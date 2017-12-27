Три семьи из Находки переехали новые квартиры из старых бараков. Фото: ИА PrimaMedia

Чудо под Новый год: из старого барака в новые квартиры переедут три семьи в Находке

Компания "Терминал Астафьева" за свой счет начала расселять жителей аварийного жилья в городском округе (ФОТО)

27 декабря, PrimaMedia. Три семьи из аварийного дома в отдаленном микрорайоне Находкинского городского округа в канун Нового года получили сказочный подарок в виде новых просторных квартир. Новое жилье для жителей приобрела компания "Терминал Астафьева" в рамках основанной на государственно-частном партнерстве программе переселения из аварийного и ветхого жилья на период до 2020 года, сообщает ИА PrimaMedia.

Три семьи с маленькими детьми благодаря совместной программе социально ответственного бизнеса и администрации НГО уже через несколько дней переедут из аварийного барака в районе ул. Астафьева в современные квартиры, которые они выбирали самостоятельно. Стоит отметить, что две семьи пожелали остаться жить в микрорайоне "Мыс Астафьева", а одна переедет ближе к центру города, на ул. Рыбацкую.

Как рассказывают счастливые обладатели новых квартир, на протяжении многих лет они добивались признания барака аварийным. Были и обращения в разные инстанции, и письма в прокуратуру и другие ответственные структуры. Однако в праве на переезд им отказывали, а в прошлом году дом даже не включили в федеральную программу по расселению.

В марте этого года жильцы домов в районе "Мыс Астафьева" с просьбой помочь с переселением обратились в ОАО "Терминал Астафьева". По инициативе предприятия была организована экспертиза проблемных домов, которая и признала их аварийными. В дальнейшем был определен список квартир, которые подходят жителям, и началась процедура приобретения жилья на вторичном рынке.

Корр. ИА PrimaMedia пообщался с первыми тремя семьями — участниками программы. Как признаются новоселы, несмотря на все данные гарантии, они до конца не верили, что такое переселение возможно, тем более — в такие кратчайшие сроки. Например, по словам Ольги Шарафутдиновой, мамы двоих детей — сына 13-ти лет и маленькой полуторагодовалой дочурки, — весть о переселении из старого дома в новую квартиру стала для нее настоящим новогодним чудом.

— На месте бараков раньше были производственные помещения. В самих домах не было совершенно никаких условий для жизни, можно сказать, что цивилизация до нас не добралась. Ведь у нас была общая кухня, туалета вообще не было, вернее он был — в 150 метрах от дома, но это было не помещение, а открытое пространство. Личную гигиену люди соблюдали при помощи тазов с водой.

Например, чтобы летом принять душ, мы мастерили своего рода импровизированную баню, в которой мылись по очереди, потому что иного выхода просто не существовало. Когда мы уже устали обивать пороги различных инстанций по поводу переселения, то решили обратиться в ОАО "Терминал Астафьева". На удивление, наша просьба была воспринята со всей серьезностью, а когда недавно я узнала, что меня ожидает счастливый финал в виде получения новой квартиры, а тем более еще и перед Новым годом, я не могла поверить такому счастью,

— рассказала Ольга Шарафутдинова.

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Ольга не стала переезжать в другой район Находки, а выбрала квартиру в доме по ул. Астафьева, 25.

— Я прожила в этом районе всю жизнь и уже привыкла к этой земле, поэтому не хочу далеко уезжать из этих мест, они мне нравятся. Для меня счастье теперь просто искупать своего ребенка в теплой ванне, иметь индивидуальную туалетную комнату, пользоваться элементарными благами цивилизации, — сказала Ольга.

Помимо улучшения условий проживания всем семьям еще и существенно увеличили площадь жилья. Так, к примеру, семья Карпачевых из квартиры площадью 44,2 кв. метров переедет в жилье общей площадью 65 кв. метров.

Заместитель главы Находкинского городского округа Михаил Петров уточнил, что уже подписан договор о сотрудничестве между администрацией Находки и ОАО "Терминал Астафьева". Также он отметил, что попавшие в программу граждане выбирают район проживания сами.

— Три семьи подписали договор о намерении, что ими будет приобретаться жилье на средства "Терминала Астафьева". Это событие — только начало программы, а всего планируем расселить три дома в том проблемном районе, — сказал Михаил Петров.

Заместитель главы Находки Михаил Петров

Заместитель главы Находки Михаил Петров. Фото: Елена Васильева специально для ИА PrimaMedia

Исполнительный директор ОАО "Терминал Астафьева" Александр Ганин отметил, что в первую очередь предпочтение на переселение в новые дома было отдано тем семьям, у которых есть маленькие дети.

— Считаю особенно важным тот факт, что в число первых переселенцев вошли семьи с малолетними детьми. Главная наша задача — переселить жильцов из этих бараков в новые теплые и просторные квартиры. Саму программу планируем разбить на несколько этапов. Первый этап – это покупка этих трех квартир, – прокомментировал Александр Ганин.

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Программа, принятая "Терминалом Астафьева", рассчитана на период до 2020 года. Ее итогом должно стать качественное улучшение жилищных условий для находкинских семей, живущих в отдаленном микрорайоне "Мыс Астафьева". Поэтапное решение этой острой социальной проблемы будет проходить на площадке общественной организации "Народная экспертиза", которая призвана стать связующим звеном между жителями и стивидорными организациями Находкинского городского округа.

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