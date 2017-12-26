Общество. 16:55

Самых злостных должников среди ТСЖ и ЖСК назвали в Приморье

Организации самостоятельно производят сбор платежей за коммунальные услуги, но не перечисляют их в ДГК или перечисляют не в полном объеме

26 декабря, PrimaMedia. "Приморская генерация" АО "ДГК" опубликовала антирейтинг должников из числа ТСЖ и ЖСК Владивостока, задолжавших энергокомпании за услуги отопления и горячего водоснабжения. Эти управляющие организации самостоятельно производят сбор платежей за коммунальные услуги с жителей обслуживаемых домов, однако не перечисляют их в ДГК или перечисляют не в полном объеме, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

Участники антирейтинга задолжали филиалу "Приморская генерация" АО "ДГК" более 4 млн рублей, в то время как общий долг УК, ТСЖ и ЖСК составляет почти 43 млн рублей. Данная ситуация недопустима, так как энергокомпания несет затраты на производство электрической и тепловой энергии, а потому не имеет возможности предоставлять услуги бесплатно или в долг.

Энергетики обращают внимание жильцов, что наличие долга за тепло и горячую воду свидетельствует о недобросовестности управляющей организации. Такие жилищные компании ждет начисление пеней за несвоевременную оплату коммунальных услуг, а также судебные разбирательства с ДГК.

Cобственникам жилья стоит внимательней следить за действиями своих председателей, ведь в конечном итоге по решению суда банковские счета нерадивых ТСЖ и ЖСК могут быть арестованы, а денежные средства удержаны по исполнительным листам для погашения сформировавшихся долгов за теплоснабжение. Это, в свою очередь, приведет к финансовым трудностям в части, касающейся содержания и ремонта многоквартирного дома. Такие управляющие организации имеют на своих расчетных счетах только те денежные средства, которые им перечисляют жители МКД. По факту арестованы будут деньги самих жильцов, которые должны идти не на погашение долгов, а на ремонт и содержание дома.

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