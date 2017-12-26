Резиденция Приморского Деда Мороза в Арсеньеве закрылась

В Приморье закрылась резиденция Деда Мороза. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Место дома Деда Мороза и Снегурочки заняло кафе

26 декабря, PrimaMedia. Резиденция Деда Мороза в Арсеньеве сообщила на своем официальном сайте о том, что в этом году она не работает. Сейчас вместо Деда Мороза и Снегурочки, которые размещались на территории центра туризма и отдыха "Салют" с 2014 года, работает кафе "Пилигрим", сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказали сотрудники нового кафе, сказочной организации больше не существует. Однако руководитель проекта Илья Зорин из бюро креативных решений "КультПросвет" пообещал, что в следующем году резиденция заработает снова.

– К резиденции стоит относиться не как к объекту, а как к мероприятию. Три года его организация была нам по силам, были финансы, кадры и силы, в этом году этого нет. В 2016-м нас посетило много людей в декабре, а в январе – мало посетителей. Обороты небольшие, и поэтому мы решили накопить силы, чтобы в следующем году все вернуть на круги своя. Будем искать новый формат, – рассказал Илья Зорин.

Ранее ИА PrimaMedia писало о том, что в 2017 году в резиденции Деда Мороза выросла цена на детские входные билеты на 100 рублей. Это было связано, по словам Ильи Зорина, с инфляцией и необходимостью платить сотрудникам зарплату. До 1 декабря билет обходился в 550 рублей, с 1 по 19 декабря — в 600 рублей, с 20 до 31 декабря – 650 рублей, с 1 по 10 января — 700 рублей.

Напомним, что резиденция приморского Деда Мороза открылась на территории центра туризма и отдыха "Салют" в Арсеньеве в 2014 году. Проект ее создания по инициативе Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского разработали специалисты краевого Центра народной культуры совместно с департаментом культуры Приморского края и администрацией Арсеньевского городского округа. В Арсеньеве куратором этого проекта выступило Бюро креативных решений "КультПросвет".