Дедморозовка, сказочные домики и катание на упряжках: как провести каникулы в Приморье

как провести каникулы в Приморье. Фото: Валерия Кузора, ИА PrimaMedia

Несколько идей для зимних путешествий по Приморскому краю

27 декабря, PrimaMedia. Новогодние каникулы – отличный повод, чтобы сменить привычную обстановку и отправиться в небольшое путешествие, зарядиться на весь год и позабыть о будничном стрессе. Кто-то считает, что зимний отдых требует слишком больших вложений, но мы точно знаем – в Приморском крае много уголков, поездка в которые обойдется дешевле, чем за границу, и при этом запомнится надолго. ИА PrimaMedia предлагает несколько идей для отдыха в Приморье с самой сказочно-зимней атмосферой.

Анисимовка: швейцарские "Шале", винодельня и "ледопады"



Небольшое село в двух с половиной часах пути от Владивостока предлагает целый спектр зимних развлечений. Любители зимнего спорта могут весело провести время на горнолыжной базе "Грибановка". Ее особенность это полное отсутствие тюбинговых трасс. Объясняется оно позицией основателей – "Человек должен стоять на ногах, а не сидеть на "известном" месте". По этой причине курорт в Анисимовке из года в год собирает на своих склонах гостей, предпочитающих горнолыжный спорт, в частности, любителей катания на лыжах и сноуборде.

Публикация от Виталий Б. aka barvitol (@barvitol) Дек 17, 2017 at 5:43 PST

На самом верху горнолыжного склона расположилась база отдыха "Высокая". Здесь может понравиться любителям уединения. Хозяин базы предлагает размещение в деревянных домиках "Шале", в некоторых из них есть панорамные окна с видом на сопки. Гости сами могут рубить дрова и топить печь.

Публикация от Даша Миколайчук (@daria_mikolaichuk) Ноя 13, 2016 at 5:52 PST

Рядом с домиками протекает горный ручей и растут хвойные деревья. Посетители базы могут сходить по меткам в зимние походы на вершину Фалазы или к утесу "Михалыч". Экстремальная идея для самых морозоустойчивых – отправиться к водопадам ключа Смольный, которые зимой замерзают, превращаясь в огромные ледяные каскады.

Публикация от Приморский рай🌊 (@primorsky_ray) Ноя 20, 2017 at 4:03 PST

Еще одна достопримечательность Анисимовки – домашняя винодельня. С 2004 года Сергей Куречко со своей семьёй здесь выращивает дикоросы и делает из них плодово-ягодные напитки. Гости его хозяйства могут заказать экскурсию, а во время зимних праздников побывать в "дедморозовке", которая располагается на территории. К новогодним праздникам Сергей Куречко строит снежный городок с домиком Деда Мороза, волшебной щукой, ледяной горкой и армией снеговиков.

Куда ехать: Добраться можно на электричке или на автомобиле до Анисимовки. Винодельня находится в границах села, а чтобы попасть в Грибановку и на "Высокую", нужно подняться в сопку по дороге.

Сколько стоит: Дневной абонемент на горнолыжный подъемник – 1500 рублей, аренда 2-хместного домика "Shalet Duet" – 2000 рублей, экскурсия на винодельню – 500 рублей.

Контакты: горнолыжный курорт "Грибановка" – 8 (908) 993-57-30, база отдыха "Высокая" – 8 (914) 700-30-97,винодельня – 8(902)5245488

Уссурийск: горячий бассейн под открытым небом, полет на воздушном шаре и контактный зоопарк

Теплый бассейн под открытым небом, заплывы при температуре "за бортом" -20°С и советская эстетика "как в санатории" – это можно найти в спортивном комплексе станции Уссурийск, который работает уже много лет, но в последнее время, благодаря социальным сетям, приобретает по-настоящему широкую известность. За атмосферу место уже прозвали "приморской Паратункой".

Публикация от Alexander (@alexanderandreyev) Янв 23, 2016 at 7:17 PST

После сеанса плавания в том же комплексе можно заглянуть в зимний сад. Под сводом потолков растут пальмы и другие виды растений субтропического и тропического поясов. Когда гуляешь по тропинкам сада, кажется, что оказался в джунглях. В местном искусственном водоеме живет семейство черепах и несколько сомов. Также здесь можно познакомиться с пернатыми: голубями "павлинами", попугаем "неразлучником".

Если останутся силы, можно организовать полет на воздушном шаре над Уссурийском. В зимнее время на полеты действуют скидки, а в кабине воздушного шара (или свободного аэростата, если называть правильно) зимний холод практически не ощущается. Горячий воздух, наполняющий оболочку шара теплом, согреет отважных путешественников. А после полета каждого ждет посвящение в воздухоплаватели под звон бокалов с шампанским.

Публикация от Над Владивостоком и Приморьем🌏 (@proectnad) Дек 24, 2017 at 1:02 PST

Завершить день можно в зоопарке "Чудесный" в селе Борисовка. Он известен тем, что животных там можно не только посмотреть, но и погладить, а также сфотографироваться с ними. Здесь живут тигры, львы, леопарды, рыси, совы, еноты, медведи, козы, павлины, верблюды, черепахи и еще множество других.

Куда ехать: До Уссурийска из Владивостока можно добраться рейсовым автобусом, автомобилем или железнодорожным транспортом. Офис воздухоплавателей находится в черте города по адресу Некрасова, 64. Бассейн расположен на ул. Попова, 33. Это отдаленный от центра район, поэтому добраться сюда можно на такси, личном автомобиле или рейсовых автобусах № 14 или 14а, которые отходят от остановки "Центральный рынок". Село Борисовка находится в Уссурийском городском округе, до него можно добраться на электричке, автобусе или на собственном авто. От Уссурийска до самой Борисовки доехать можно на нескольких автобусах, которые ходят от автовокзала до Кроуновки, Линевичей или Монакино.

Сколько стоит: Билет в бассейн – 270 рублей, вход в оранжерею – 100 рублей, привязной полет на воздушном шаре– 500 рублей, индивидуальный – 5000. Билет в зоопарк – 200-300 рублей.

Контакты: открытый бассейн в Уссурийске – 8 (423) 424-96-97,клуб воздухоплавателей – 8(924)7227724, зоопарк "Чудесный"–8(953)2085757

Партизанск: хвойная заимка, собаки хаски и белый дворец

По пути к Партизанским достопримечательностям предлагаем заглянуть в гости к тигру Амуру и козлу Тимуру в приморский сафари-парк в Шкотово. Он стал в одним из самых известных даже за пределами Приморья, именно здесь произошло то, что многие биологи называют чудом — тигр подружился с травоядным козлом. Их история облетела уже весь мир а видеозаписи их игр набрали стони тысяч просмотров. РИА PrimaMedia предлагает приморцам не отсиживаться дома на каникулах, а самостоятельно убедиться, что даже хищник с жертвой могут договориться, увидев героев этой истории вживую. Тем более, что кроме Тимура и Амура в сафари-парке достаточно зверей, достойных внимания. Сафари-парк разделен на несколько участков: один занимают копытные, другой — хищники, третий — птицы. Каждый участок можно осмотреть с подготовленным проводником. Сафари-парк можно смело назвать "наглядным учебником приморского биоразнообразия".

Публикация от Владивосток и Приморский Край (@fareast_primorye) Дек 26, 2017 at 7:49 PST

В Партизанском районе есть база отдыха "Хвойная заимка", атмосфера которой позволяет погрузиться в зимнюю сказку уссурийской тайги. На ее территории протекает горная речка и растут ели, есть деревянные домики с каминами, а во дворе живут кролики и олени. База находится в отдалении от дороги и на высоте 300 метров над уровнем моря, поэтому осторожнее – от свежего воздуха может кружиться голова!

Публикация от Мария (@kayurova_life) Дек 18, 2017 at 11:52 PST

Публикация от Мария (@kayurova_life) Дек 16, 2017 at 10:12 PST

В том же Партизанском районе, в селе Фроловка, любители активного отдыха могут побывать в питомнике снежных собак хаски. На новогодние каникулы хозяева животных приглашают всех желающих в гости и катают на настоящих собачьих упряжках. В Фроловку можно приехать с тургруппой или самостоятельно. Чтобы договориться о поездке в питомник, нужно заранее позвонить его хозяевам.

Публикация от Катерина (@katerotenberg) Мар 14, 2015 at 4:33 PDT

Смелые путешественники, которые, несмотря на мороз, готовы исследовать природные достопримечательности, могут побывать в комплексе Алексеевских пещер на границе Партизанского и Лазовского районов. Все три подземные полости образовались в вековых толщах известняка. Там можно наблюдать такие редкие природные явления как белые ледяные кристаллы и "лунное молоко". Сталактиты, сталагмиты, летучие мыши и останки древних животных создают в каменном царстве действительно сказочную атмосферу. Пещеры и называются в том же духе: "Белый дворец", "Кабарга" и "Приморский великан". В зимний период они меняют свое убранство и превращаются в хрустальные дворцы. Здесь висят ледяные занавеси и вырастают скульптуры из замершей воды.

Куда ехать: Чтобы добраться в Сафари-парк, изВладивостока едем до Шокотово, проезжаем его насквозь, видим указатель на сафари-парк, поворот по левой стороне. Однако поскольку на дороге разметка "сплошная", нужно проехать еще 700 метров до поворота на Партизанск и там развернуться.Чтобы добраться на хвойную заимку, нужно ехать по трассе Владивосток-Партизанск. Повернув налево на Партизанск, необходимо ехать прямо до указателя "Заимка Хвойная". Чтобы проехать до Фроловки, нужно двигаться по той же трассе дальше прямо. Доехав до села, нужно остановиться около автобусной остановки. Рядом с ней есть частный дом с зеленым забором, в котором живут снежные псы. В первую и самую большую пещеру "Белый дворец" можно попасть за три часа пути, проехав до Сергеевки. Уже из села начинается тропа, которая ведет до горы вдоль речки. Вход в пещеру расположен за 5 км до начала устья реки.

Сколько стоит: экскурсия по сафари-парку 250-450 рублей,4-х местный домик на "Хвойной заимке" – 7 000 рублей, катание в собачьих упряжках – 800 рублей с человека.

Контакты: приморский сафари-парк – 8(924)1241717, питомник хаски – 8(924)2308390, база отдыха "Хвойная заимка"– 8 (423) 242-20-17