Общество. 25 декабря, 14:50
Администрация Южно-Сахалинска. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Праздничное сияние: новогодняя атмосфера "накрыла" Южно-Сахалинск

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25 декабря, PrimaMedia. Южно-Сахалинск подготовили к встрече Нового года, украсив его тысячами огней. Разноцветные гирлянды растянулись вдоль улиц, а витрины магазинов заиграли красками. Власти Южно-Сахалинска и представители малого и среднего бизнеса традиционно ответственно подошли к украшению города. Уже определены победители ежегодного конкурса на лучшее украшение предприятия малого и среднего бизнеса, а награждение и объявление победителей пройдет 28 декабря, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ИА SakhalinMedia.

Весь декабрь Южно-Сахалинск преображался на глазах жителей и гостей города. На главных площадях города расположились зеленые красавицы — новогодние ели. На площади Ленина перед администрацией Южно-Сахалинска вновь установили полюбившуюся многим южносахалинцам ель, украшенную многочисленными золотыми звездами, 26,5 метров в высоту. Там же на площади расположился новогодний городок и огромный каток. На площади перед Домом правительства установили областную ель.

Особого внимания заслуживает парк культуры и отдыха имени Гагарина. Территория украшена многочисленными гирляндами, необычными фонтанами, куполами, светящимися фигурами. По словам сотрудников парка, в этом году появится несколько зон в тематике русско-народных сказок и популярных мультфильмов. В районе памятника Юрию Гагарину, создадут композиции "У лукоморья дуб зеленый", "Серебряное копытце", в детском городке – "Деревня Простоквашино", возле теннисного корта — "12 месяцев". Также на озере появится замок Снежной королевы.

Украсят парк и несколько десятков ледяных фигур. Уже сейчас возле озера Верхнего мастера высекли из снега персонажей мультфильма "Ледниковый период".

Как отмечают в администрации Южно-Сахалинска, в конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятиями малого и среднего бизнеса приняли участие 40 предприятий. Из этого числа всем условиям конкурса соответствовали только 11 заявок. Тем не менее, по оценке оргкомитета конкурса, даже те, кто не участвовал в нем, подошел к украшению своего предприятия ответственней прошлого года. В этом году некоторые предприниматели украсили не только свои организации, но и прилегающую территорию.

Например, в одном из торговых центров помимо традиционного украшения витрин к задаче встречи Нового года подошли творчески и организовали тематические фотозоны: золотой трон в окружении подарков, снежный лес, уютную гостиную с камином и часами.

Главные праздничные действа состоятся в ночь на1 января. Большая новогодняя программа начнется в 1.30 у городской елки на площади Ленина и в парке имени Юрия Гагарина.

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