Рейды по выявлению незаконной торговли алкоголем добрались до Надежднского района Приморья

В магазинах Надеждинского района обнаружили нелегальный алкоголь. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Перед новым годом в регионе усилена работа по пресечению безлицензионной торговли алкоголем

25 декабря, PrimaMedia. Рейды по пресечению незаконной торговли алкоголем прошли в 23 и 24 декабря в Надеждинском районе Приморского края. Специалисты департамента лицензирования и торговли проверили 43 торговые точки в посёлках Тавричанка, Новый и селе Вольно-Надеждинское. В трёх объектах они обнаружили незаконный алкоголь. Специалисты сообщили информацию об этом в правоохранительные органы, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили сотрудники УМВД, за год во Владивостоке изъяли из оборота более 88 тонн нелегальной алкогольной продукции (из них 7,5 тонн пива). Стоимость изъятого – более 17 миллионов рублей. При этом продавцов некачественных напитков во Владивостоке за год стало меньше. Предыдущий мониторинг краевого департамента лицензирования и торговли выявил 120 объектов, а последний показал, что их около 60.

Отметим, что в Приморье усилена работа по пресечению безлицензионной торговли алкоголем. Такое поручение дал врио Губернатора края Андрей Тарасенко. Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, специалисты департамента борются с ежегодным всплеском продаж контрафактного алкоголя продавцами без лицензии и самогонщиками перед новогодними праздниками.

Для сознательных горожан, которые хотят им помочь, во Владивостоке действует "горячая линия" по вопросам некачественного алкоголя но номеру 8 (423) 221-59-06. Любой желающий может рассказать о нарушении законодательства в сфере оборота алкогольной продукции, в том числе оставить анонимное обращение. Позвонить туда можно в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Как отметили сотрудники краевого департамента лицензирования и торговли, по каждому обращению на этот номер будет проведена проверка.

Чтобы не купить некачественный алкоголь к новогоднему столу, специалисты советуют скачать на свой смартфон приложение "АнтиКонтрафакт Алко" (есть в Google Play, App Store и Windows Phone — прим пред.). С помощью него, сфотографировав QR-код с бутылки, можно прямо в магазине узнать все о происхождении алкоголя или написать жалобу на магазин.