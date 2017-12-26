Александр Шишкин: Европротокол может помочь победить пробки на дорогах

ДТП. Фото: Юлия Никитина

Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону об ОСАГО

26 декабря, PrimaMedia. Упрощение оформления европротокола сделает процедуру оформления ДТП удобнее и разгрузит городские улицы от автомобильных пробок. Об этом заявил в пятницу, 22 декабря, в комментарии ИА PrimaMedia сенатор Александр Шишкин.

— Использовать европротокол при оформлении мелких ДТП в России можно с 2009 года. Многие водители сегодня пользуются этим. При оформлении европротокола не надо ждать сотрудников ГИБДД. Это удобно, экономит время, ведь полицейских можно иногда ожидать на месте аварии часами, — рассказал парламентарий.

Тем не менее, не все водители при мелких ДТП пользуются европротоколом, отметил Александр Шишкин. — При оформлении данного документа есть ряд сложностей. Надо уметь правильно нарисовать схему ДТП, сделать качественные фотографии с места происшествия. В противном случае страховые компании могут отказаться выплачивать компенсацию. Серьезно тормозит рост популярности европротокола и тот факт, что сумма допустимых выплат через него составляет всего 50 тыс рублей. На глаз оценить точную стоимость полученных автомобилем повреждений зачастую достаточно трудно. Поэтому многие автовладельцы предпочитают перестраховаться и вызвать ГИБДД, — подчеркнул сенатор.

Александр Шишкин считает, что предложенные Госдумой поправки в законодательство, увеличивающие до 100 тыс максимальную сумму компенсаций по европротоколу, могут существенно расширить его применение.

— Через европротокол будет оформляться большее число ДТП. Это сделает жизнь водителей и сотрудников ГИБДД проще. Главное, чтобы автостраховщики не начали после этого повышать цены на ОСАГО. Завышения цен на автострахование нельзя допустить, — сказал сенатор.

Известный автомобильный эксперт Игорь Моржаретто считает увеличение суммы выплат по европротоколу до 100 тыс рублей "очень серьезной мерой".

— Действующие сегодня ограничения по максимальной выплате — 50 тыс рублей — слишком малы. Средняя выплата по ОСАГО составляет 70 тыс рублей. И человек, подписывающий европротокол, понимает, что может не получить всех денег. Поэтому данным видом оформления ДТП пользуются меньше, чем хотелось бы. Примерно лишь треть мелких аварий оформляется через этот механизм, — сказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что у европротокола есть ряд плюсов.

— Во-первых, при активном использовании европротокола освобождается ГИБДД. Во-вторых, меньше становится пробок, которые образуются в основном из-за мелких аварий.

Еще одним важным нововведением законопроекта, по мнению Игоря Моржаретто, является возможность оформления европротокола, если даже оба водители не признают своей вины. — По фотографиям специалистам не составит труда определить виновников ДТП, — заявил эксперт, добавив, что проблем с реализацией данного положения не возникнет.

Напомним, Госдума приняла во втором чтении поправки к закону "Об ОСАГО", существенно упрощающие процедуру оформления аварий по европротоколу -без сотрудников ГИБДД.

Лимит ущерба, который можно будет компенсировать через европротокол, увеличен с 50 тыс. до 100 тыс. руб. Поправки также разрешают оформлять европротокол даже в том случае, если участники аварии не сумели договориться, кто виноват. Надо будет просто зафиксировать все обстоятельства аварий на специальное мобильное приложение. Нововведения должны заработать с 1 июня следующего года.

По данным Российского союза автостраховщиков, за 11 месяцев 2017 года зафиксировано 480 тыс. обращений потерпевших, оформивших ДТП через европротокол. За аналогичный период 2016 года этот показатель составлял 426,4 тыс. человек. Доля водителей, оформлявших ДТП без вызова сотрудников полиции, в целом равна 33%.