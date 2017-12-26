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Самые интернет-активные приморцы – жители удаленных районов. Фото: предоставлено пресс-службой компании МТС

Самые интернет-активные приморцы – жители удаленных районов

МТС подводит итоги потребления мобильного интернета жителями Приморья в 2017 году

26 декабря, PrimaMedia. Итоги потребления мобильного интернета жителями Приморья в 2017 году подводит ведущий телекоммуникационный оператор в России, компания МТС. По результатам исследований, самым "генерящим" городом стал Владивосток, а самыми интернет-активными – жители "провинции", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании МТС.

В уходящем году число пользователей скоростного мобильного интернета в Приморье выросло вдвое, а объем передаваемого мобильного трафика в регионе увеличился более чем в 2 раза. Самым "генерящим" городом края стал Владивосток и его пригород, где потребляется более 42% от общего объема интернет-трафика региона. Так, ежемесячно абоненты МТС в столице края скачивают более 261 млн музыкальных композиций. На втором и третьем месте – абоненты в Находке и Уссурийске – почти 21% в общей сложности от всего регионального трафика.

Интересно, что при этом самыми активными пользователями мобильного интернета в 2017 году стали абоненты Шкотовского района, скачивающие на одного пользователя в среднем в два раза больше, чем абонент самого "генерящего" города. Второе место занимают абоненты Дальнереченского района, на третьем месте жители Чугуевского района.

"Современная тенденция такова, что наибольший интерес к мобильному интернету проявляют именно жители небольших городов и поселков. Это связано с тем, что мобильная передача данных — хорошая альтернатива проводному интернету, а зачастую и единственная возможность для выхода в сеть. Ориентируясь на потребительский спрос, мы продолжаем наращивать количество базовых станций в регионе, приходя в новые населенные пункты и улучшая уже существующее покрытие там, где это особенно необходимо. Так, за этот год мы увеличили количество базовых станций 4G в регионе в два раза, расширив высокоскоростную сеть не только в столице края и крупных городах — Владивостоке, Артеме, Уссурийске и Находке, но и в небольших населенных пунктах, таких как: Романовка, Нововысоевка, Смоляниново, Шкотово, Штыково, Чугуевка, Черниговка, Сибирцево, Хороль, и другие", ─ подчеркнула директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

За уходящий год абоненты МТС в Приморье стали активнее пользоваться скоростным интернетом 4G, таким образом порядка половины генерируемого интернет-трафика проходит именно через сети "четвертого поколения". Такой спрос связан не только с развитием сети в регионе, но также и доступностью мобильных телефонов, поддерживающих 4G стандарт и удешевлением тарифов.

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