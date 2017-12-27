Политика. 14:30

Расценки для публикации предвыборных материалов

Уведомление о предоставлении услуг на изготовление и размещение агитационных материалов кандидатов на должность президента РФ

27 декабря, PrimaMedia. ООО "Прима Медиа" в соответствии с законодательством РФ о выборах уведомляет о предоставлении услуг на изготовление и размещение агитационных материалов политическим партиям, их региональным отделениям, кандидатам на выборах президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 года, на сайте сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia", http://primamedia.ru, свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-53866 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г., по следующим расценкам:

  • Обработка материалов заказчика (создание информационной статьи для публикации в новостной ленте на основе предоставленных материалов не более 5 000 знаков) – 15 000 рублей
  • Подготовка информационного сообщения с выездом журналиста на место (не более 5 000 знаков) – 20 000 рублей
  • Подготовка фоторепортажа (до 15 фотографий) – 25 000 рублей
  • Размещение материала в ленте новостей (не более 5000 знаков) – 20 000 рублей.
  • Закрепление материала на главной странице в рекламных блоках на сутки – 40 000 рублей
  • Размещение материала в блоке статей на 2-е суток – 60 000 рублей.

Размещение баннера на сайте сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" сроком на 2 недели: Позиция 1 (главная страница) (размер 1200*100 pixl, 100% показов) – 77 600 рублей, Позиция 2 (просмотр новости) (размер 1200*100 pixl, 100% показов) – 110 400 рублей, Позиция 4 (главная страница) (размер 590*200 pixl, 100% показов) – 62 000 рублей, Позиция 3 (главная страница) (размер 1200*100 pixl) – 53 600 рублей, Позиция 3 (просмотр новости) (размер 280*430 pixl) – 86 940 рублей.

  • Проведение Интернет-конференции – 100 000 рублей (продолжительность 7 дней)
  • Подготовка и размещение видео материала в ленте новостей на сайте сетевого издания — стоимость 1 секунды 200 рублей (не менее 3-х минут)
  • Размещение готового видео материала в ленте новостей на сайте сетевого издания 1 секунда 150 рублей (не менее 3-х минут)
  • Проведение онлайн-интервью на сайте сетевого издания — стоимость 1 секунды 70 рублей (не менее 20 минут)
  • Создание брендированной страницы проекта для объединения новостей заказчика – 100 000 рублей.

НДС не предусмотрен.

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