Каток. Фото: ИА PrimaMedia
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Где покататься на коньках и сыграть в хоккей во Владивостоке

В городе залили 72 катка (КАРТА)

26 декабря, PrimaMedia. Зимой 2017-2018 годов на территории Владивостока работают 72 муниципальных спортивных сооружения зимнего назначения. На представленной интерактивной карте муниципальных катков и хоккейных коробок жители и гости города могут выбрать место зимнего отдыха по удобству месторасположения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Доступ на все объекты свободный. Исключение составляет популярный каток на стадионе "Авангард", который не получает бюджетных средств на заливку катка, и поэтому там вход по билетам. Одно из самых массовых мест зимнего отдыха — стадион "Строитель" — работает бесплатно. Оба объекта заливают каждую ночь, на них открыты раздевалка, туалет, пункт заточки и проката коньков.

Список катков и хоккейных коробок, подлежащих заливке в зимний период 2017-2018 года:

Первореченский район

Днепровский пер., 2 — хоккейная коробка

Ул. Сабанеева, 15 — хоккейная коробка

Камский пер., 16 — хоккейная коробка

Ул. Жигура, 48 — хоккейная коробка

Ул. Волховская, 27 — каток

Ул. Пр-кт 100-лет Владивостоку, 44 — хоккейная коробка

Ул. Днепровская, 24 — хоккейная коробка

Ул. Океанский пр-кт, 125 — хоккейная коробка

Ул. Сабанеева, 22 — хоккейная коробка

Пр-т Красного Знамени, 85 — хоккейная коробка

Пр-кт 100-лет Владивостоку, 74 — каток

Ул. Карбышева, 50 -каток

Ул. Руднева, 1 — каток

Ул. Гамарника, 7 — каток

Ул. Иртышская, 18 — хоккейная коробка

Ул. Иртышская, 32 — хоккейная коробка

Океанский пр-кт, 140 — хоккейная коробка

Ул. Тухачевского, 28 — хоккейная коробка

пр-кт 100-летия Владивостока, 30-д, стадион "Строитель" — каток

Ул. Карьерная, 11 — хоккейная коробка

Ул. Гамарника 16 – хоккейная коробка

Первомайский район

Ул. Героев Хасана, 10-12 — хоккейная коробка

Ул. Бурачка, 11 — хоккейная коробка

Ул. Каштановая, 11 — хоккейная коробка

Ул. Гризодубовой, 63 — хоккейная коробка

Ул. 1-ая Поселковая, 25 — каток

Ул. 2-ая Поселковая, 34 — каток

Ул.З.Космодемьянской 38 — каток

Ул. Ольховая, 17 — хоккейная коробка

Ул. Зои Космодемьянской, 12 — хоккейная коробка

Ул. Черемуховая, 22 — хоккейная коробка

Ул. Вилкова, 15а — хоккейная коробка

Ул. Борисенко, 96 — хоккейная коробка

Ул. Борисенко, 58 – хоккейная коробка

Советский район

Пр-кт 100-лет Владивостоку, 159б — хоккейная коробка

Ул. Магнитогорская, 18 — хоккейная коробка

Ул. Русская, 99 — хоккейная коробка

Ул. Енисейская, 18 — каток

Ул. Русская,86 – хоккейная коробка

Ул. Фанзавод, 18 – хоккейная коробка

Ленинский район

Ул. Фадеева, 8а — хоккейная коробка

Ул. Шепеткова, 25, 27 — хоккейная коробка

Ул. Суханова, 4 — хоккейная коробка

Ул. Светланская, 197 — каток

Адм. Кузнецова, 50 — хоккейная коробка

Каплунова, 8 — хоккейная коробка

Щитовая, 27а — хоккейная коробка

Адм. Кузнецова, 74 — хоккейная коробка

Пр-кт Красного Знамени, 133/1 — хоккейная коробка

Ул. Капитана Шефнера, 2 — стадион "Авангард" — каток

Фрунзенский район

Ул. Хабаровская, 7 — хоккейная коробка

Ул. Сипягина, 22 — хоккейная коробка

Список хоккейных площадок ("коробок") и катков, расположенных на территориях муниципальных образовательных учреждений города Владивостока:

Океанский проспект, 143 — гимназия № 2 (хоккейная коробка)

проспект Красного Знамени, 123 — школа № 11 (хоккейная коробка)

Ул. Пирогова, 7 – школа № 16 (хоккейная коробка)

Ул. Хабаровская, 24б – школа № 18 (хоккейная коробка)

Ул. Амурская, 14 – школа № 26 (хоккейная коробка)

Ул. Калинина, 153 – школа № 32 (хоккейная коробка)

Ул. 4-я Восточная, 93 – школа № 37 (хоккейная коробка)

просп.100-летия Владивостока, 29 а – школа № 38 (хоккейная коробка)

Ул. Олега Кошевого, 26 – школа № 50 (хоккейная коробка)

Ул. Пацаева, 2 – школа № 54 (хоккейная коробка)

Народный проспект, 27а – школа № 56 (хоккейная коробка)

Ул. Адмирала Юмашева, 12г – школа № 57 (хоккейная коробка)

Ул. Терешковой, 25 – школа № 59 (хоккейная коробка)

Ул. Жигура, 52а – школа № 67 (хоккейная коробка)

пос. Трудовое, ул. Порт-Артурская, 48 – школа № 70 (хоккейная коробка)

пос. Трудовое, ул. Лермонтова, 91, корп. 3 – школа № 79 (хоккейная коробка)

Ул. Невельского, 31 – школа № 80 (хоккейная коробка)

Ул. Каштановая, 5а – школа № 81 (хоккейная коробка)

Ул. Главная, 39 – лицей № 3 (каток)

Ул. Харьковская, 7 – школа № 74 (каток)

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