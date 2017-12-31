Экстренные службы Приморья в новогодние праздники будут работать круглосуточно

Операционная. Фото: Вероника Горбань, ИА PrimaMedia

Во время январских каникул большая часть лечебно-профилактических учреждений будет принимать пациентов и обслуживать вызовы на дому

31 декабря, PrimaMedia. В дни новогодних и рождественских праздников в больницах и поликлиниках Приморья организовано дежурство врачей. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщила представитель департамента здравоохранения Ольга Механцева. Она отметила, что во время январских каникул большая часть лечебно-профилактических учреждений городов и районов края будет принимать пациентов и обслуживать вызовы на дому, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

"Основную нагрузку традиционно примут на себя городские больницы № 1 и № 2, которые могут предоставить наиболее широкий спектр медицинских услуг, включая травматологию, неврологию, помощь при отравлениях. Всем пациентам, которые поступят в праздничные дни в медицинские учреждения, будет оказана квалифицированная медицинская помощь", – подчеркнула Ольга Механцева.

В круглосуточном режиме будут работать и три отделения Краевой клинической больницы №2 (больница "Рыбаков"). Напомним, что в глазное отделение больницы следует обращаться при травме глаз, а также челюстно-лицевых травмах. В круглосуточном режиме работает и инфекционное отделение. Адрес больницы: Владивосток, ул. Русская, 55, тел. 232-56-13.

С ожоговыми травмами жители края могут самостоятельно обращаться в круглосуточное ожоговое отделение ДВОМЦ ФМБА России, которое расположено по адресу: Владивосток, проспект 100-лет Владивостоку, 161. Тел. 231-54-39.

Зимние праздники не отразятся на работе учреждений родовспоможения. Все роддома Приморского края работают в штатном режиме.

Женские консультации ведут прием 30 декабря, а также 2, 4 и 6 января. С графиком работы можно ознакомиться на сайте медучреждения или по телефону регистратуры.

Стоматологическую помощь можно получить по следующим адресам во Владивостоке:

— Стоматологическая поликлиника для взрослых: ул. Уборевича, 14, телефон для справок: 222-86-17. Организована круглосуточная дежурная служба для экстренных пациентов – взрослых и детей.

— Детская стоматология: ул. Суханова, 1. Поликлиника работает 2, 4 января – с 9.00 до 18.00, 30 декабря и 6 января – до 15.00 по расписанию субботы.

Все травмпункты работают в обычном режиме.

Отметим, что прошлые новогодние праздники прошли благополучно. Больницы работали в режиме обычной нагрузки.

Бригады скорой помощи по традиции будут сопровождать все общегородские новогодние и рождественские мероприятия.

"В новогоднюю ночь "скорая", как всегда, будет готова оперативно оказать жителям и гостям края необходимую медицинскую помощь", – сообщили в диспетчерской службе скорой помощи.

Врачи Приморского края поздравляют горожан с наступающим Новым годом и просят всех быть внимательными при выборе праздничных блюд и алкогольных напитков, а также при использовании пиротехники и во время развлечений на активном отдыхе.

Напомним, что официально выходными днями в ЛПУ края станут 31 декабря, 1, 7 и 8 января.