Красочный новогодний фейерверк жители Владивостока увидят в трех точках

Фейерверк. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Полюбоваться огнями горожане смогут на площади Борцов Революции, в поселке Трудовое и на острове Русском

30 декабря, PrimaMedia. Жители города смогут полюбоваться вечерним красочным фейерверком в воскресенье, 31 декабря, по традиции. Фейерверк в этом году можно будет увидеть в 22.00 в трех точках Владивостока: на площади Борцов Революции, в поселке Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье), сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Напомним, подготовка к празднованию Нового года идёт полным ходом. Центральные улицы города украшает праздничная иллюминация, на городских площадках установлены нарядные ёлки. Всего их восемь.

На центральной площади мерцает и переливается новая 28-метровая светодинамическая ёлка. Также здесь продолжается монтаж горки, в ближайшее время будут установлены светодиодные украшения и арт-объекты из дерева.

В этом году концепция зимнего городка – "Новогоднее путешествие". Она предлагает владивостокцам совершить увлекательное путешествие в мир детства. Для этого горожанам нужно просто пройтись по дорожке, около которой будут установлены арт-объекты из дерева – это увеличенные копии игрушек.

Здесь можно будет увидеть старинный паровоз, автомобиль или самолет, похожие на те, которыми взрослые играли в детстве, а малыши – играют и сейчас. Привлекут внимание жителей Владивостока и огромные деревянные кубики, а также арт-объекты, которые дополняли убранство новогодней площади в прошлом году – маяк, корабль, снежинки, фонарики. Для поклонников зимних фотоссесий подготовлено несколько тематических фотозон.

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