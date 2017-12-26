ГК «Орион»: российские дети верят в Деда Мороза, а взрослые ждут выборов президента

Аналитический центр «Орион Коннект» провел предновогодний опрос абонентов спутникового телевидения «Телекарта» (ИНФОГРАФИКА)

26 декабря, PrimaMedia. Предновогодний опрос абонентов спутникового телевидения "Телекарта" провел аналитический центр "Орион Коннект". Исследование проводилось методом телефонного интервью по случайной выборке среди 2 тысяч домохозяйств по всей стране. Его предметом стали особенности телесмотрения в дни новогодних каникул: традиции, связанные с новогодним телесмотрением; настроения абонентов в преддверии праздничных дней; наиболее важные события 2017 и ожидания 2018 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГК "Орион".

Аналитики отмечают, что присутствие новогоднего настроения ощущалось у абонентов спутникового телевидения "Телекарта" уже в декабре. Респонденты охотно отвечали на вопросы, связанные с праздником, делились планами на 2018 год и новостями за 2017.

Опрос показал, что для большинства россиян Новый год – это по-прежнему семейный праздник. 58% опрошенных будут встречать его дома, в кругу близких, по 5% – в гостях или на работе, а 29% еще не решили, где именно его проведут.

Телевизор занимает важное место в жизни россиян, и у 91% опрошенных он задействован в отмечании праздника: 46% включают телевизор непосредственно в новогоднюю ночь; 19% занимаются предпраздничными хлопотами под включенный телевизор; 33% смотрят любимые программы 1 января, собравшись с близкими за праздничным столом.

Во время праздника на своем экране телезрители предпочитают видеть: новогодние шоу и концерты – 56% опрошенных; 23% включают его только ради новогоднего обращения президента, а судьба героев фильма "Ирония судьбы или с легким паром " по-прежнему волнует 8% абонентов.

Согласно полученным данным у 56% опрошенных в семье есть дети до 14 лет, и, по словам родителей, большинство из них, как и положено, верят в Деда Мороза и ждут от него подарков (80%). Взрослым же верить в сказочного волшебника, по их собственным словам, "по возрасту уже не положено".

Главным событием в уходящем году, о котором опрошенные абоненты узнали по телевизору, стала новость о допинговом скандале и недопуске российских спортсменов на соревнования (16%).

8% были озабочены событиями на внешнеполитической арене (война в Сирии, отношения между Россией и США, ситуация в Украине). При этом большинство участников исследования (71%) не смогли выделить для себя главное в новостной повестке уходящего года.

Основное событие, которого ждут люди в 2018 году, – это выборы президента Российской Федерации. Именно этот ответ стал самым популярным, набрав 24% голосов. Перемен к лучшему в новом году ожидают 19%, чемпионат мира по футболу интересует 7% телезрителей. При этом 29% респондентов затруднились выделить какое-либо конкретное ожидание или отметили, что ничего не ждут.

"Исследования показывают, что телевизор по-прежнему имеет огромное значение в жизни россиян: с ним они отмечают праздники, проводят свободное время, воспитывают детей, занимаются домашними делами. Учитывая эти особенности, весь прошедший год мы посветили тому, чтобы сделать общение с компанией еще более приятным, комфортным и интересным для абонентов. Уверена, что наши планы по развитию контентной составляющей и новые сервисы по-настоящему порадуют зрителей "Телекарты" в 2018 году", — прокомментировала заместитель генерального директора ГК "Орион" Мария Жилина.