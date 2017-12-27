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Команда по тхэквондо "Восточник" выиграла девять медалей на Всероссийском турнире. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Команда по тхэквондо «Восточник» выиграла девять медалей на Всероссийском турнире

Турнир прошел во Владивостоке и собрал более 450 лучших тхэквондистов Дальнего Востока и Сибири

27 декабря, PrimaMedia. Юношеская команда по тхэквондо "Восточного Порта" приняла участие во Всероссийском турнире "Кубок Приморья" по тхэквондо ВТФ (Всемирная Федерация Тхэквондо). Турнир прошел во Владивостоке и собрал более 450 лучших тхэквондистов Дальнего Востока и Сибири. Соревнования проходили в разделе спортивных поединков (керуги) и технических комплексов (пхумсэ), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе крупнейшего в России специализированного порта с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящего в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания".

Как рассказал президент Федерации тхэквондо Приморского края Федор Пось, соревнования такого уровня помогают спортсменам повысить мастерство, а судьям определить сильнейших для формирования кандидатов в сборные команды Приморского края для участия в соревнованиях всероссийского и международного уровней.

Из 13 членов команды спортивного клуба "Восточник" под руководством тренера Владимира Кима девять вернулись домой с медалями. В поединках по керуги в своей весовой категории "золото" завоевали Ольга Ковальчук и Никита Нарышкин. Также в копилке команды "Восточного Порта" одна серебряная и шесть бронзовых наград.

"Все спортсмены "Восточника" выступили достойно, несмотря на сильную конкуренцию. Отличилась Ольга Ковальчук, которой в соревнованиях на "Кубок Балтийского моря" не хватило всего одного очка до первой ступени пьедестала. В борьбе за "золото" на этом турнире Ольга проявила недюжинный характер, волю к победе и спортивное мастерство", – рассказал Владимир Ким.

ООО "Управляющая портовая компания" и АО "Восточный Порт" на протяжении многих лет поддерживают команду юных спортсменов, выделяют средства на новейшее оснащение и возможность участия команды в различных турнирах.

Напомним, 19 декабря участники команды по тхэквондо "Восточного Порта" получили благодарственные письма и кубки за вклад в развитие физической культуры и массового спорта в Находке, которые вручил юным спортсменам глава Находки Андрей Горелов.

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