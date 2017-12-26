Владимир Новиков: Заседание ОКМО позволило осветить муниципальную проблематику в регионах. Фото: Пресс-служба Владимира Новикова

По словам парламентария, на данном мероприятии традиционно подводятся итоги года среди муниципального сообщества всей России

26 декабря, PrimaMedia. В Москве состоялось расширенное заседание Президиума Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО), в котором принял участие депутат Госдумы от Приморья, председатель Совета муниципальных образований Приморского края Владимир Новиков, передаёт корр. ИА PrimaMedia из Москвы.

В режиме видеоконференции в заседании приняли участие представители советов муниципальных образований из 84-х субъектов Российской Федерации.

Одним из вопросов было решение Президиума Конгресса о награждении 7 представителей муниципальных образований Почетным знаком Общероссийского Конгресса муниципальных образований, из которых двое представителей из Приморского края, это Елена Плужник, заместитель исполнительного директора Ассоциации "Совет муниципальных образований Приморского края", и Виктор Михайлов, глава Шкотовского муниципального района Приморского края.

Также решением Президиума Конгресса 16 представителей органов местного самоуправления и органов государственной власти были отмечены Почетной грамотой Общероссийского Конгресса муниципальных образований, из которых 4 представителей Приморского края. Это Ольга Виера, заместитель главы Чугуевского сельского поселения Чугуевского района, Сергей Мажуга, глава Варфоломеевского сельского поселения Яковлевского района, Александр Павлов, глава Дальнереченского городского округа, Елена Пархоменко, директор Департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края.

По словам Владимира Новикова, на этом мероприятии традиционно подводятся итоги года среди муниципального сообщества всей России.

"Я поздравляю своих коллег с заслуженными наградами. Очень приятно, что в этом году наград удостоилась представители Ассоциации муниципальных образований Приморского края. Как непосредственно главы районов, поселений, так и исполнительная дирекция были отмечены не только грамотами, но и почётными знаками муниципального сообщества. Они оказались в числе 20 награждённых со всей России. Руководством Конгресса муниципальных образований России в числе передовых был отмечен положительный опыт работы и Ассоциации муниципальных образований Приморья. Конференция, на которой присутствовали представители всех регионов, дала возможность главам муниципальных образований наиболее полно изложить проблематику в субъектах РФ для последующего доклада Президенту", — сказал парламентарий.

На заседании, под председательством Президента ОКМО Виктора Кидяева, были подведены итоги работы Конгресса за 2017 год и обсуждены вопросы подготовки доклада руководству страны о реальном состоянии местного самоуправления в РФ.

Членами Президиума и другими участниками заседания была единогласно поддержана инициатива исполнительного директора Совета муниципальных образований Белгородской области Татьяны Бочаровой о необходимости организации обучающих программ для исполнительных директоров советов муниципальных образований субъектов РФ.