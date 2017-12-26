Андрей Тарасенко дал первое поручение новому вице-губернатору. Фото: пресс-служба администрации Приморья

Андрей Тарасенко дал первое поручение своему будущему заму Константину Богданенко

Глава Приморья призвал вице-губернатора подключиться к работе совместно с Инвестагентством

26 декабря, PrimaMedia. Врио губернатора Приморья дал команду Инвестиционному агентству усилить работу по мониторингу выполнения задач программы и принятию соответствующих мер. Аналогичное поручение он адресовал и Константину Богданенко, которого ранее выбрал на должность вице-губернатора социально-экономического развития края.

Андрей Тарасенко акцентировал, что речь не идет о достижении показателей рейтинга, как самоцели, а о реальной удовлетворенности бизнес-сообщества состоянием делового климата в Приморье.

"Константин Сергеевич, давайте подключайтесь, вместе с Инвестагентством порядок наводите. Надо вам изучить весь комплекс показателей, посмотреть, кто что не дорабатывает, разобрать все ошибки. Если система идеально отлажена, любой опрос нам даст положительный результат", – подчеркнул врио губернатора.

Участники совещания также обсудили мероприятия по выполнению показателей программы департаментами экономики и развития предпринимательства, земельных и имущественных отношений, профильными федеральными ведомствами, Инвестагентством. Целый ряд вопросов вице-губернатор по финансам Татьяна Казанцева адресовала департаменту градостроительной деятельности, подчеркнув, что практически ни один из показателей программы им не выполнен.

"Вы не исполнители, а руководители проекта. Ваша задача – организовать работу своего проектного офиса так, как нужно, с участием всех заинтересованных специалистов", – акцентировала она, обращаясь к руководителям проектных групп по направлениям.

Вице-губернатор призвала специалистов использовать в работе лучшие практики Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и активнее взаимодействовать с федеральными органами власти.

Отметим, Константин Богданенко неоднократно выступал в качестве эксперта по вопросу эффективности работы органов власти по улучшению инвестклимата.

26 декабря Андрей Тарасенко провел совещание по вопросу реализации программы повышения инвестиционной привлекательности Приморского края. Глава региона подчеркнул, каждый из исполнителей должен осознавать свою ответственность за выполнение задач, стоящих перед проектной командой.

В настоящее время работа над улучшением деловой среды в Приморье ведется в рамках программы "Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ". Врио Губернатора собрал представителей профильных департаментов региональной Администрации, чтобы подвести промежуточные результаты.

Как отметила вице-губернатор Татьяна Казанцева, работа по улучшению инвестклимата в Приморье сегодня ведется в проектном формате.

"Ключевая роль в программе отведена Инвестиционному агентству, как связующей площадке между потребностями бизнеса в улучшении делового климата и органами власти, которые призваны реализовать конкретные мероприятия", – отметила замглавы региона.

Для удобства управления все целевые модели, а это совокупность обязательных целевых показателей, наиболее влияющих на состояние инвестиционного климата в регионе, объединены в семь проектов: предпринимательство, инвестиции, контрольно-надзорная деятельность, строительство, энергетика, ЖКХ, земельные ресурсы и недвижимость. Вице-губернатор отметила, что на сегодняшний день процент внедрения целевых моделей низкий. В то же время краю предстоит усилить эту работу, поскольку пока он серьезно отстает от регионов-лидеров Нацрейтинга.

Несмотря на то, что до конца года остались считанные дни, врио губернатора поручил профильникам поработать максимально продуктивно, чтобы еще часть мероприятий программы выполнить, а в следующем году сделать еще больший рывок вперед.

Напомним, выступая на заседании президиума госсовета во Владивостоке на площадке третьего Восточного экономического форума, президент России Владимир Путин подчеркнул, что все субъекты Дальнего Востока в ближайшие три года должны войти в первую половину Национального рейтинга состояния инвестклимата.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Определился кандидат на предложенную Трутневым вакансию вице-губернатора Приморья

Манифест кандидата в мэры Владивостока Богданенко вызвал дискуссию в соцсетях

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Лидер приморской «Опоры России» о Богданенко: человек, который добивается успехов во всем

15 декабря, 20:10

Новым вице-губернатором Приморья станет Константин Богданенко

15 декабря, 16:50

Определился кандидат на предложенную Трутневым вакансию вице-губернатора Приморья

14 декабря, 16:45

Максим Васенков назначен техническим директором приморского филиала Tele2

07 декабря, 13:50

Начальником Находкинской таможни назначен Константин Бондарев

28 ноября, 14:40
Стало известно, когда дело экс-мэра Владивостока начнут рассматривать по существу

25 декабря, 17:45

Экс-глава края Евгений Наздратенко дал характеристики Андрею Тарасенко и Виталию Веркеенко

25 декабря, 16:50

Следком Приморья определит новую меру пресечения для Василия Усольцева, вышедшего из СИЗО
Рекомендуем
Сможет ли «Чайка» взлететь?

Политика
Стало известно, когда дело экс-мэра Владивостока начнут рассматривать по существу
Андрей Тарасенко дал первое поручение своему будущему заму Константину Богданенко
«Я был откровенен с краем»: мысли и впечатления Евгения Наздратенко после 16 лет в Москве
Главная задача ЕР - реализовать предложения Владимира Путина в форме законов – Пинский

Общество
Два международных аукциона по продаже алмазов пройдут во Владивостоке в 2018 году
Сладкие новогодние подарки для детей начали доставлять в муниципалитеты Приморья
Чудеса под Новый год: Побывать в праздничной Москве, не выезжая из Владивостока
ГК «Орион»: российские дети верят в Деда Мороза, а взрослые ждут выборов президента

Происшествия
Житель Владивостока, въехавший в машину ГИБДД, встретит Новый год в спецприемнике
Аквалангиста, пропавшего в заливе Посьет, ищут приморские спасатели
Госавтоинспекция расследует ДТП с тремя авто в Приморье
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Лесозаводске – СК

Бизнес
Самые интернет-активные приморцы – жители удаленных районов
Сбербанк запустил акцию «Приведи друга» малому бизнесу
Ростислав Гольдштейн: Аквакультура – перспективная отрасль сотрудничества России и Израиля
"Исторический принцип" хорош для рыболовства, его нужно сохранить - Евгений Наздратенко

Спорт
Новым главным тренером «Адмирала» станет Андрей Разин - СМИ
В "Адмирале" сейчас идет непростой процесс "приведения в чувство" - Павел Серебряков
Павел Серебряков о стадионе «Динамо» во Владивостоке: Это наше видение
Региональный кубок по кикбоксингу в разделе К-1 прошел в Приморье

Популярное

Стали известны подробности ДТП с «Субару», снесшей часть виадука во Владивостоке
Полиция Владивостока: позор градоначальника, ветхая тюрьма и банда "21"
«Субару» снесла часть виадука на ул. Некрасовской во Владивостоке
Экс-глава края Евгений Наздратенко дал характеристики Андрею Тарасенко и Виталию Веркеенко
Новости регионов
Якутские джитсеры собираются на чемпионат Европы

20:00

Спрос на кредитование физлиц в Сбербанке в Байкальском регионе вырос почти на четверть

19:20

Эх, елки-палки: Торговцы на Центральном рынке Хабаровска разочаровались в зеленом товаре

18:55

Эксперты назвали Топ-10 главных слов 2017 года в России

18:30

Сенатор Гольдштейн: Аквакультура – перспективная отрасль сотрудничества России и Израиля

18:00

На ночь глядя: едва не погибла в ванной звезда «Дома-2», 150 гвоздей в желудке, VIP-тюрьма

17:45

Повар из Владивостока вышла в финал проекта «Адская кухня» на телеканале "Пятница"

17:05

В четверг на набережной пройдет праздник на катке «Красноярск, выходи гулять!»
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель: ООО «Прима Медиа». Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Главный редактор С.А. Ланин. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа".
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

© 2005—2017 Медиахолдинг PrimaMedia