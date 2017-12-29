Компания «Владхлеб» подготовила подарки для покупателей накануне Нового года

Торт "Сметанник новогодний". Фото: пресс-служба компании "Владхлеб"

Для участия в акции достаточно купить торт из праздничной коллекции

29 декабря, PrimaMedia. Компания "Владхлеб" запускает новогоднюю акцию. Каждый, кто купит торт из тематической коллекции, сможет принять участие в розыгрыше мощного планшета и сертификатов в фирменную сеть магазинов и "Лакомка", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Владхлеб".

"Новый год — время подарков. Так что мы решили порадовать наших клиентов возможностью выиграть подарок или сертификат", — отметила PR-менеджер компании "Владхлеб" Анастасия Печёнкина.

Принять участие в акции несложно. На упаковке каждого из новогодних тортов будет размещён стикер, под которым покупатель сможет найти уникальный номер. До 8 января его нужно ввести в специальную форму на сайте. 10 января случайным образом будут определены десять победителей, которые и получат подарки.

Торт "Карнавал". Фото: пресс-служба компании "Владхлеб" Торт "Новогодний талисман". Фото: пресс-служба компании "Владхлеб" Торт "Новогодняя ночь". Фото: пресс-служба компании "Владхлеб" Торт "Полет новогодний". Фото: пресс-служба компании "Владхлеб" Торт "Снег кружится". Фото: пресс-служба компании "Владхлеб" Торт "Снегири". Фото: пресс-служба компании "Владхлеб" Торт "Снеговик". Фото: пресс-служба компании "Владхлеб" Торт "Чизкейк новогодний". Фото: пресс-служба компании "Владхлеб" Торт "Шишка новогодняя". Фото: пресс-служба компании "Владхлеб" 1 / 9

Торты из праздничной коллекции появились в продаже. Десерты можно найти как в сети магазинов "Лакомка", так и в розничных точках продаж. Каждый из 10 тортов посвящён Новому году и несёт в себе атмосферу этого праздника. Продукция украшена ярким тематическим декором, а её вкус точно не оставит никого равнодушным.