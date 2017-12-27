Якутия все больше укрепляет связи с остальными субъектами Дальнего Востока

Об этом заявил руководитель департамента Якутии по внешним связям Владимир Васильев

27 декабря, PrimaMedia. Руководитель департамента Якутии по внешним связям Владимир Васильев в рамках подведения итогов уходящего года рассказал о прогрессе в отношениях с остальными регионами Дальнего Востока. По мнению руководителя департамента, прогрессу поспособствовало проведение дней Якутии на Дальнем Востоке, посвященных ряду юбилейных событий – 385-летию вхождения региона в состав Российского государства, 95-летию образования ЯАССР и 25-летию Конституции, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ЯСИА.

"На сегодняшний день сотрудничество между регионами Дальнего Востока находится на достаточно высоком уровне, но это не предел. Федеральный округ имеет потенциал стать локомотивом развития всей страны, ведь Дальний Восток связывает Россию с целым рядом сильных азиатских стран", — подчеркнул Владимир Васильев.

Консолидации федерального округа, по его словам, помогает реализация крупных инфраструктурных проектов, развитие единых энергетических систем, транспортных магистралей и коридоров стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Также развитию способствует создание территорий опережающего развития во всех регионах, поддержка привлекаемых инвесторов, а также внедренный в уходящем году "Дальневосточный гектар"", — подчеркнул Владимир Тихонов.