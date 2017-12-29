Уголовные деловые: дюжина самых громких судебных процессов Приморья-2017

Самые громкие уголовные дела в Приморье в 2017 году. Фото: ИА PrimaMedia

ИА PrimaMedia cоставило традиционный обзор наиболее резонансных преступлений высших чинов (ФОТО)

29 декабря, PrimaMedia. В 2017 году почти на каждое время года в Приморье пришелся громкий арест. Под следствием оказались высокие чины из множества властных структур — вице-губернаторы, силовики, представители депутатского корпуса, надзорных органов и крупных государственных предприятий. ИА PrimaMedia предлагает обзор наиболее резонансных, по версии редакции, дел, которые заводились в отношении высоких чинов в 2017 году, а также судебных процессов, тянущихся с 2016 года. Следует отметить, что общее качество, которое объединяет всех попавших в этот материал людей, это не только статус фигуранта уголовного дела. Кроме него, все они — деловые люди. Итак, встать, суд идет...

Экс-чиновник Ежов занимал должность вице-губернатора Приморья с июня 2014 года и курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. До этого он работал директором регионального департамента градостроительства. В мае 2016 года его задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. С этого времени он находился под арестом в СИЗО. Только в сентябре 2017 суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. В изоляторе он провел 16 месяцев и 16 дней.

В основу "дела Ежова" легла история четырехлетней давности. В марте 2013 года между департаментом градостроительства Приморского края и ООО "Приморье Девелопмент" был заключен контракт на строительство пожарного депо по госпрограмме "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах". Деньги из федерального бюджета выделялись на очень нужный объект, так как существующая пожарная часть в Новопокровке Красноармейского района дышала на ладан. Однако работы по госконтракту в полном объеме выполнены не были. Строительство замерло на отметке 76%, однако все необходимые акты о приемке работ подписаны. Виза Ежова была последней, на объект он, естественно, не выезжал, так как на это были ответственные сотрудники Примкрайстроя и департамента, уже поставившие свои подписи в документе. Подрядчику произвели оплату в полном объеме, из-за чего бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 26 млн рублей. Впоследствии многие участники этой истории оказались участниками уголовных дел. Объект все еще не построен, сегодня он находится под охранной.

На судебных заседаниях Олег Ежов активен, уважительно относится к суду и внимателен к каждой детали дела. Что примечательно, свидетели по делу, которые допрашиваются судом, дают несколько другие показания, чем те что они озвучивали во время предварительного следствия. А некоторые ключевые свидетели и вовсе под разными предлогами не являются на суд.

Бывший вице-губернатор будет находиться под домашним арестом до февраля 2018 года. Более того, суд разрешил ему ежедневные прогулки по два часа в день в радиусе 300 метров от места жительства.



Олег Ежов. Фото: ИА PrimaMedia

Еще одно громкое уголовное дело, связанное с вице-губернатором региона, начавшееся в 2016 году, приковывало внимание общественности в этом году. В нем, к слову, единственном в нашем обзоре, уже поставлена точка.

Бывший вице-губернатор Сергей Сидоренко, курировавший вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли, был задержан силовиками в связи с возбужденным уголовным дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и помещен под домашний арест в конце 2016 года. Обыски тогда прошли у его брата (Владимир Сидоренко занимает должность руководителя ФГУП "Дальневосточное" ("Суражевка") и сына (Петр Сидоренко на тот момент являлся депутатом думы Артемовского городского округа — прим. ред).

Фрунзенский районный суд Владивостока рассматривал дело в особом порядке, поэтому и приговор был вынесен относительно быстро — в августе этого года. Судом было установлено, что Сидоренко единолично выезжал на поля компаний своих родных и знакомых, где установил признаки частичной гибели урожая, достоверно зная, что причиной были длительные неблагоприятные погодные явления в весь период вегетации; он осознавал, что во время прохождения тайфуна "Лайонрок" на территории Артемовского городского округа (АГО) осадки лишь частично увеличили гибель урожая. Поэтому объявление режима ЧС на территории АГО было нецелесообразно.

Действуя умышленно, явно выходя за пределы своих полномочий и присвоив полномочия главы АГО и вице-губернатора (на тот момент полномочия по объявлению режима ЧС в районе принадлежали другому заместителю главы Приморья — Александру Ролику— прим. ред.), подсудимый дал указание на введение режима ЧС на территории АГО и принял решение о выплате компенсаций компаниям, хотя заявлений от артемовских сельхозпредприятий с просьбой ввести режим ЧС не поступало. На основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, департаменту от министерства сельского хозяйства РФ необоснованно было выделено свыше 13 млн рублей для перечисления денежных средств на счета якобы пострадавших сельскохозяйственных предприятий.

В итоге суд приговорил Сидоренко к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, снизив срок запрета занимать государственные и муниципальные должности с 3 до 2 лет. Арестованные денежные средства на счете Сидоренко по вступлению наказания в законную силу будут возвращены владельцу.

Сам Сергей Сидоренко с решением суда не согласен. По его словам, он действовал в интересах всех крестьян Приморья.

"Ущерба – ни рубля. Пострадавшего нет, раз нет ущерба. Действия мои абсолютно понятны, они стали понятны даже следствию. Исключительно в интересах всех сельхозпредприятий, не отдельных избранных, а всего края", — сказал на суде Сергей Сидоренко.



Сергей Сидоренко. Фото: ИА PrimaMedia

Погорел на газе. Евгений Вишняков

В конце июля очередной арест вице-губернатора в администрации Приморья Евгения Вишнякова вызвал столь же резонирующий эффект в обществе, как и предыдущие задержания его коллег.

Он был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в превышении полномочий, арестован и отправлен в СИЗО. Одновременно с этим на тех же основаниях силовики задержали сити-менеджера Уссурийска Евгения Коржа.

Дело расследуется в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч.2 286 УК РФ) при реализации программы газификации микрорайона Радужный в Уссурийске. По предварительным данным, ущерб от действий чиновников составил порядка 50 млн рублей. Расследованием дела занимается ФСБ по Приморскому краю.

Спустя короткое время Евгений Корж был отпущен под подписку о невыезде. Как известно, он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. А Евгений Вишняков через некоторое время покинул пост, написав заявление об увольнении по собственному желанию.

В настоящее время уголовное дело в отношении Евгения Вишнякова рассматривает суд. ИА PrimaMedia внимательно следит за судебным разбирательством.



Евгений Вишняков. Фото: ИА PrimaMedia

Вот уж никто бы не подумал. Василий Усольцев

Завершает список арестованных четырех вице-губернаторов администрации Приморского края Василий Усольцев, задержание которого стало настоящей неожиданностью для приморской общественности. Усольцев имел огромный политический вес и незапятнанную репутацию, являясь вторым человеком во власти региона.

Задержание пришлось на начало декабря — бывший первый вице-губернатор был арестован и заключен под стражу решением Ленинского районного суда Владивостока. Уголовное дело в отношении Усольцева было возбуждено 30 ноября 2017 года. Что примечательно, Василий Усольцев покинул пост первого вице-губернатора Приморья 6 ноября. Причиной увольнения официально называлось собственное желание.

Усольцев обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый в период с 7 октября 2014 года по 31 октября 2017, то есть в период работы в должности вице-губернатора, получал взятки от предпринимателей на общую сумму не менее 18 млн рублей посредством перечисления на счета подконтрольных ему компаний за общее покровительство их деятельности. Суд пришел к выводу, что Усольцев совершил особо тяжкое преступление с причинением вреда государственной власти РФ и бюджету Приморского края.

Еще более неожиданным стало решение апелляционной инстанции Приморского краевого суда об отмене постановления Ленинского районного суда Владивостока об избрании меры пресечения Василию Усольцеву в виде заключения под стражу. Следователь решил, что экс-вице губернатор, несмотря на то, что он обвиняется в особо тяжком преступлении, должен быть лишь под подпиской о невыезде. Судебный процесс в отношении Василия Усольцева начнется, предположительно, в начале 2018 года.



Василий Усольцев. Фото: ИА PrimaMedia

Конец 2016 года и начало 2017 оказалось богатым на громкие аресты. Под уголовным преследованием, в том числе, оказался экс-мэр Дальнегорска Игорь Сахута.

Он подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). По версии следствия, с ноября 2013 по декабрь 2015 года, будучи главой Дальнегорска и, несмотря на запрет вести предпринимательскую деятельность, лично и через доверенных лиц он участвовал в управлении ООО "Автобаза №7", осуществляющего коммерческую деятельность.

Как считают следователи, это позволило коммерческому предприятию беспрепятственно одерживать победы на проводимых администрацией конкурсах, в том числе по заключению контракта "На оказание услуг по уборке свежевыпавшего снега на территории Дальнегорска в 2016 году" на общую сумму свыше 2 млн 200 тысяч рублей".

Также по версии следствия, в конце 2015 года должностное лицо из числа сотрудников администрации, достоверно зная о среднерыночной стоимости 1 кв. метра на вторичном рынке Дальнегорска, организовало проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений для переселения граждан по муниципальной адресной программе. Всего было издано 17 распоряжений о приобретении 34 квартир по завышенным ценам. После чего сотрудник администрации обеспечил приемку и оплату в установленном контрактом размере. В результате Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа причинен материальный ущерб в размере не менее 22 млн рублей.

Кстати сказать, в тот момент сотрудники администрации Дальнегорска встали на защиту мэра. Они были уверены, что Игорь Сахута не совершал инкриминируемых ему преступлений, а покупка квартир, о которой говорят следователи, совершалась в рамках законодательства.

Бывший глава Дальнегорска в июле вышел из СИЗО под домашний арест. По словам его адвокатов, на него во время следствия оказывались попытки давления, чтобы он признал свою вину, однако о каких-то конкретных моментах сторона защиты не говорила, ссылаясь на тайну следствия.

В сентябре Приморский краевой суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Владивостока о мере пресечения для экс-мэра Дальнегорска Игоря Сахуты, отклонив ходатайство стороны защиты о залоге в 1,5 млн рублей и подписке о невыезде. Однако уже в декабре мера пресечения Игорю Сахуте была смягчена до желаемой. Дело продолжается.



Игорь Сахута. Фото: ИА PrimaMedia

Еще одно громкое дело, которое тянется с 2016 года. Речь в нем идет о фальсификации избирательных документов на выборах депутатов в Госдуму РФ и Законодательное собрание Приморья. Долгое время единственным подозреваемым по делу была бывшая сотрудница избирательного участка Елена Футина. Экс-депутат Думы Владивостока Зинаида Ким, из-за которой дело, собственно, и приобрело широкий общественный резонанс, изначально была привлечена к процессу в качестве свидетеля, однако позже стала второй и главной подозреваемой.

Первое слушание по уголовному делу состоялось спустя год — 21 ноября 2017 года в Ленинском районном суде Владивостока. Судья Максим Ануфриев, который, к слову, ведет еще ряд громких уголовных дел, объявил процесс открытым, разрешив присутствовать на слушаниях представителям СМИ.

В ходе заседания представитель прокуратуры огласил обвинительное заключение, которым экс-депутату Думы Владивостока Зинаиде Ким и бывшей сотруднице избирательного участка №522 Елене Футиной вменяются в вину преступления, предусмотренные ч 3. ст 33 УК РФ и ч. 1 ст. 142 УК РФ. Согласно позиции обвинения, Ким обеспечила явку избирателей на участок №522 с чужими открепительными удостоверениями, а Футина внесла в список проголосовавших на ее участке избирателей недостоверные сведения.

В свою очередь, Ким и Футина все обвинения отрицают. Защитники Футиной и Ким в судебном заседании указали на отсутствие доказательств вины подсудимых и процессуальные несоответствия. Также, на одном из заседаний в декабре 2017 года адвокаты обвиняемых заявили, что журналисты, заснявшие Зинаиду Ким в салоне автомобиля во время инструктажа, вручения чужих открепительных удостоверений и передаче денег за "голосование", должны идти в деле соучастниками преступления, а не свидетелями. Точку в этом деле суду также предстоит поставить в 2018 году.



Зинаида Ким. Фото: ИА PrimaMedia

Игорь Сологуб, дело идет с 2016 года

Большинство уголовных дел, которые имели резонансный эффект в обществе в прошлом году, входят в активную стадию только сейчас. Весной 2016 года директор казенного предприятия Приморского края "Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края" Игорь Сологуб стал фигурантом уголовного дела.

По версии следствия, 14 апреля 2016 года Сологуб незаконно получил взятку в виде денег на расчетный счет подконтрольной ему организации (не "Приморкрайстрой — прим.ред) в сумме 2 млн рублей, являющейся частью от заранее оговоренной суммы взятки в размере 9 млн рублей.

Взятка предназначалась за совершение в пользу организации – Генподрядчика (договоры генподряда на проведение строительно-монтажных работ по возведению 12 жилых домов на объекте "Снеговая падь" комплекс Д) действий по оплате выполненных работ, а также по предоставлению возможности дальнейшего осуществления строительно-монтажных работ. Взяткодатель действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия.

В итоге бывший директор государственного предприятия "Приморкрайстрой" Игорь Сологуб предстанет перед судом по обвинению в получении крупной взятки. 1 ноября прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу фигуранта по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег, совершенное в особо крупном размере).

В ходе следствия на имущество обвиняемого (нежилые помещения, 2 земельных участка, 2 автомашины и др., общей стоимостью более 24,6 млн рублей, а также денежные средства в сумме более 8 млн рублей) наложен арест.



Игорь Сологуб. Фото: ИА PrimaMedia

Бывший заместитель начальника УМВД России по Приморскому краю — начальник следственного управления Илья Шамратов в феврале стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при распределении премий. С самого начала расследуемое уголовное дело окутано завесой тайны.

В феврале, когда Шамратова задержали, официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о проведении служебной проверки, в ходе которой будут "тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию, и по ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством".

Долгое время Илья Шамратов так и числился на сайте УМВД России по Приморскому краю в заместителях начальника. Но некоторое время назад эта информация исчезла, не фигурировали его данные и в опубликованных сведениях о доходах.

В МВД России категорически отказались озвучивать результаты служебной проверки, анонсированной их официальным представителем Ириной Волк. По словам представителя пресс-службы, данная информация не может быть разглашена "ввиду расследуемого Следственным комитетом России по Приморскому краю уголовного дела в отношении Шамратова".

На письменный запрос агентства по поводу даты и статьи увольнения Шамратова из органов УМВД по Приморскому краю пришел лаконичный ответ: "Шамратов Илья Михайлович уволен из органов внутренних дел". Но позже всё-таки появились подробности дела, более того, корр. агентства, несмотря на протесты самого Шамратова, смогли побывать на одном из процессов, когда адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест. Однако суд такое ходатайство отклонил, оставив экс-начальника в СИЗО.

По версии следствия, в ноябре-декабре 2016 года Шамратов обеспечил внесение в приказы начальника УМВД России по Приморскому краю ряду своих подчиненных сотрудников повышенные размеры годовых премий, которые потребовал вернуть ему для использования по своему усмотрению. Опасаясь неблагоприятных последствий по службе, подчиненные сотрудники передали Шамратову требуемые им суммы, общий размер которых составил около 4 млн рублей. При этом, как правило, итоговая премия, назначенная одному подчиненному Шамратова, составляла не более 35 тысяч рублей.

По словам самого бывшего начальника, деньги с премий шли исключительно на благотворительные цели. Также печатались поздравительные открытки, грамоты, вымпел – "Лучший следователь года".

"Я понимаю, что — да — вынужден был это делать, хотя бы для того, чтобы создать ветеранскую организацию, которой никогда не было в следственном управлении", — говорил Илья Шамратов на суде.

Напомним, Илья Шамратов возглавил следственное управление УМВД России по Приморскому краю в конце сентября 2013 года. До этого долгое время работал в правоохранительных органах в Амурской области, где так же на руководящих должностях трудился нынешний начальник УМВД по Приморскому краю Николай Афанасьев. Судебный процесс продолжается.



Илья Шамратов. Фото: Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю

Также в феврале был арестован экс-начальник Госавтонадзора Приморья Юрий Губарев.

По версии следствия, бывший руководитель управления государственного автодорожного надзора по Приморскому краю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Юрий Губарев, действуя из корыстных побуждений, ежемесячно получал от двух индивидуальных предпринимателей денежные вознаграждения, сумма которых варьировалась от 10 до 65 тысяч рублей. Так, ему было передано свыше 2,5 млн рублей в качестве взятки за попустительство по службе. Взамен он обещал не применять к предпринимателям меры ответственности в виде приостановления действия их удостоверений, допускающих российского перевозчика к осуществлению международных автомобильных перевозок. Однако, взяткодатели сами добровольно сообщили в правоохранительные органы о незаконных действиях Губарева, который все-таки приостановил их предпринимательскую деятельность. В ходе следствия на имущество фигуранта (дорогостоящий автомобиль, жилые помещения), а также денежные средства (2 тысячи долларов США и 360 тысяч рублей) наложен арест.

Во время судебного процесса выяснились весьма пикантные подробности дела. Потерпевший предприниматель рассказал суду схему, по которой передавал деньги Губареву. По его словам, он переводил деньги на бановскую карту, которая находилась у подсудимого, а зарегистрирована была на супругу бизнесмена.

В итоге суд признал Юрия Губарева виновным в преступлениях, назначив ему 9 лет колонии строгого режима, при этом он еще должен выплатить штраф в казну государства в размере 11 млн 865 тысяч рублей.

Сорвавшаяся свадьба. Алексей Осиюк

Генеральный директор КГУП "Приморский водоканал" Алексей Осиюк был задержан в конце августа по подозрению в совершении преступления, попадающего под ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

31 августа ему было предъявили обвинение и отправили в СИЗО. Примечательно, что это уголовное дело не связано с работой Осиюка на руководящей должности в "Примводоканале", там фигурирует некий производственный строительно-монтажный кооператив "Энергия", зарегистрированный в Красноармейском районе. Приморский краевой суд оставил обвиняемого в СИЗО до 25 февраля. Ключевые события этого судебного процесса еще впереди.



Алексей Осиюк. Фото: ИА PrimaMedia

Алена Григорьева

Бывшую главу приморских тепловиков силовики задержали осенью. 14 ноября в 6 часов утра в жилища Григорьевой и трех ее замов нагрянули стражи порядка, все трое подозреваемых были задержаны. Примечательно, что практически все они являлись членами конкурсной комиссии и отвечали в "Примтеплоэнерго" за закупки.

Экс-руководительнице "Примтеплоэнерго" Алене Григорьев избрали меру пресечения в виде домашний ареста. Подробности уголовного дела против Григорьевой пока неясны. По неофициальным данным, её подозревают в нарушениях при закупке модульных котельных.

В октябре временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко сменил гендиректора КГУП "Примтеплоэнерго", признав работу прежнего руководителя неэффективной по многим показателям. В их числе многочисленные долги и запущенное состояние хозяйства.

Очевидно, что судебные процессы по большинству упомянутых в обзоре уголовных дел продолжатся в наступающем 2018 году. А это означает, что читатели ИА PrimaMedia еще не раз встретятся с их фигурантами на страницах сайта агентства. Наши корреспонденты и впредь готовы знакомить вас с важными поворотами в жизни деловых людей Приморья.