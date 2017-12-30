Подари дом на Новый год: праздничная фотосессия бездомных собак из Владивостока. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

В Год собаки ИА PrimaMedia рассказывает про десятерых псов, которые ищут семью (ФОТО)

30 декабря, PrimaMedia. На передержке в одном из поселков Приморья всегда содержится не меньше десяти собак. В прямом смысле это место не является приютом – здесь они находятся временно, в будках и вольерах, а их содержание оплачивают разные фонды и опекуны. В честь Года желтой земляной собаки, который скоро наступает по Восточному календарю, корр. ИА PrimaMedia посетил передержку и сфотографировал радующихся вниманию псов возле елочки. Каждая собака с удовольствием позировала фотографу, а волонтер группы помощи "Подари дом" Александра Худякова-Смолянинова рассказала десять историй животных, которые хотят встретить своего волшебника и отметить новый год дома.

Ричи, 10 месяцев

Рич. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Рич. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Рич. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 3

Маму Ричи забили камнями насмерть дети под гаражами. Ее щенка спасли зоозащитники, чтобы с ним не случилось то же самое. Жестокость, с которой он столкнулся в раннем возрасте, отразилась на его характере. Ричи – трусишка , он боится поводка и резких движений. Он очень эмоциональный и общительный, если его что-то радует или пугает, то он визжит. Ричи подходит для роли собаки – компаньона. Он любит подолгу гулять на длинном поводке. А если человек сидит очень низко, то не упустит возможности взобраться на руки: обнимет лапами за плечи и эмоционально расскажет на ухо о своих собачьих тревогах и радостях.

Майя, 1 год и 7 месяцев

Майя. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Майя. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Майя. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 3

Майя пережила несколько передержек и попала под машину, в итоге вернулась обратно под опеку фонда. Волонтеры заметили, что у нее появилась агрессия к мужчинам. Она стала подходить к ним сзади и кусать без предупреждения. Со временем это удалось убрать, привычка по-щенячьи покусывать и тянуть людей за шарфы превратилась в милую особенность. Но мужчин Майя по-прежнему не любит. Волонтеры считают, что ей нужна хозяйка, которую она будет со всей душой от них охранять. Майя – хороший сторожевой пес. Умеет сидеть на цепи и знает, как реагировать на посторонних.

Граф, полтора года

Граф. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Граф. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Граф. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Граф. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 4

Сначала Граф гулял по двору один, и только днем. Потом хозяева перестали его впускать в дом на ночь, и он спал на коврике под дверью, а затем и коврик куда-то исчез. Как рассказали соседи, его купили как маленькую комнатную собачку, а когда он перерос свои размеры, потеряли к нему интерес. Граф попал на передержку в истощенном состоянии. При знакомстве выяснилось, что он очень ласковый и контактный, несмотря на пережитое предательство. Как заметили волонтеры, если он выбирает себе хозяина, то следует за ним повсюду, знает слова "дом" и "ко мне". Граф любит детей, кошек и собак, обожает игрушки, особенно резиновые, которые пищат. Пес разговорчивый, и тявкает как щенок, хотя уже считается подростком. Волонтеры ищут для него квартиру или теплое помещение в частом доме, потому что он еще не восстановил вес и может замерзнуть в холодной будке.

Лаки, 8 месяцев

Лаки. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Лаки. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 2

В начале апреля Лаки оказалась в коробке возле супермаркета с надписью "Наш дом сгорел, нам негде жить". Вместе с девятью месячными щенками там лежали беляши, которыми посетители магазина пытались их накормить. Часть щенков волонтерам удалось пристроить, какие-то из них погибли от энтерита. Лаки болела дольше всех, но ей удалось выжить. Она три недели лечилась капельницами дома у Александры Худяковой-Смоляниновой и привыкла подолгу сидеть на руках. Как считает Александра, Лаки очень нежная, и поэтому никогда не сможет охранять дом: "Эта собака для обнимашек и целовашек. С ней можно смотреть на звезды, кушать вкусности и ходить в тихие походы в лес. Она как ребенок любит поиграть и может много бегать, но, если человек сидит, то и она будет сидеть рядом. Ей ничего не надо, только положить лапы на хозяина."

Вита,8 месяцев

Вита. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Вита. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 2

Вита – сестренка Лаки, она появилась на передержке из той же коробки погорельцев. Волонтеры считают Виту очень умной собакой. Она всегда понимает, чего от нее хотят, и сама выполняет команды. Если на нее поднять голос, то Вита пугается и начинает стесняться. На передержке ее считают леди, потому что она аккуратно берет еду и никогда не бежит в веселую кучу собак, которые играют с одной игрушкой – лучше подождет, пока все наиграются, и только потом к ней подойдет. Как щенку ей еще можно привить навык охранника, но волонтеры считают, что ей лучше быть собакой-компаньоном.

Пёса, 1 год 7 мес

Пёса. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Пёса. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Пёса. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 3

Пёсу волонтеры увезли из подъезда гостинки в больницу, у нее обнаружили заворот кишок. Когда она выросла, стало понятно, что кто-то из ее родителей был собакой бойцовской породы. Пёса уже второй год подряд участвует в выставке "Приморский дворянин" , в один из разов она была признана самым толстым участником ринга. "Песа – активная, жизнерадостная, у нее отличный бас. Если не знать, что она самая добрая собака в мире, то можно не на шутку перепугаться, когда 60 килограммов этого счастья на тебя бегут. Позитив из нее так и прет, она готова бегать и бегать. Поэтому в квартире ее содержать нельзя. Когда ей скучно, она громит все. Ей нужно в частный дом, в вольер, и бегать на цепи по периметру",– считает Александра Худякова-Смолянинова.

Белка, 2 года

Белка. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Белка. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Белка. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 3

Белка ничего не слышит. к тому же слепая на один глаз. Раньше она жила в военной части с другими собаками, пока кто-то из них не попал клыком ей в глаз. Глаз пришлось ампутировать, а слуха Белка лишилась после тяжелого энтерита. Но, как говорят волонтеры, жить ей это не мешает, потому что она – единственная собака на передержке, которая всегда высыпается. Также, не смотря на глухоту, она знает команды "лежать" и "сидеть", ориентируется по рукам человека. С помощью этой особенности она почти всегда берет призовые места "Приморского дворянина". В 2015 году она завоевала высшую награду и была признана "Приморской дворянкой".

"Белка часто падает на спину, чтобы ей почесали живот. Она настоящий компаньон, умеет гулять без поводка и всегда держит человека в поле зрения во время прогулки. Мы мечтаем, что Белка найдет семью, и у нее будет свой двор и свой дом. Мы уверены, что это когда-нибудь произойдет, потому что товарища, который всегда рядом, лучше Белки не найти",– считает Александра Худякова-Смолянинова.

Глаша, 8 лет



Глаша. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Глаша – чистокровный Алабай, волонтеры фонда "Умка" забрали ее в истощенном состоянии у бомжей. Ее откармливали мясом в рыбьем жире, потому что жировой прослойки тогда не хватало, чтобы согреться. Сейчас она восстановилась, и зоозащитники надеются, что "шикарная дама в возрасте" встретит старость в доме, где ее будут любить.

Йосик, 10 лет

Йосик. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Йосик. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 2

Как говорят волонтеры, Йосик находится на передержке "на дожитии". Он не гавкает, только поскуливает, если требует к себе внимания. Мало гуляет в силу возраста, но обожает обниматься и любит заваливаться на человека. Если кто-то сидит на земле – значит, это подушка, считает Йосик, и на нее нужно лечь. Еще пес любит мягкие игрушки и носит их везде за собой.

Найда, 3 года

Найда. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Найда. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 2

Найда несколько лет служила верой и правдой на стоянке, пока ее оттуда не выгнали. Девушка, которая ее подкармливала там, решила, что гулять в одиночку для собаки опасно: охранные качества остались, а охранять больше нечего. Ее забрали на передержку и стерилизовали. Сейчас Найда ищет частный дом, где сможет нести свою сторожевую службу.

Волонтеры общественных организации "Подари Дом" в этом году проводят новогоднюю акцию "мешочек добра" ­– каждый может передать от себя для собак с передержки корм, игрушки или лакомства. Связаться с зоозащитниками, чтобы передать для животных подарки или кого-то из них приютить, можно по номеру 8-964-441-08-16.