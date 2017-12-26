Андрей Тарасенко дал первое поручение своему будущему заму Константину Богданенко

Андрей Тарасенко дал первое поручение новому вице-губернатору. Фото: пресс-служба администрации Приморья

Глава Приморья призвал вице-губернатора подключиться к работе совместно с Инвестагентством

26 декабря, PrimaMedia. Врио губернатора Приморья дал команду Инвестиционному агентству усилить работу по мониторингу выполнения задач программы и принятию соответствующих мер. Аналогичное поручение он адресовал и Константину Богданенко, которого ранее выбрал на должность вице-губернатора социально-экономического развития края.

Андрей Тарасенко акцентировал, что речь не идет о достижении показателей рейтинга, как самоцели, а о реальной удовлетворенности бизнес-сообщества состоянием делового климата в Приморье.

"Константин Сергеевич, давайте подключайтесь, вместе с Инвестагентством порядок наводите. Надо вам изучить весь комплекс показателей, посмотреть, кто что не дорабатывает, разобрать все ошибки. Если система идеально отлажена, любой опрос нам даст положительный результат", – подчеркнул врио губернатора.

Участники совещания также обсудили мероприятия по выполнению показателей программы департаментами экономики и развития предпринимательства, земельных и имущественных отношений, профильными федеральными ведомствами, Инвестагентством. Целый ряд вопросов вице-губернатор по финансам Татьяна Казанцева адресовала департаменту градостроительной деятельности, подчеркнув, что практически ни один из показателей программы им не выполнен.

"Вы не исполнители, а руководители проекта. Ваша задача – организовать работу своего проектного офиса так, как нужно, с участием всех заинтересованных специалистов", – акцентировала она, обращаясь к руководителям проектных групп по направлениям.

Вице-губернатор призвала специалистов использовать в работе лучшие практики Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ и активнее взаимодействовать с федеральными органами власти.

Отметим, Константин Богданенко неоднократно выступал в качестве эксперта по вопросу эффективности работы органов власти по улучшению инвестклимата.

26 декабря Андрей Тарасенко провел совещание по вопросу реализации программы повышения инвестиционной привлекательности Приморского края. Глава региона подчеркнул, каждый из исполнителей должен осознавать свою ответственность за выполнение задач, стоящих перед проектной командой.

В настоящее время работа над улучшением деловой среды в Приморье ведется в рамках программы "Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ". Врио Губернатора собрал представителей профильных департаментов региональной Администрации, чтобы подвести промежуточные результаты.

Как отметила вице-губернатор Татьяна Казанцева, работа по улучшению инвестклимата в Приморье сегодня ведется в проектном формате.

"Ключевая роль в программе отведена Инвестиционному агентству, как связующей площадке между потребностями бизнеса в улучшении делового климата и органами власти, которые призваны реализовать конкретные мероприятия", – отметила замглавы региона.

Для удобства управления все целевые модели, а это совокупность обязательных целевых показателей, наиболее влияющих на состояние инвестиционного климата в регионе, объединены в семь проектов: предпринимательство, инвестиции, контрольно-надзорная деятельность, строительство, энергетика, ЖКХ, земельные ресурсы и недвижимость. Вице-губернатор отметила, что на сегодняшний день процент внедрения целевых моделей низкий. В то же время краю предстоит усилить эту работу, поскольку пока он серьезно отстает от регионов-лидеров Нацрейтинга.

Несмотря на то, что до конца года остались считанные дни, врио губернатора поручил профильникам поработать максимально продуктивно, чтобы еще часть мероприятий программы выполнить, а в следующем году сделать еще больший рывок вперед.

Напомним, выступая на заседании президиума госсовета во Владивостоке на площадке третьего Восточного экономического форума, президент России Владимир Путин подчеркнул, что все субъекты Дальнего Востока в ближайшие три года должны войти в первую половину Национального рейтинга состояния инвестклимата.