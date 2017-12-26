Подарки. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Сладкие новогодние подарки для детей начали доставлять в муниципалитеты Приморья

Частный предприниматель из Омска, выигравшая аукцион, устраняет допущенные нарушения

26 декабря, PrimaMedia. Поставка новогодних сладостей от главы региона для малышей от 3 лет и учащихся начальных классов продолжается в Приморье. Все подарки соответствуют условиям технического задания контракта – частный предприниматель из Омска, выигравшая аукцион, устраняет допущенные нарушения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

В понедельник, 25 декабря, первую партию новогодних подарков, соответствующих всем требованиям контракта, начали доставлять в муниципалитеты.

"Одними из первых традиционные сладости получили дети, приглашенные на губернаторскую елку в цирке. Предприниматель из Омска, выигравший аукцион и допустивший нарушения его требований, продолжает замену ассортимента, а затем направляет подарки в муниципалитеты", – отметили специалисты департамента образования и науки Приморья.

Дети начнут получать сладкие подарки от губернатора Приморья с 25 декабря — Межонов

По словам врио вице-губернатора Константина Межонова, все новогодние подарки будут пересортированы поставщиком до 27 декабря.

"В течение суток, после поставки недостающей партии шоколада, все муниципальные образования Приморья получат новогодние подарки. В первую очередь их доставят в школы, детские сады, учреждения социальной сферы и здравоохранения", – отметил заместитель главы региона.

О том, что дети получат сладости к главному зимнему празднику, лично заверил и поставщик, устраняющий допущенные нарушения контракта.

"С пятницы мы начали замену шоколада, работа ведется круглосуточно. Все районы Приморья получат подарки до наступления 2018 года", – гарантировал представитель компании из Омска.

Напомним, что при приеме новогодних подарков специальная комиссия выявила расхождение между представленным ассортиментом подарка и заявленными администрацией региона требованиями в техническом задании.

Так, ИП Воронцова из Омска, выигравшая аукцион на поставку новогодних сладких подарков для приморских детей, по своему усмотрению заменила одно из наименований, не согласовав это с заказчиком – администрацией Приморского края.

По требованию администрации края частный предприниматель устраняет допущенные нарушения условий технического задания контракта – поставщик за свой счет закупил недостающую продукцию и производит замену ассортимента подарка.

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