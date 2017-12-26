Два международных аукциона по продаже алмазов пройдут во Владивостоке в 2018 году

Алмаз. Фото: pixabay.com

АЛРОСА проведет мероприятия в столице Приморья в апреле и сентябре

26 декабря, PrimaMedia. В течение 2018 года АК "АЛРОСА" (ПАО) планирует провести 30 международных аукционов по продаже природных алмазов специальных размеров — весом 10,8 карата и выше. Два из них пройдут в апреле и сентябре во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ЯСИА.

В I квартале будут проведены 5 аукционов, во II− 10, в III — 6 и в IV — 9 аукционов.

Наибольшее число аукционов состоится в Москве − 11. В апреле и сентябре компания проведет аукционы во Владивостоке. Также планируется провести аукционы в крупнейших международных центрах торговли алмазами, в которых действуют торговые представительства АЛРОСА. Два из них пройдут в Антверпене (Бельгия), четыре — в Дубае (ОАЭ), шесть — в Рамат-Гане (Израиль), три — в Гонконге (КНР).

Еще два аукциона — в мае и октябре − состоятся в торговом представительстве АЛРОСА в Нью-Йорке, которое в полноценном формате возобновит работу в начале 2018 года.

"В соответствии с российским законодательством, алмазы специальных размеров — весом не менее 10,8 карата — могут реализовываться только посредством аукционов. Такие алмазы традиционно пользуются высоким спросом как на российском, так и на международном рынках — как правило, в аукционах по их продаже принимают участие от 60 до 100 компаний из разных стран, − говорит директор Единой сбытовой организации АЛРОСА Евгений Агуреев. — По предварительным данным, в 2017 году компания реализовала на международных аукционах особо крупные алмазы общим весом около 153 тыс. карат на сумму почти 365 млн долларов США".

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