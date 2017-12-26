В "Адмирале" сейчас идет непростой процесс "приведения в чувство" - Павел Серебряков

Павел Серебряков. Фото: ИА PrimaMedia

Перед новым руководством клуба стоит задача оптимизировать финансовую модель без потери качества хоккея, сообщил вице-губернатор Приморья

26 декабря, PrimaMedia. Приморский хоккейный клуб "Адмирал" переживает непростой процесс "приведения в чувство", который проводит новое руководство клуба. Перед новым менеджментом стоит задача оптимизировать финансовую модель клуба без потери качества хоккея. Об этом на пресс-конференции сегодня, 26 декабря сообщил профильный вице-губернатор Приморья Павел Серебряков.

Отвечая на вопрос журналиста о непростой ситуации в хоккейном клубе, выразившейся в неубедительных результатах и уходе ряда ключевых игроков, Павел Серебряков отметил, что в клубе происходит непростой, но нужный, процесс приведения в чувство.

"По моему глубокому убеждению, доходы должны четко совпадать с расходами, иначе жить нельзя. Жить в долг плохо в любой ситуации — и в домашнем хозяйстве, и в большом спорте. При любом бюджете нужно стремиться к максимально возможному результату. Так как это происходило в "Адмирале" до последнего времени мне кажется не совсем правильным. Сейчас пришло достаточно жесткое руководство в лице генерального директора, президента клуба, которые постоянно находятся здесь на месте и могут в ручном режиме всем управлять. То есть через какой-то процесс ломки мы получим качественный хоккей за те же средства", — рассказал Павел Серебряков.

Напомним, что в декабре стало известно, что приморский хоккейный клуб покидают ряд ключевых игроков. Контракты с "Адмиралом" расторгли пять хоккеистов, включая лидера и лучшего бомбардира команды Владимира Ткачева и вратаря Ивана Налимова. Ранее championat.com писал о том, что в арбитраж для расторжения действующих соглашений с "Адмиралом" обратились еще три игрока: Оскар Бартулис, Дмитрий Саюстов и Павел Макаренко.

Незадолго до этого в клубе поменялось руководство. Новым гендиректором "Адмирала" стал Сергей Сошников, ранее работавший в пражском клубе "Лев", пост президента клуба занял генеральный директор Владивостокского морского торгового порта Заурбек Юсупов.

Ранее сообщалось о задержках выплаты зарплат в команде и финансовых проблемах клуба.