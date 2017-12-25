Общество. 25 декабря, 19:50
Василию Усольцеву избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Василию Усольцеву избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде

Прокуратура обжалует решение суда об освобождении обвиняемого из-под стражи

25 декабря, PrimaMedia. Апелляционная инстанция отменила постановление Ленинского районного суда об избрании меры пресечения Василию Усольцеву в виде заключения под стражу. Следователь избрал в отношении бывшего первого вице-губернатора Приморья меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на СУ СК по Приморскому краю.

Отметим, что постановление Ленинского районного суда о заключении Василия Усольцева под стражу отменено Приморским краевым судом. Его отпустили на свободу прямо во время заседания. Новую меру пресечения определил следователь по его делу.

В региональном управлении Следственного комитета отметили, что статус бывшего заместителя губернатора в деле не изменился, расследование продолжается. Как сообщили корреспонденту агентства в прокуратуре Приморского края, надзорные органы будут обжаловать решение об освобождении Усольцева из СИЗО.

Напомним, Василий Усольцев обвиняется в получении не менее 18 млн рублей в качестве взятки за общее покровительство бизнесу (ч. 6 ст. 290 УК РФ). 1 декабря Ленинский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в отношении бывшего первого вице-губернатора в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Справка: Василий Иванович Усольцев . Родился в 1963 году. С конца 90-х годов управлял крупнейшим предприятием Дальнегорска – заводом "Дальполиметалл". В 2002 году был избран депутатом Законодательного собрания края, в 2003 году – депутатом Госдумы РФ. В администрацию Владимира Миклушевского пришел в 2013 году на должность помощника губернатора. 18 июня 2015 года Усольцев был назначен на должность первого вице-губернатора Приморского края.

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