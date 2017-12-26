Соглашение о региональном МРОТ подпишут в Приморье в следующем году

Профсоюзные активисты. Фото: пресс-служба ФППК

К такой договоренности пришли председатель ФППК Владимир Исаков и врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко

26 декабря, PrimaMedia. Председатель Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков и врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко провели рабочую встречу, на которой обсудили вопросы социального партнерства и договорились о встрече с профсоюзным активом края в феврале следующего года. Глава региона поддерживает предложение профсоюзов о подписании регионального соглашения по минимальной заработной плате, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

"Мы представляем трудовое население Приморья, и для нас важно обсуждать с главой региона самые острые вопросы, — сказал председатель ФППК Владимир Исаков. – Это, во-первых, соглашение о минимальной заработной плате в крае, во-вторых, готовность бизнеса и власти на местах к взаимодействию с профсоюзными организациями. Мы видим, как Андрей Тарасенко реагирует на проблемы в экономике и как относится к бедам работников, и уверены, что у нас сложатся хорошие партнерские отношения.

Андрей Тарасенко поддерживает предложение профсоюзов о подписании регионального соглашения по минимальной заработной плате. Как известно, ФППК выступает за то, чтобы минималка равнялась прожиточному минимуму (ПМ). Сейчас МРОТ в крае равен федеральному, и это всего 59,6% от ПМ . В то время как другие регионы Дальнего Востока, а это Якутия, Хабаровский и Камчатский края, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономия, уже давно установили региональный МРОТ, и он практически равен ПМ.

Кроме того, врио губернатора разделяет желание профсоюзов подписать обращение к главам муниципальных районов края и руководителям предприятий о взаимодействии с профсоюзными организациями. Это позволит решать трудовые споры, не прибегая к акциям протеста, и сохранит здоровый инвестиционный климат в регионе.

"Все трудовые конфликты прошлого года были связаны с тем, что руководители предприятий не хотели обсуждать с профсоюзами производственные проблемы и стремились решить их за счет работников, — подчеркнул Владимир Исаков. – Мы всегда за поиск компромиссов. Но для того, чтобы переговоры состоялись, иногда приходится идти на серьезные меры. И мы теряем время, здоровье людей, а предприятие прибыль. Надеемся, что обращение станет тем документом, который поможет предупреждать любые столкновения интересов.