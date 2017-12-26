Процедуру "получить дрова онлайн" признали неудобной для жителей глубинки Приморья

Процедуру "получить дрова онлайн" признали неудобной для жителей приморской глубинки. Фото: ИА PrimaMedia

По просьбам людей оформить документы на получение дров теперь можно по старинке

26 декабря, PrimaMedia. Заявления от граждан на заготовку дров начнут принимать в филиалах лесничеств во всех районах Приморья. Ранее приём документов был переведён в электронный вид, но, как показала практика, данная мера была неудобной для части жителей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко подчеркнул, что заявления по привычной многим гражданам системе – в бумажном виде – начнут принимать в районах уже с 9 января. Такое решение принято по многочисленным обращениям от жителей края.

"Электронная очередь также сохранится для тех, кому удобно подавать документы таким способом. Граждане, живущие в отдалённых территориях, не имеющие доступа к компьютерам и все, кому удобнее приносить заявления лично, смогут обращаться в филиалы лесничеств. При этом очередь будет единой, специалисты будут вносить в одну базу и бумажные, и электронные заявления", – сообщил Александр Костенко.

По закону, ежегодно граждане имеют право заготовить дрова для личных нужд. Для жителей большей части Приморья квота составляет 20 кубометров древесины в год. Для жителей северных районов – 30 кубометров в год. По данным департамента лесного хозяйства, ежегодно для личных нужд граждан предоставляется около 180 тысяч кубометров древесины, в том числе той, которую можно использовать для отопления, и частично деловой древесины – для строительства и ремонта личных домов.

Напомним, решить вопрос с недостатком дров в районах края поручил врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Этот вопрос был поднят, в том числе, во время визита главы региона в Дальнегорский городской округ 20 декабря. Ранее о сложностях с заготовкой дров сообщали жители Лазовского района. Врио губернатора отметил, что уже успел погрузиться в данную проблему.

"Будем совершенно систему менять. Лесничества будут иметь свои просеки и этими вопросами заниматься. Александр Иванович Костенко сейчас за это направление отвечает, у него опыт огромнейший. Думаю, приведет систему в правильное русло", – обозначил глава региона.

Напомним, в Приморье на будущий год запланирован комплекс мер для того, чтобы предоставлять гражданам больше лесосек для заготовки древесины. Это мероприятия по лесоустройству и патологическому обследованию лесных территорий. Кроме того, к обеспечению населения дровами будут активнее подключать арендаторов лесных участков, которые по договору обязаны предоставлять 10% от объёма заготовленной древесины для нужд населения.