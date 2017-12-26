Новым главным тренером «Адмирала» станет Андрей Разин - СМИ

Новым главным тренером "Адмирала". Фото: ИА PrimaMedia

Сегодняшний матч против "Спартака" станет последним для Фредрика Стиллмана в роли наставника "флотских"

26 декабря, PrimaMedia. Новым главным тренером "Адмирала" станет Андрей Разин. 44-летний специалист возглавит дальневосточный клуб после сегодняшнего матча со "Спартаком". Игра со столичной командой станет последней на посту главного тренера для шведа Фредрика Стиллмана, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на издание "Чемпионат".

Разин известен по работе с "Ижсталью", "Автомобилистом" и "Югрой", а в начале этого сезона недолго работал консультантом в словацком "Попраде".

"Адмирал", где недавно состоялась смена руководства, занимает 12-е место в Восточной конференции.