Первый международный медиафорум российских островов соберет лучших экспертов отрасли

Второе заседание оргкомитета международного форума российских островов. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Оргкомитет форума ведет активную подготовку к первому в Сахалинской области медиафоруму, который пройдет 1-2 марта 2018 года

26 декабря, PrimaMedia. Жаркое обсуждение вызвал проект программы и список возможных экспертов первого международного медиафорума российских островов на втором заседании членов оргкомитета форума в Южно-Сахалинске во вторник, 26 декабря. Подготовка к мероприятию, которое пройдет 1-2 марта в областной столице, уже идет полным ходом. Форум объединит на острове Сахалин Восток и Запад, собрав на своей земле журналистов и экспертов со всей страны, поэтому организаторы стремятся сделать максимально полезные для участников площадки, сообщает ИА PrimaMedia.

Организаторами первого международного форума российских островов был разработан логотип будущего мероприятия. Вскоре после его утверждения начнется большая пригласительная кампания и заработает сайт медиафорумсахалин.рф. Домен этого сайта уже готов и ждет наполнения. На суд членов оргкомитета были представлены три варианты логотипов, и все единодушно сошлись на варианте с большим маяком в сочетании с наименованием форума. Многие отметили, что именно маяки очень символично объединяют российские "острова", указывая путь морякам домой. И в этом же образе очень легко провести параллель между маяками и СМИ — все они прокладывают луч света, первые — во тьме, вторые — в правде, знаниях, просвещении и многом другом. Медиафорум на Сахалине объединит Сахалин с Курилами, остров Русский, Крым, Калининград, — все это форпосты России на востоке и западе страны, островки российский идентичности и ключевые пределы всего государства. Логотип с маяком будет доработан и в скором времени утвержден окончательно.

Второе заседание оргкомитета первого международного медиафорума российских островов в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Второе заседание оргкомитета первого международного медиафорума российских островов в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Второе заседание оргкомитета первого международного медиафорума российских островов в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 3

Следующим вопросом оргкомитета стало обсуждение основных площадок медиафорума и потенциальных экспертов, которые могли бы быть максимально полезны для участников предстоящего форума. После первого заседания в адрес оргкомитета поступили десятки предложений от газеты "Губернские ведомости", РИА "Сахалин-Курилы", ОТВ, медиахолдинга "PrimaMedia", Министерства спорта Сахалинской области. Большой пласт проблем телевизионной и радио журналистики поднял член оргкомитета, генеральный директор медиахолдинга АСТВ Алексей Максименко, также предложив несколько кандидатур федеральных экспертов, способных ответить на важнейшие вопросы представителей этих СМИ со всего Дальнего Востока.

Помимо поступивших пожеланий от представителей СМИ, организаторы форума провели ряд рабочих заседаний с представителями нескольких целевых групп форума. В частности с представителями пресс-служб предприятий и органов власти, представителями НКО, и студенческим сообществом.

Как отмечает член оргкомитете форума, представитель Медиахолдинга "PrimaMedia" Елена Ардальянова, все эти пожелания были учтены, и на их основе сформирован проект программы. В рамках него предполагается выделить пять тематических блоков. Первый блок – стратегический, с участием представителей государственной власти, обсуждением стратегии развития в целом Дальнего Востока и и Сахалинской области в частности. Второй наиболее крупный блок будет сформирован для журналистов и редакторов СМИ. В рамках этого блока будет запланировано максимальное количество мастер-классов и дискуссий. Третий блок разрабатывается специально для пресс-служб, и как показали встречи, проведенные с их представителями, отрасли требуется обсуждение трансформации PR-коммуникаций, управление репутацией, SMM в пиаре и многое другое.

Четвертый блок будет направлен на удовлетворение запросов молодежной аудитории. Пул экспертов, который будет подготовлен для этой аудитории, обсуждался со студентами Сахалинского государственного университета, которые имеют опыт работы в университетском медиацентре и понимают важность развития профессиональных навыков. По результатам встречи студенты университета вопреки ожиданиям членов оргкомитета предложили привезти на Сахалин не известных в молодежной среде блогеров-самоучек, а профессиональных журналистов.

В пятом блоке тематика, под которую будут подбираться эксперты, заточена для решения проблем представителей НКО. Как оказалось, наиболее актуальным для общественников является проведение дискуссионных площадок по эффективному взаимодействию со СМИ, грамотному оформлению проектов для грантовой поддержки, решение вопросов взаимодействия НКО и государства, а главное — разделение ролей.

Второе заседание оргкомитета первого международного медиафорума российских островов в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia Второе заседание оргкомитета первого международного медиафорума российских островов в Южно-Сахалинске. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 2

Есть большой интерес и к отраслевым секциям. Например, Министерство спорта Сахалинской области в преддверии Игр Дети Азии, которые в следующем году пройдут на Сахалине, предлагает в рамках мероприятия организовать секцию для спортивных журналистов. Это будут мастер-классы для фотографов, посвящённые специфике организации фоторепортажа, рекомендации по освещению крупных спортивных мероприятий, дискуссия о работе журналиста на крупных соревнованиях. Также предполагается обсудить особенности развития региональной спортивной журналистики и использование социальных сетей в работе спортивных репортеров.

Большой интерес и поддержку вызвало предложение о необходимости обсуждения проблемы уменьшения роли культуры в жизни общества.

Подготовка к медиафоруму ведется в ежедневном режиме. Как отмечают в медиахолдинге "PrimaMedia", формирование пула экспертов осуществляется параллельно с выяснением их готовности посетить в марте островной регион. Основная задача организаторов — собрать на этом мероприятии лучших экспертов медиаотрасли, чтобы участники форума смогли извлечь для себя максимальную пользу.