У «Славды для малышей» появились новые лица

Образ Стефании разместят на этикетке "Славды для малышей". Фото: предоставлено пресс-службой компании Slavda Group

Поздравляем победителей конкурса «Детки на этикетке» - Стефанию и Тимура

28 декабря, PrimaMedia. Весь октябрь компания Slavda Group искала новое лицо бренда и проводила конкурс фотографий для детей до 3-х лет и их родителей. Фото ребенка-победителя планировалось разместить на этикетке новой детской воды "Славда для малышей". Первое место поделили Стефания из Владивостока и Тимур из Хабаровска, сообщает ИА PrimaMedia.

Родители публиковали фотографии детей с бутылкой "Славды для малышей" в социальных сетях, ставили хэштеги конкурса и собирали лайки. Больше лайков — больше шансов на победу. Борьба разгорелась нешуточная: в конкурсе приняло участие более 300 детей в Приморском и Хабаровском крае.



Победители конкурса от компании Slavda. Фото: предоставлено пресс-службой компании Slavda Group

Жюри выбирало победителя с 1 по 20 ноября. Первое место поделили Стефания из Владивостока (2 года и 2 месяца) и Тимур из Хабаровска (1 год 10 месяцев). Стефанию выбрало независимое жюри, а Тимура — руководство компании "Славда".

15 декабря Стефанию вместе с родителями пригласили в офис Slavda Group. Там их поздравили и вручили памятные подарки. Скоро для девочки организуют профессиональную фотосессию и ее образ разместят на этикетке "Славды для малышей".



Маленькая Стефания — победительница конкурса от компании Slavda. Фото: предоставлено пресс-службой компании Slavda Group

"Мы, конечно, верили в победу, но не ожидали — делится впечатлениями Юлия, мама Стефании, — никогда нигде не участвовали, а тут с первого раза так повезло! Мне все знакомые говорили, что там наверняка уже "все решено". Ничего подобного, все было честно! Конечно, все малыши красивые, но когда побеждают именно твои дети — это большая гордость".



Победители конкурса от компании Slavda. Фото: предоставлено пресс-службой компании Slavda Group

"Мы получили очень много фотографий и все детки такие замечательные — рассказывает генеральный директор Slavda Group Роман Антипьев, — представляю, как жюри было непросто! Поздравляем маленькую Стефанию с началом карьеры фотомодели, и ее родителей с честной победой в этом непростом конкурсе. Ждем "Славду для малышей" с новой этикеткой в будущем году".