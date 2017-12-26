Стало известно, когда дело экс-мэра Владивостока начнут рассматривать по существу

Игорь Пушкарев. Фото: ИА PrimaMedia

По словам Игоря Пушкарева, первые слушания начнутся не раньше февраля 2018 года

26 декабря, PrimaMedia. Судебные заседания по делу экс-мэра Владивостока начнутся в следующем году. Об этом сообщил на своей странице в соцсети сам Игорь Пушкарев. По его словам, первые слушания начнутся не раньше февраля, сообщает ИА PrimaMedia.

"Верховный Суд РФ назначил рассмотрение апелляционной жалобы по изменению территориальной подсудности на 18 января 2018 года. Была надежда, что этот вопрос удастся закрыть в этом году, чтобы начать рассмотрение дела по существу, но учитывая обстоятельства, теперь первые слушания начнутся не раньше февраля 2018 года. За эти полтора года мы научились ждать. Доказывать свою не виновность мы готовы, а готова ли прокуратура доказать нашу вину?", – отмечается на официальной странице экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева.

Напомним, Игоря Пушкарева, его брата Андрея Пушкарева (гендиректора АО "Востокцемент") и Андрея Лушникова в зависимости от роли и степени участия обвиняют в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе, пособничестве в получении взятки, злоупотреблении полномочиями, использовании заведомо подложного документа и даче взятки.

По версии Генпрокуратуры, с 2008 года по 2015 год будучи мэром Владивостока, Игорь Пушкарев за взятки на общую сумму 75 млн рублей мешал коммерческим организациям участвовать в муниципальных конкурсах в сфере строительства дорог, обеспечивал победу в конкурсах МУП "Дорог Владивостока" и заключил с ним контракты на сумму 1,2 млрд рублей для поставки материалов, производимых подконтрольными компаниями группы "Востокцемент". В результате близкие родственники мэра получили от компаний группы "Востокцемент" дивиденды в размере 471,7 млн рублей. "Дорогам Владивостока" причинен ущерб на сумму 143,6 млн рублей, поскольку предприятие закупало стройматериалы по цене, превышающей стоимость продукции других поставщиков.

Игоря Пушкарева задержали в июне 2016 года и доставили в Москву. Позднее Басманный суд по ходатайству следователя отстранил его от должности мэра на период следствия и суда. В середине октября этого года Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении братьев Пушкаревых и Лушникова и направило его в Верховный суд РФ для определения территориальной подсудности.

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