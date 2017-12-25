Общество. 25 декабря, 20:20
Приморский край за год отличился в сельском хозяйстве, животноводстве и рыболовстве. Фото: Гречанюк Виталий, ИА PrimaMedia

Приморский край за год отличился в сельском хозяйстве, животноводстве и рыболовстве

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко подвел итоги года

25 декабря, PrimaMedia. Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко принял участие в собрании, посвященном результатам социально-экономического развития региона в уходящем году 25 декабря. По его словам, несмотря на наводнения, пожары и перебои в начале отопительного сезона, региону удалось добиться хороших результатов за год во многих сферах. Он отметил успехи в сельском хозяйстве, животноводстве и рыболовстве и вручил награды отличившимся приморцам, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на администрацию Приморского края.

На мероприятии собрались члены ветеранских организаций, общественные деятели, представители сфер науки, образования, здравоохранения, культуры, туризма, промышленности и спорта из всех городов и районов Приморья.

"В этом году мы получили рекордный урожай сои – более 380 тысяч тонн. Наши аграрии произвели 56 тысяч тонн мяса и 124 тысячи тонн молока. Приморские птицефабрики выпустили 320 миллионов штук яиц. Собрано около пяти тысяч тонн меда. Выросла добыча иваси, трески, камбалы. Хорошие показатели достигнуты и в других отраслях. Этот потенциал нам необходимо использовать для развития экономики региона", – рассказал глава Приморья.

Также он озвучил планы на следующий 2018 год. По его словам, приоритетными для края станут модернизация портовой инфраструктуры, развитие легкой промышленности, внедрение высокотехнологичного производства на горно-обогатительных предприятиях, переход на качественное оказание жилищно-коммунальных услуг и создание собственного нефтеперерабатывающего завода. Особое внимание будет уделено привлечению молодых кадров в образование и здравоохранение края, а развитию культуры, спорта, туризма и других областей.

"Кроме того, в 2018 году нас ждут выборы Президента России. Это важное событие для всей страны, для каждого ее жителя, в том числе и для жителей Приморья. Наша с вами задача – обеспечить их честность и легитимность на территории края", – отметил врио Губернатора.

Также в ходе встречи глава края вручил присутствующим федеральные и региональных награды. Профессор Инженерной школы ДВФУ Владимир Субботницкий получил Благодарность Президента Российской Федерации за заслуги в научной и педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу. Начальник корпусно-докового цеха акционерного общества "Центр судоремонта "Дальзавод" Николай Бориско награжден Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания России. Еще три человека – Благодарностями Председателя Совета Федерации Федерального Собрания. Почетные грамоты и Благодарности Губернатора Приморья получили около 50 человек.

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