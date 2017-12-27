Общество. 14:50

Якутия все больше укрепляет связи с остальными субъектами Дальнего Востока

Об этом заявил руководитель департамента Якутии по внешним связям Владимир Васильев

27 декабря, PrimaMedia. Руководитель департамента Якутии по внешним связям Владимир Васильев в рамках подведения итогов уходящего года рассказал о прогрессе в отношениях с остальными регионами Дальнего Востока. По мнению руководителя департамента, прогрессу поспособствовало проведение дней Якутии на Дальнем Востоке, посвященных ряду юбилейных событий – 385-летию вхождения региона в состав Российского государства, 95-летию образования ЯАССР и 25-летию Конституции, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ЯСИА.

"На сегодняшний день сотрудничество между регионами Дальнего Востока находится на достаточно высоком уровне, но это не предел. Федеральный округ имеет потенциал стать локомотивом развития всей страны, ведь Дальний Восток связывает Россию с целым рядом сильных азиатских стран", — подчеркнул Владимир Васильев.

Консолидации федерального округа, по его словам, помогает реализация крупных инфраструктурных проектов, развитие единых энергетических систем, транспортных магистралей и коридоров стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Также развитию способствует создание территорий опережающего развития во всех регионах, поддержка привлекаемых инвесторов, а также внедренный в уходящем году "Дальневосточный гектар"", — подчеркнул Владимир Тихонов.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас
Дедморозовка, сказочные домики и катание на упряжках: как провести каникулы в Приморье

17:20

Концерт, конкурсы и фейерверк: новогодняя программа на центральной площади Владивостока

16:50

Анастасия Худченко: Работа в поликлинике – бесценный опыт для молодого врача
Рекомендуем
Чудо под Новый год: из старого барака в новые квартиры переедут три семьи в Находке

Общество
Дедморозовка, сказочные домики и катание на упряжках: как провести каникулы в Приморье
Обновленный к/т «Уссури» во Владивостоке приглашает зрителей за новогодним настроением
Концерт, конкурсы и фейерверк: новогодняя программа на центральной площади Владивостока
Батончики с ликером из губернаторских подарков меняют на шоколад «Аленка» в Уссурийске

Политика
Владимира Путина на выборы выдвинули представители всего общества - Александр Ролик
Подписи в поддержку Путина соберут в четырех городах Приморья
Осенняя сессия Совфеда была насыщенной и продуктивной – сенатор Ростислав Гольдштейн
Расценки для публикации предвыборных материалов

Происшествия
Дезертировавшего из воинской части жителя ЕАО задержали во Владивостоке спустя 6 лет
Житель Владивостока, въехавший в машину ГИБДД, встретит Новый год в спецприемнике
Аквалангиста, пропавшего в заливе Посьет, ищут приморские спасатели
Госавтоинспекция расследует ДТП с тремя авто в Приморье

Бизнес
Sberbank CIB разработал мобильное рабочее место клиентского менеджера
«Билайн» подвел итоги развития сети в Приморье
«Деловая Россия» в 2018 году собирается побудить бизнес региона к повышению активности
Передача наших активов "Русгидро" и "Россетям" не должна быть безвозмездной - глава ДВЭУК

Спорт
Команда по тхэквондо «Восточник» выиграла девять медалей на Всероссийском турнире
Свыше 1,6 тысячи медалей завоевали артемовские самбисты в 2017 году
«Спартак-Приморье» проиграл «Новосибирску» с разницей в одно очко
«Адмирал» проиграл московскому «Спартаку»

Популярное

Экс-глава края Евгений Наздратенко дал характеристики Андрею Тарасенко и Виталию Веркеенко
Снежный циклон с метелями подойдет к Владивостоку в новогоднюю ночь
Глава Хасанского района Приморья ушел в отставку
Канадская пума и щенок Хаски подружились в Приморском Сафари-парке
Новости регионов
Новый год в Хабаровске: почем Дед Мороз для народа

19:00

Дизельное топливо подорожало на 4 рубля с начала 2017 года в Иркутске

19:00

Роснефть провела акцию "Новогоднее настроение" в Южно-Сахалинске

18:30

Вопиющим назвали в РАН увольнение известного ученого из Магадана

18:00

Борис Попов опорочил статус муниципального служащего: прокурор Якутии

18:00

На ночь глядя: ню в лесу, корм из домашних животных, Собчак – кандидат в президенты РФ

17:40

Актив Совета ветеранов Уссурийска поздравил с Новым годом глава округа

16:30

Командир самолета Cessna, устроивший ЧП на аэродроме в Богучанах, предстанет перед судом

16:00

Смертельные и громкие: самые резонансные ДТП на Кубани в 2017 году
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель: ООО «Прима Медиа». Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Главный редактор С.А. Ланин. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа".
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

© 2005—2017 Медиахолдинг PrimaMedia