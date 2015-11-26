Новогодний трамвай начал курсировать по Владивостоку

26 декабря, PrimaMedia. Дед Мороз встречал сегодня пассажиров новогоднего трамвая. Красочно разрисованный вагон, внутри украшенный световыми гирляндами, праздничной атрибутикой и новогодней елкой, дарил владивостокцам веселое настроение. Дед Мороз вручал горожанам сладкие подарки в честь Нового года. Все желающие также могли принять участие в конкурсе и выиграть "счастливый" билет, который дает право воспользоваться услугами электротранспорта (трамваем, троллейбусом или фуникулером) 30 и 31 декабря, сообщает ИА PrimaMedia.