Главная задача ЕР - реализовать предложения Владимира Путина в форме законов – Пинский

Заместитель руководителя фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Виктор Пинский. Фото: ИА PrimaMedia

По словам первого замруководителя фракции «Единая Россия», глава государства выступает за стабильность, развитие и омоложение страны

26 декабря, PrimaMedia. XVII съезд партии "Единая Россия" прошел в субботу, 23 декабря, в Москве. В ходе съезда первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Виктор Пинский заявил, что партия будет поддерживать на выборах Владимира Владимировича Путина, "потому что он выступает за стабильность, за развитие, за омоложение страны", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу партии.

По словам Виктора Пинского, депутаты фракции активно работают над приоритетными направлениями, которые озвучил глава государства в своем выступлении на пленарном заседании съезда.

"Первоочередная задача перед депутатами фракцией "Единая Россия" в Государственной думе — реализовать эти направления в наших законах. Поэтому это первое чем мы будем заниматься, — отметил Пинский. — Естественно, работая в регионах, мы будем делать всё для того, чтобы собрать подписи в поддержку Владимира Владимировича Путина".

Кроме того, по его словам, крайне важно обеспечить открытость, легитимность и четность президентских выборов. "Чтобы ни у одного человека в стране не было сомнений в итогах этих выборов. Я думаю, что это главные задачи, которые перед нами стоит", — подчеркнул Пинский.