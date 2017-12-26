Процедуру "получить дрова онлайн" признали неудобной для жителей приморской глубинки. Фото: ИА PrimaMedia

Процедуру "получить дрова онлайн" признали неудобной для жителей глубинки Приморья

По просьбам людей оформить документы на получение дров теперь можно по старинке

26 декабря, PrimaMedia. Заявления от граждан на заготовку дров начнут принимать в филиалах лесничеств во всех районах Приморья. Ранее приём документов был переведён в электронный вид, но, как показала практика, данная мера была неудобной для части жителей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Из леса за дровами — в интернет: жителям Лазовского района Приморья нечем топить печки

Первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко подчеркнул, что заявления по привычной многим гражданам системе – в бумажном виде – начнут принимать в районах уже с 9 января. Такое решение принято по многочисленным обращениям от жителей края.

"Электронная очередь также сохранится для тех, кому удобно подавать документы таким способом. Граждане, живущие в отдалённых территориях, не имеющие доступа к компьютерам и все, кому удобнее приносить заявления лично, смогут обращаться в филиалы лесничеств. При этом очередь будет единой, специалисты будут вносить в одну базу и бумажные, и электронные заявления", – сообщил Александр Костенко.

По закону, ежегодно граждане имеют право заготовить дрова для личных нужд. Для жителей большей части Приморья квота составляет 20 кубометров древесины в год. Для жителей северных районов – 30 кубометров в год. По данным департамента лесного хозяйства, ежегодно для личных нужд граждан предоставляется около 180 тысяч кубометров древесины, в том числе той, которую можно использовать для отопления, и частично деловой древесины – для строительства и ремонта личных домов.

Напомним, решить вопрос с недостатком дров в районах края поручил врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Этот вопрос был поднят, в том числе, во время визита главы региона в Дальнегорский городской округ 20 декабря. Ранее о сложностях с заготовкой дров сообщали жители Лазовского района. Врио губернатора отметил, что уже успел погрузиться в данную проблему.

"Будем совершенно систему менять. Лесничества будут иметь свои просеки и этими вопросами заниматься. Александр Иванович Костенко сейчас за это направление отвечает, у него опыт огромнейший. Думаю, приведет систему в правильное русло", – обозначил глава региона.

Напомним, в Приморье на будущий год запланирован комплекс мер для того, чтобы предоставлять гражданам больше лесосек для заготовки древесины. Это мероприятия по лесоустройству и патологическому обследованию лесных территорий. Кроме того, к обеспечению населения дровами будут активнее подключать арендаторов лесных участков, которые по договору обязаны предоставлять 10% от объёма заготовленной древесины для нужд населения.

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