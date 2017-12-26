Писатель-сатирик и юморист Геннадий Ветров приедет во Владивосток. Фото: предоставлено организаторами

Писатель-сатирик и юморист Геннадий Ветров приедет во Владивосток

Концертная программа «Полный зал Смеха!» пройдет 21 апреля в зале Fesco Hall

26 декабря, PrimaMedia. Заслуженный артист России Геннадий Ветров приедет во Владивосток с концертной программой "Полный зал Смеха!". Концерт пройдет 21 апреля в зале Fesco Hall, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

Если в помещении окна и двери плотно закрыты, но, тем не менее, вы ощущаете сильный сквозняк, посмотрите вокруг повнимательнее! Где-то рядом должен быть Ветров. Фамилия его такая, это не псевдоним. Прозвище Ветер и Сквозняк. Очень скромный человек, а также писатель-сатирик и юморист, певец, Заслуженный артист России.

Геннадий Ветров — блестящий ведущий развлекательных программ, поэтому он всегда самостоятельно ведет свои собственные концерты, а также концерты других артистов! Этот жанр удается Геннадию Ветрову также легко, как и написание собственных юмористических песен или феерических выступлений! Потому что все, чтобы ни делал

Геннадий Ветров на сцене — всегда смешно и профессионально!

Начало концерта в 19.00.

Стоимость билетов от 1 000 рублей. Справки по телефонам: 200-20-29, 251-78-38, 272-00-00.

Для зрительской аудитории 12+.

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