Ростислав Гольдштейн: Гостайну в период действия санкций надо охранять более жестко

Ростислав Гольдштейн. Фото: Пресс-служба сенатора

Совет Федерации одобрил проект закона об ограничении раскрытия информации по гособоронзаказу

27 декабря, PrimaMedia. В период действия антироссийских санкций в стране будет работать более жесткий режим гостайны. Об этом заявил во вторник, 26 декабря, член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн, сообщает корр. ИА PrimaMedia (Москва).

— Совет Федерации сегодня одобрил закон об ограничении раскрытия информации по гособоронзаказу. Данный документ направлен на повышение безопасности и обороноспособности государства. Закон разработан для гарантированного финансового сопровождения госконтрактов по гособоронзаказу. Правительство России получит право определять те случаи, в которых эмитенты ценных бумаг могут не раскрывать информацию. Кроме того, оно сможет также устанавливать случаи, когда отдельные сведения о юрлицах не размещаются в Интернете, — отметил сенатор.

По его словам, в сфере госзакупок документ устанавливает особенности использования закрытых способов определения поставщиков в электронной форме.

— В частности документ касается закрытых конкурсов и аукционов. Закрытые аукционы и конкурсы будут использоваться при закупках Минобороны и ФСБ, а также подведомственных им учреждений. При этом такой режим работы будет использоваться даже в случае, если сведения о данных закупках не являются гостайной, — добавил сенатор.

Ростислав Гольдштейн выразил мнение, что такой закрытый режим закупок в условиях работы антироссийских санкций необходим.

— Западные страны, входящие в так называемую "группу друзей России", мониторят закупки военных ведомств нашей страны. Давать им лишнюю информацию не стоит. К вопросам повышения обороноспособности страны надо подходить крайне серьезно, — отметил парламентарий.

Напомним, Совет Федерации одобрил во вторник на пленарном заседании правительственный проект закона об ограничении раскрытия информации по гособоронзаказу. Документ вносит изменения в ряд федеральных законов, в том числе в закон о рынке ценных бумаг, о кредитных историях, об акционерных обществах и в закон о государственном оборонном заказе.

Законопроект устанавливает возможность введения ограничений на раскрытие информации о деятельности отдельных лиц. В соответствие с проектом закона правительство сможет определять случаи, когда можно не раскрывать информацию или ограничить объем ее раскрытия. Эти случаи будут касаться акционерных обществ и обществе с ограниченной ответственностью, когда они занимаются оформлением крупных сделок.

Также правительство будет определять случаи, когда сведения о залогодержателе, содержащиеся в реестре уведомлений о залоге движимого имущества, не публикуются в Интернете. Или когда сведения о юрлице, касающиеся, к примеру, обременении залогом принадлежащего лицу движимого имущества, не публикуются в Сети.