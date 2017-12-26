«Адмирал» проиграл московскому «Спартаку»

Матч во Владивостоке закончился со счетом 2:6

26 декабря, PrimaMedia. ХК "Адмирал" в домашнем матче проиграл московской команде "Спартак" со счетом 2:6, сообщает ИА PrimaMedia.

Первый гол на 14-й минуте забил Кирилл Кольцов. Во втором периоде в ворота "Адмирала" попали сразу две шайбы с разницей в одну минуту. После этого "моряки" попытались отыграться и даже дважды забили — во втором и третьем периоде, но победить так и не смогли.

Следующий матч "Адмирал" сыграет с "Куньлунем" 29 декабря.

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