальневосточный клуб завоевал первое золото в своей истории. Этот успех Виктор Успенский помнит как вчерашний день. Тогда судьба чемпионства решалась в последней гонке сезона против "Турбины" из Балаково.

— До этого они неоднократно становились чемпионами СССР, а в этот раз так сложилось, что к последнему заезду решалась судьба чемпионства, кто его выигрывает, тот и побеждает. Юниор Сергей Виговский, который не показывал высоких результатов, и на него больших ставок никогда не делалось, выиграл старт и никому не уступил лидерство. После гонки, когда стало понятно, что мы чемпионы, его на руках вместе с мотоциклом занесли в раздевалку, — поделился впечатлениями Виктор Успенский.

Спидвей во Владивостоке в 1970-ые годы. Фото: фотоархив команды "Восток" Спидвей во Владивостоке в 1970-ые годы. Фото: фотоархив команды "Восток" Спидвей во Владивостоке в 1970-ые годы. Фото: фотоархив команды Спидвей во Владивостоке в 1970-ые годы. Фото: vk.com 1 / 4

В тот золотой состав вошли Олег Галяутдинов, Николай Коротаев, Сергей Виговский, Сергей Гаврилов, Николай Семенов, Василий Жатько, Владимир Нестеров, Валерий Михайленко, Валерий Зиганшин, Владимир Заплешный и Александр Павлов.

В 1973 и 1974 клуб еще дважды выиграл серебряные медали, но уже в 1975 вылетел в Первую лигу. Впрочем, уже на следующий год "Восток" вернулся в элитный дивизион советского спидвея — однако, ненадолго, снова опустившись на ступень назад в 1978. Третье пришествие в Высший дивизион состоялось лишь в 1981 году.

На протяжении 1980-х "Восток" был крепкой командой, стабильно занимавшей 4-5 места в чемпионате страны. При этом во Владивостоке в период с 1982—1985 годах существовала и вторая команда — "Вымпел".

Программка гонки по спидвею между СССР и Польшей в 1983 году. Фото: фотоархив главного тренера команды "Восток" Игоря Столярова Программка гонки по спидвею между СССР и Польшей в 1983 году. Фото: фотоархив главного тренера команды "Восток" Игоря Столярова Немецкая программка международной гонки по спидвею с участием Игоря Столярова (в настоящий момент главный тренер команды). Фото: фотоархив главного тренера команды "Восток" Игоря Столярова Гонки по спидвею во Владивостоке в 1980-ые. Фото: фотоархив команды "Восток" Первый чемпион СССР по спидвею — уфимец Фарит Шайнуров. Фото: vk.com 1 / 5

Новые успехи пришли к "Востоку" в конце 80-90-х годов, когда клуб три года подряд выигрывал медали чемпионата страны (серебро 1989, золото 1990 и бронзу 1991). Лидерами "Востока" на тот момент являлись Григорий Харченко, Виталий Ефимов, Аркадий Кононец, Геннадий Потехин, Игорь Столяров, Игорь Швец и Аркадий Сушков.

Лихие и бесстадионные 90-е

В 1985 году руководством "Дальзавода" приняло решение реконструировать стадион, однако ремонт не предусматривал гаревой дорожки для спидвея. Общественность была резко против такого решения, во многом благодаря резонансу дорожку на арене в итоге оставили. Клуб с 1985 по 1990 выступал в Уссурийске, Новосибирске, Кемерово и других союзных городах.

После распада СССР централизованное финансирование команды прекратилось. В то время один из руководителей "Дальзавода", сославшись на отсутствие денег на реконструкцию стадиона "Авангард", принял шокирующее для всего коллектива распоряжение — обустроить здесь таможенный склад для хранения машин, а административное здание, которое строилось для нужд клуба, "Дальзавод" сдал в аренду предпринимателям.

Владимир Селезнев, который сегодня является председателем Федерации мотоциклетного спорта Приморского края и заместителем директора "Востока", тогда работал администратором в команде. Времена, когда у команды не было постоянной тренировочной базы и приходилось длительное время проводить в разъездах, не видя семью и друзей, он вспоминает с содроганием.

— Тренировочные сборы в основном проходили за границей, например, в Польше и Латвии. Подготовка проводилась на трассах для мотокросса, чтобы поддерживать физическую форму, спортсмены приезжали туда на две недели и тренировались. Потом возвращались обратно, в таком режиме приходилось жить достаточного долго, — рассказывает Владимир Селезнев.

— Мы болтались по разным городам России и других стран, арендовывали стадионы в Башкирии, Салавате, Новосибирске, Тольятти, — делится воспоминанием главный тренер "Востока" Игорь Столяров, тогда выступающий за команду в качестве гонщика.

— Было очень тяжело. По 3-4 месяца не виделся с семьей. В основном это были периоды с весны и до осени, когда шел чемпионат. Если раз или два прилетал домой — то это уже было хорошо. Но ко всему привыкаешь. Бывало, что родственники, жены сами приезжали на сборы, другой возможности повидаться просто не было.

Пожалуй, самое продолжительное пребывание было в Белоруссии в городе Пинске. Там Виктор Успенский сумел договориться с центральным комитетом ДОСААФ республики, и команде была предоставлена возможность тренироваться, жить, словом, спокойно заниматься любимым делом, в то время как домашняя арена клуба была заставлена японскими машинами, предназначенными на продажу.

— Команда базировалась в Белоруссии 4 года. Команду в сложный период не бросила администрация Владивостока, которая исправно обеспечивала клуб деньгами. "Дальзавод", в свою очередь, не оказывал финансовой помощи, — рассказывает Владимир Селезнев.

Стадион "Авангард" в 90-ые годы. Фото: фотоархив команды "Восток" Стадион "Авангард" в 90-ые годы. Фото: фотоархив команды "Восток" 1 / 2

Несмотря на такие колебания, "Восток" удержался на плаву. В 1996 клуб завоевал серебряные медали чемпионата России. В то время гегемонами первенства России были "Лукойл" и "Мега-Лада". Поэтому нашему клубу сложно было бороться за первые две строчки чемпионата, однако мы стабильно занимали третье место.

Возвращение домой

"Восток" без полноценной домашней арены оставался 15 лет, когда, наконец, в 2000-м году администрация Владивостока не выкупила "Авангард" у Дальзавода и не оформила стадион в муниципальную собственность, затем передав его клубу в оперативное управление.

Продолжилась реконструкция стадиона, прервавшаяся на 10 лет, дополнительно были построены: VIP-трибуна, боксы, первый этаж. Второй этаж достраивали при помощи городской администрации. В этом же году приморский коллектив стал бронзовым призером чемпионата России, в котором принимало участие восемь команд.

Первые гонки на стадионе "Авангард" после его реконструкции в 2000-ом году. Фото: фотоархив команды "Восток" Первые гонки на стадионе "Авангард" после его реконструкции в 2000-ом году. Фото: фотоархив команды "Восток" 1 / 2

Пожалуй, самым провальным, как с точки зрения спортивных результатов, так и общей атмосферы в команде можно назвать 2004 год. Как рассказывает директор команды "Восток" Константин Цыбулин, тогда спортсмены были недовольны своей заработной платой.

— Члены команды "Восток" Григорий Харченко, Максим Кононец и еще ребята были недовольны своим положением в команде. Они Виктору Успенскому высказывали свои пожелания, но он не хотел делать так, как они предлагают, и ребята решили создать свою команду "Приморье" и ушли из "Востока", — говорит Константин Цыбулин.

Молодая звезда команды Григорий Лагута подписал сразу два контракта — один с "Востоком", другой с "Приморьем", что нарушало правила Чемпионата России. Такое во многом беспечное решение подняло градус напряжения и в без того разрозненном коллективе.

Однако новосозданная команда "Приморье" просуществовал только один сезон, не хватило финансирования. Эти события значительно повлияли на командную "химию", ведь в 2004 году "Восток" занял последнее место в Чемпионате России, в котором участвовало семь команд.

Золотая эпоха

После этих событий в команде сменилось руководство, директором "Востока" стал Константин Цыбулин.

— Передо мной стояла задача изменить ситуацию в команде, все поставить на правильные рельсы, создать комфортную для работы атмосферу. Наверное, мне это удалось. Все усилия были направлены на то, чтобы завоевать первые золотые медали в новейшей российской истории "Востока", — вспоминает Константин.

В тот момент с поста главного тренера команды ушел Виктор Успенский, который занимал должность с 1970 года. Наставником стал Игорь Столяров, член сборной СССР по спидвею, участник чемпионатов Мира 1982-1986, серебрянный призер чемпионата СССР среди юниоров 1981, чемпион союзных чемпионатоа по ипподрому в составе команды России в 1984-1985. Бронзовая медаль во всесоюзных чемпионатах по ипподрому в личном зачете в 1987. Чемпион России по ипподрому в командном зачете. Обладатель золотой, серебрянной и бронзовой медалей в командном зачете чемпионата СССР 1989-1991, бронзовый призер в командном зачете чемпионатов России с 1997-2000.

В сезоне 2008-09 наши спидвеисты находились в шаге от золотых медалей, и та серебряная медаль, по мнению Цыбулина, сродни золотой.

— Тогда было пять клубов и не было ни одной слабой гонки по ходу сезона. Это было что-то невероятное. Каждая гонка была на таком высоком уровне, каждый заезд проходил с неповторимым азартом. В 2009 году у Григория Лагуты случилось курьезное падение, когда до финиша оставалось 50 или 40 метров. А если бы доехал вторым, то была бы у нас золотая медаль, — делится впечатлениями Константин.

Кульминационный момент в новой истории клуба произошел в 2010 году, когда "Восток" стал чемпионом России и получил право представлять страну на Кубке европейских чемпионов на следующий сезон. Через год владивостокский коллектив увез один из самых престижных трофеев в столицу Приморья.

В 2015 и 2016 годах "Восток" завоевывал звание чемпионов России, когда в составе команде были признанные лидеры команды — Артем и Григорий Лагута.

Аншлаг во время гонки на стадионе "Авангард". Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Гонки "Востока" в чемпионате России 2016 года. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Гонки "Востока" в чемпионате России 2016 года. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Гонки "Востока" в чемпионате России 2016 года. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Гонки "Востока" в чемпионате России 2016 года. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Гонки "Востока" в чемпионате России 2016 года. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Гонки "Востока" в чемпионате России 2016 года. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Гонки "Востока" в чемпионате России 2016 года. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Гонки "Востока" в чемпионате России 2016 года. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia Гонки "Востока" в чемпионате России 2016 года. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia 1 / 10

Сегодня "Востоку" не хватает финансирования, команда получает средства лишь от городской администрации, и то субсидирование из года в год сокращается. Хотя коллектив не требует 100 млн бюджетных вложений, как например, ФК "Луч-Энергия" и ХК "Адмирал", клубу для комфортного существования необходимо в разы меньше, чем "народным" командам — хороший крепкий бюджет предполагает порядка 40 млн рублей.

Кроме этого, члены команды "Восток" не получают сотни тысяч рублей по контракту, зачастую жалование спидвеистов зависит от их выступлений и зачисляется по принципу — чем больше удачных гонок, тем выше призовые. Чего нельзя сказать о футболистах или хоккеистах, у которых фиксированные контракты. Впрочем, деньги не основополагающий фактор для гонщиков "Востока".

Директор клуба "Востока" Константин Цыбулин. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Мотоциклы для гонок по спидвею. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Мотоцикл и тренировочный костюм. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Мотоцикл для мотокросса. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Игорь Столяров (левее) и Владимир Селезнев (правее). Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Тренировки по спидвею на стадионе "Авангард". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Тренировки по спидвею на стадионе "Авангард". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Тренировки по спидвею на стадионе "Авангард". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Тренировки по спидвею на стадионе "Авангард". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Члены команды "Восток" готовят свою технику к тренировками. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Члены команды "Восток" готовят свою технику к тренировками. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Члены команды "Восток" готовят свою технику к тренировками. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Мотоциклы для гонок по спидвею. Фото: ИА PrimaMedia Техники готовят мотоциклы для гонщиков. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 14

В этом сезоне "Восток" остался без своих лидеров, один из которых — Артем Лагута — перешел в стан принципиального соперника, заключив контракт с командой "Мега-лада", а его брат Григорий Лагута отправился выступать в Европу. Сейчас ставка делается на подрастающее поколение. В этом году продолжатель династии Павел Лагута и Марк Корион победили на всероссийских юниорских соревнованиях.

— Я 12 лет в команде, а на стадионе с 16 лет, я даже представить не могу, как это взять плюнуть и команду закрыть. Было бы хорошо обратить внимание президента РФ Владимира Путина на наш вид спорта. Ему необходимо лишь порекомендовать главам регионов повнимательней присмотреться к спидвею, — говорит Константин Цыбулин.

Уголок трофеев команды, который находится на VIP-трибуне стадиона "Авангард", наглядно отражает богатейшую историю команды. Здесь хранятся кубки завоеванные на всероссийских чемпионатах, индивидуальные награды гонщиков, благодарности от органов власти. Константин Цыбулин признался, что иногда, когда ситуация в коллективе кажется тупиковой и нерешаемой, он приходит сюда.

Команда с богатой историей и крепкими традициями не собирается опускать голову. Клубная школа, словно конвейер каждый год выпускает молодых ребят, многие из которых потом профессионально занимаются мотоспортом.

Трофеи команды "Восток". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Трофеи команды "Восток". Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia Кубок европейских чемпионов, завоеванный командой в 2011 году. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia 1 / 3

— Мы назад не идем, а движемся вперед и продолжаем растить детишек. Они продолжают заниматься, мы не ставим самоцель продать вырастить и продать спортсмена в другую команду, — рассказывает Владимир Селезнев.

Спидвей во Владивостоке жив, покуда есть такие энтузиасты, которые работают в клубе и в буквальном смысле, посвятившие жизнь "Востоку". Они делают свое дело не ради известности или денег, они стремятся создавать новые идеи и искать способы улучшения настоящего, порой даже вопреки сложившихся обстоятельств. А все для того, чтобы каждый сезон дарить жителям приморской столицы праздник скорости, азарта и адреналина.

Руководство команды совместно с городской администрацией намерено построить памятник, посвященный истории спидвея и команде "Восток", а также провести этап чемпионата мира по спидвею во Владивостоке. Такие планы были озвучены на торжественном собрании, посвященном 55-летию команды, которое прошло в мэрии.

В администрации Владивостока наградил памятными знаками, почетными грамотами и благодарностями администрации города присутствующих на собрании мастеров спидвея и мотоспорта, которые внесли свой вклад в развитие владивостокской команды "Восток": Виктора Успенского, Владимира Емельянова, Валерия Зиганшина, Владимира Захарова, Николая Каратаева, Владимира Сандульского, Сергея Гаврилова, Владимира Нестерова, Григория Харченко, Аркадия Кононец, Игоря Столярова, Аркадия Сушкова, Сергея Шевченко, Константина Цыбулина и других, а также молодых спортсменов.

Константин Межонов награждает Григория Харченко. Советский и российский мотогонщик, участник соревнований по классическому спидвею и спидвею на длинном треке. Чемпион СССР в командном зачете, призер чемпионатов СССР и России в личном зачете. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Константин Межонов награждает действующего гонщика "Востока" Кирилла Хвана. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Константин Межонов награждает главного тренера команды Игоря Столярова. Начал выступать за "Восток" в 1978 году, порядка 10 лет выступал за сборную СССР, участвовал в международных матчах. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Константин Межонов награждает действующего гонщика "Востока" Павла Лагуту. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Председатель Думы Владивостока Андрей Брик награждает Константина Цыбулина. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Все легенды "Востока" собрались за одним столом в администрации Владивостока. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Все легенды "Востока" собрались за одним столом в администрации Владивостока. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Легенды "Востока" за всю историю команды. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 8

Один их таких Сергей Логачев, ему 22 года, он воспитанник "Востока" с 18-и лет выступает за команду, год назад становился бронзовым призером на юниорском чемпионате Европы. По его словам, команда дала ему билет во взрослую жизнь, а сам коллектив стал настоящей семьей.



Владимир Селезнев и Сергей Логачев. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

— Многие люди в команде помогли мне, здесь хорошее отзывчивое руководство, которое может помочь в любой ситуации, в том числе и жизненной. Благодаря спидвею я побывал во многих странах мира, познакомился со многими людьми, набрался опыта. Могу сказать, что "Восток" дал мне все в жизненном плане. Я планирую и дальше выступать за команду, двигаться вместе с командой вперед, — сказал Сергей Логачев.

Также в декабре департамент физической культуры и спорта Приморского края пополнил технический парк детской школы новыми гоночными мотоциклами в количестве восьми штук — два для спидвея и шесть для мотокросса.

Новые гоночные мотоциклы в количестве восьми штук — два для спидвея и шесть для мотокросса — получил спидвейный клуб "Восток" из Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Новые гоночные мотоциклы в количестве восьми штук — два для спидвея и шесть для мотокросса — получил спидвейный клуб "Восток" из Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Новые гоночные мотоциклы в количестве восьми штук — два для спидвея и шесть для мотокросса — получил спидвейный клуб "Восток" из Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Новые гоночные мотоциклы в количестве восьми штук — два для спидвея и шесть для мотокросса — получил спидвейный клуб "Восток" из Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Новые гоночные мотоциклы в количестве восьми штук — два для спидвея и шесть для мотокросса — получил спидвейный клуб "Восток" из Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Новые гоночные мотоциклы в количестве восьми штук — два для спидвея и шесть для мотокросса — получил спидвейный клуб "Восток" из Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Новые гоночные мотоциклы в количестве восьми штук — два для спидвея и шесть для мотокросса — получил спидвейный клуб "Восток" из Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Новые гоночные мотоциклы в количестве восьми штук — два для спидвея и шесть для мотокросса — получил спидвейный клуб "Восток" из Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Новые гоночные мотоциклы в количестве восьми штук — два для спидвея и шесть для мотокросса — получил спидвейный клуб "Восток" из Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Новые гоночные мотоциклы в количестве восьми штук — два для спидвея и шесть для мотокросса — получил спидвейный клуб "Восток" из Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Новые гоночные мотоциклы в количестве восьми штук — два для спидвея и шесть для мотокросса — получил спидвейный клуб "Восток" из Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Новые гоночные мотоциклы в количестве восьми штук — два для спидвея и шесть для мотокросса — получил спидвейный клуб "Восток" из Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Новые гоночные мотоциклы в количестве восьми штук — два для спидвея и шесть для мотокросса — получил спидвейный клуб "Восток" из Владивостока. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 13

29.12.2017