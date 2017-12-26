В ночь на 1 января Приморью угрожает снегопад, метель и гололед

Приморью в ночь на 1 января угрожает снегопад, метель и гололед. Фото: ИА PrimaMedia

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26 декабря, PrimaMedia. В Приморье в период 31 декабря — 1 января ожидается ухудшение погодных условий, связанное с южным циклоническим вихрем. На настоящий момент существует две версии траектории смещения циклона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Примпогода.

По одной траектории вихрь с Жёлтого моря будет двигаться на северо-западную часть акватории Японского моря и далее вблизи южного и юго-восточного побережья Приморского края. Циклон, смещаясь по этой траектории, вызовет на большей территории Приморья сильные снегопады, метели, гололёдные явления и снежные заносы.

По второй версии траектории прогнозируется смещение вихря с Корейского полуострова над центральной частью Японского моря к Сангарскому проливу. В этом случае снегопады будут меньше как по интенсивности, так и по площади распространения, но ветры сильнее.

Примгидромет проводит тщательный мониторинг поступающей информации. При изменении синоптической ситуации прогнозы будут уточняться. При реальной угрозе сильных снегопадов будет выпущено штормовое предупреждение. В любом случае в планах на праздничные дни стоит учитывать возможное ухудшение погоды.