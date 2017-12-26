Вредные советы для должников за тепло написали приморские энергетики ДГК

Сегодня долг потребителей перед филиалом "Приморская генерация" превышает 1,6 млрд рублей

26 декабря, PrimaMedia. Жители Владивостока, Артема и Партизанска задолжали за отопление и горячую воду филиалу "Приморская генерация" АО "ДГК" более 1,6 млрд рублей. Энергокомпания регулярно направляет в адрес неплательщиков предупреждения и разъяснения о последствиях, которые непременно ожидают каждого должника. В этот раз энергетики решили привлечь внимание к проблеме нестандартным способом и написали "Вредные советы должникам от ДГК", сообщает ИА PrimaMedia.

Вредные советы. Фото: пресс-служба филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" Вредные советы. Фото: пресс-служба филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" Вредные советы. Фото: пресс-служба филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" Вредные советы. Фото: пресс-служба филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" Вредные советы. Фото: пресс-служба филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" Вредные советы. Фото: пресс-служба филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" Вредные советы. Фото: пресс-служба филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" Вредные советы. Фото: пресс-служба филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" 1 / 8

Энергетики напоминают: чтобы в преддверии новогодних каникул не столкнуться с мерами, применяемыми к должникам, и в ходе рейдов судебных приставов не остаться без бытовой техники, автомобиля и с заблокированными банковскими счетами, необходимо в ближайшее время рассчитаться с долгами за отопление и горячую воду, либо заключить договор об их реструктуризации. Это соглашение, которое позволит оплачивать долг частями в течение года.

Сделать это можно в абонентских отделах филиала "Приморская генерация" АО "ДГК", взяв с собой паспорт и правоустанавливающие документы на жилье:

г. Владивосток: Центр обслуживания потребителей: Океанский проспект, 101 "а". Часы приема: понедельник-пятница с 9.30 до 18.30, суббота с 10.00 до 13.00.

— Абонентские отделы: ул. Черемуховая,7, ул. Нахимова, 1, ул. Лермонтова, 77 (пос. Трудовое). Часы приема: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Горячая линия: 8 (423) 279-60-00.

г. Артем: ул. Амурская, 40, кабинет 10. Часы приема: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Горячая линия: 8 (42337) 36-0-39.

г. Партизанск: ул. Щорса, 1а, каб. № 5. Часы приема: понедельник-пятница с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Горячая линия: 8 (42363) 627-54.