Житель Владивостока, въехавший в машину ГИБДД, встретит Новый год в спецприемнике

Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде ареста на 11 суток

26 декабря, PrimaMedia. Суд признал водителя, въехавшего в машину ГИБДД во Владивостоке, виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 11 суток. Новый год приморец встретит в спецприемнике, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Напомним, что в воскресенье, 24 декабря, наряд ДПС Госавтоинспекции Владивостока на служебной автомашине Ford Mondeo осуществлял контроль за безопасностью дорожного движения в Первомайском районе. Со служебной автомашиной Госавтоинспекции совершил столкновение автомобиль марки Daihatsu Terios, за рулем которого находился 29-летний житель Владивостока.

Водитель Дайхатсу имел признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. В отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ — невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.

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