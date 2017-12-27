Тренд на экологичность: ставить елку из елки – необязательно. Фото: pixabay.com

Елка – один из главных аксессуаров, но отнюдь не центр новогодней вселенной

27 декабря, PrimaMedia. Если вы верите в примету "Как встретишь новый год – так его и проведешь", вы, скорее всего, прямо сейчас озадачены подготовкой к празднику. В том числе – готовите обстановку для встречи года золотого пса. Пес золотой, а вот тренды у него самые разные. Первое, что нужно знать о тенденциях в новогоднем декоре 2018 – это то, что ставить елку из елки – совершенно необязательно. Тренд на экологичность, сохранение земли и экономию окончательно обосновался в глянце и головах у законодателей мод. Так что можете даже нарисовать елку на свободной стене и быть самым-самым модным. Осталось только выбрать общий стиль праздника.

Корр. ИА PrimaMedia подготовил для наших читателей несколько любопытных рекомендаций, как встретить Новый год модно и красиво...

Чем заменить живую елку?

Самый простой вариант – искусственная альтернатива. Но это же скучно! А посему – подключаем фантазию и различные подручные предметы. Чего в вашем доме много, а используется редко? Сложите пирамиду, украсьте по вкусу, и – вуаля! "Елка" из книг, винных бутылок или пробок, елка из тарелок, "сисадминская" елка из мышек и проводов, елка в виде вышитого панно, елочка из гирлянды прямо на стене, елка из бумаги и ниток…

Еще одна идея. Она не то, чтобы нова, однако на просторах сети стала появляться все чаще – елку можно сшить.

Два треугольника из зеленой, серебристой, белой, золотой ткани сшивают между собой, набивают подходящим материалом, и ставят в "красный" угол. В зависимости от метража квартиры и размера сшитой елки она может поселиться на праздничном столе, на стене, или стать диванной подушкой. Украшать можно любыми предметами и материалами: брошки, игрушки, бантики, бусы, и даже ювелирные украшения.

Впрочем, елка – это один из главных аксессуаров, но отнюдь не центр новогодней вселенной. По крайней мере, согласно новогодней моде сезона 2017-2018.

Первое, с чем нужно определиться, это с форматом и стилем праздника, который вы хотите воссоздать в домашней атмосфере. Второе – выбрать зоны дома, которые вы будете подвергать праздничному преображению. Третье – навести чистоту, соблюдая несколько правил, и найти (купить, выпросить, сделать своими руками) те самые предметы, которыми будем украшать дом.

Поехали по порядку?

Самый модный цвет сезона – красный. И весь спектр его оттенков – от нежно-розового до кирпичного, оранжевого и охры. Золотую собаку это вполне устраивает.

Все натуральные цвета так же у собаки в чести. Правда, в тренде только некоторые из них: изумрудно-зеленый (другое его название "затененная ель"), телесный, кирпичный, кофейный и сине-зеленый. Дерево, бамбук, натуральные ткани и природные материалы так же фигурируют в разнообразных модных обзорах, как для дома и декора, так и для высокой моды и прет-а-порте. Кроме того, на пике моды в этом сезоне клетка: крупная, мелкая, цветная и однотонная, блестящие, металлизированные или усыпанные пайетками поверхности и материалы. Для самых экзотичных и супер-трендовых: бахрома (отклик дикого запада на подиумах), цветы (живые или канзаши), и мех!

С цветами и материалами все ясно, теперь можно переходить к разбору стилей. По-прежнему в почете ориентальные, восточные варианты оформления дома к празднику: японский минимализм, китайская пестрота и изобилие, флер тропических стран. Возродился классический стиль: и русский, и американский. Что касается США – тут немного проще. Ориентируемся на привычные, родные сердцу картинки из фильмов 90-х и 2000-х. Рождество в Нью-Йорке, огоньки, сочетание алого и зеленого, обилие драпировки и декора. Русский стиль можно трактовать в зависимости от предпочтений: это может быть декор в стиле "Голубого огонька" времен СССР, "царская" Россия – шикарная ель с ангелами, золото и парча, или неоклассика: современная трактовка и того и другого. Кстати, прозрачная, светлая Скандинавия даже не пыталась сдавать позиции. Она по-прежнему в чести.

Хочется особенного? Попробуйте подобрать украшения и елочку в стиле шебби-шик. Шебби стиль пришел к нам из не очень далеких 1980-х годов, и представляет собой, фактически, вольное прочтение викторианской эпохи. Ключевые детали: потертость и состаренность, пастельные цвета и все оттенки розового и бежевого (опять-таки в духе золотой собаки), ленты и кружева, изобилие деталей, гирлянд, бусы из "жемчуга" и стекла, бумажные и тканевые цветы.

Не менее экзотичный рустик – это, как если бы хиппи решили устроить новогоднюю вечеринку своими руками. Тотальный хенд-мейд, старые, состаренные и похожие на старые украшения и ткани, снежинки, бабушкины бусики на елке, теплые, тяжелые ткани – все это создает непередаваемый уют, и навевает мысли о деревне.

Но деревенский стиль – это нечто совершенно другое. В стиле рустик уместно использование в качестве украшений самых неподходящих, казалось бы, предметов. Случайно оказавшиеся на елке детали из гаража, обрывки ярких тканей, старый ангел из газеты – все это отлично смотрится, если подойти к процессу с фантазией.

Минимализм. Придется по душе лентяям, патологическим трудоголикам, и впишется в легкий, современный интерьер. Особенно хорошо сочетается с хай-тек. Тут все просто: если гирлянда – то белая, лучше – с ретро-лампами. Если елка – то узкая, скромная, и либо вообще без украшений, либо с геометричными, скромными подвесками в один цвет. Можно обойтись геометрией: белый треугольник елки, накинутая гирлянда, пара белых подвесок на окнах. Скромная еловая ветка на дверях. Все! Вы – в тренде, а гости – в восторге. Экспериментируйте!

Скандинавия. Холодный, прозрачный, экологичный интерьер лучше всего дополнить украшениями в скандинавском стиле. Белый, холодный серый, нежный голубой. Минимум декора, максимум принтов. "Вязаные" кружки, уютный плед, белые украшения, дерево и бамбук. Минимум драпировки на стенах и окнах, никаких лент. Холодная страна признает только распахнутые чистые окна и минимум деталей в интерьере. Так что декор дома в скандинавском стиле начинается с уборки и изгнания лишних вещей в дальний ящик.

Мексика, напротив – изобилует цветами, деталями, мелкими геометричными узорами и нетипичными для наших широт материалами и тканями. Замша, кожа, крупная вязка, бахрома, оранжевый, зеленый и красный цвета – все это будет смотреться хорошо. Вместо елки можно украсить кактус, почему бы и нет.

А что, собственно, украсить? Где декор уместен, а где – лучше воздержаться?

Дизайнеры советуют начинать с входной двери. Там будет хорошо смотреться венок, рождественская композиция, или гирлянда. Естественно, все – с внутренней стороны. Однако, если у вас хороший дом, и подъезд под кодовым замком – скромное украшение снаружи так же вполне уместно. Второе, что необходимо украсить – это окна и дверные проемы в квартире. Гирлянды, подвески, бусы – все может пойти в ход. Здорово на время каникул повесить праздничные занавески, шторы. Вариант экономнее – широкие ленты в тон праздничному оформлению. Ими перехватывают шторы, и комната сразу преображается. Хорошо будут смотреться кисти и банты. Украсить можно даже ванную комнату – виниловые наклейки со снежинками, снеговиками и елочками хорошо выдерживают температуру и влажность. Там же неплохо будут смотреться чайные свечи – светодиодные или обыкновенные. Только, пожалуйста! Соблюдайте правила пожарной безопасности.

В спальне, детской, прихожей, будут хорошо смотреться световые гирлянды, праздничный текстиль, фигурки и елочные украшения. Ну и самое главное – это "основная" комната, где вы проводите много времени. Для кого-то это гостиная, для кого-то столовая (часто – она же кухня). Если вам повезло жить в студии – такого вопроса и вовсе нет. Просто украшайте дом в последовательности вход – окна – центр.

И помните три главных правила:

Фантазируйте! Самые неожиданные решения часто смотрятся лучше всего.

Будьте смелыми! Делайте то, что принесет радость вам. Оглядываться на дизайнеров и журналы не имеет смысла, когда вы хотите подарить праздник себе.

Наслаждайтесь! Если украсить дом – трудная обязанность, лучше обойтись скромной еловой веткой, и бросить на стену гирлянду. Главное в празднике – отдых и удовольствие, в будни у нас и так слишком много обязанностей, чтобы напрягаться еще и в праздник.

С наступающим Новым годом!