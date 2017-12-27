Анита Цой. Фото: предоставлено организаторами

Анита Цой привезет во Владивосток грандиозное юбилейное шоу «10 | 20»

Всего над программой работали более 150 человек из шести стран мира

27 декабря, PrimaMedia. Анита Цой привезет во Владивосток грандиозное юбилейное шоу "10 | 20". Концерт состоится 16 февраля в Fesco Hall. Начало в 19.00, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

"10 | 20" — такое название выбрано неслучайно — это десятое шоу певицы, приуроченное к 20-летию ее творческой деятельности. В основу шоу легла реальная жизнь Аниты Цой, ее творческий и личный путь, сама Анита называет шоу "10|20" — шоу мечты.

Всего над шоу работало более 150 человек из 6 стран мира: Россия, Америка, Австралия, Франция, Германия, Украина.

Хореографию в шоу "10|20" ставили семь прославленных хореографов мира, среди которых звезда мирового масштаба Hose Hollywood – действующий хореограф-постановщик шоу таких звезд, как: Бейонсе, Риана, Дженифер Лопес, Ники Минаж.

Отцом дракона HERO считается автралийский художник-постановщик Фелипе Рейнольдс, который принимал участие в изготовлении гигантских кукол-символов для открытия зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи.

Валентин Юдашкин изготовил десятки механических цветов-пионов, которые внедрил в корейское национальное платье Аниты Цой. Сами цветы были напечатаны по новым технологиям на 3D-принтере.

Основу программы составили лучшие хиты Аниты Цой, которые знают и любят миллионы ее поклонников: "Небо", "На восток", "Мама", "Береги меня", "Полет", "Лето. Латте. Любовь", "Твоя А". Специально для шоу все произведения приобрели новое звучание.

Шоу "10 | 20" уже стало лауреатом нескольких престижных премий:

— Музыкальная премия "ZD AWARDS 2016" в номинации "Лучшее концертное шоу";

— Премия "TopicalStyleAwards" в номинации "Самое стильное шоу";

— Премия "Fashion People Awards 2017" в номинации "Лучшее шоу года".

Стоимость билетов от 1,5 до 4 тысяч рублей. Справки по телефонам: 200-20-29, 251-78-38, 272-00-00.

Для зрительской аудитории 6+.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Писатель-сатирик и юморист Геннадий Ветров приедет во Владивосток

26 декабря, 17:15

Светские события Владивостока обретают культурный характер

26 декабря, 12:25

Самый народный певец Интернета Ярослав Сумишевский выступит во Владивостоке

25 декабря, 11:05

Концерт питерской группы «Кирпичи» во Владивостоке переносится на 23 декабря

22 декабря, 12:40

Британская группа Hurts даст дополнительный концерт во Владивостоке

19 декабря, 23:00
Дедморозовка, сказочные домики и катание на упряжках: как провести каникулы в Приморье

17:20

Концерт, конкурсы и фейерверк: новогодняя программа на центральной площади Владивостока

16:50

Анастасия Худченко: Работа в поликлинике – бесценный опыт для молодого врача
Рекомендуем
Чудо под Новый год: из старого барака в новые квартиры переедут три семьи в Находке

Общество
Дедморозовка, сказочные домики и катание на упряжках: как провести каникулы в Приморье
Обновленный к/т «Уссури» во Владивостоке приглашает зрителей за новогодним настроением
Концерт, конкурсы и фейерверк: новогодняя программа на центральной площади Владивостока
Батончики с ликером из губернаторских подарков меняют на шоколад «Аленка» в Уссурийске

Политика
Владимира Путина на выборы выдвинули представители всего общества - Александр Ролик
Подписи в поддержку Путина соберут в четырех городах Приморья
Осенняя сессия Совфеда была насыщенной и продуктивной – сенатор Ростислав Гольдштейн
Расценки для публикации предвыборных материалов

Происшествия
Дезертировавшего из воинской части жителя ЕАО задержали во Владивостоке спустя 6 лет
Житель Владивостока, въехавший в машину ГИБДД, встретит Новый год в спецприемнике
Аквалангиста, пропавшего в заливе Посьет, ищут приморские спасатели
Госавтоинспекция расследует ДТП с тремя авто в Приморье

Бизнес
Sberbank CIB разработал мобильное рабочее место клиентского менеджера
«Билайн» подвел итоги развития сети в Приморье
«Деловая Россия» в 2018 году собирается побудить бизнес региона к повышению активности
Передача наших активов "Русгидро" и "Россетям" не должна быть безвозмездной - глава ДВЭУК

Спорт
Команда по тхэквондо «Восточник» выиграла девять медалей на Всероссийском турнире
Свыше 1,6 тысячи медалей завоевали артемовские самбисты в 2017 году
«Спартак-Приморье» проиграл «Новосибирску» с разницей в одно очко
«Адмирал» проиграл московскому «Спартаку»

Популярное

Экс-глава края Евгений Наздратенко дал характеристики Андрею Тарасенко и Виталию Веркеенко
Снежный циклон с метелями подойдет к Владивостоку в новогоднюю ночь
Глава Хасанского района Приморья ушел в отставку
Канадская пума и щенок Хаски подружились в Приморском Сафари-парке
Новости регионов
Новый год в Хабаровске: почем Дед Мороз для народа

19:00

Дизельное топливо подорожало на 4 рубля с начала 2017 года в Иркутске

19:00

Роснефть провела акцию "Новогоднее настроение" в Южно-Сахалинске

18:30

Вопиющим назвали в РАН увольнение известного ученого из Магадана

18:00

Борис Попов опорочил статус муниципального служащего: прокурор Якутии

18:00

На ночь глядя: ню в лесу, корм из домашних животных, Собчак – кандидат в президенты РФ

17:40

Актив Совета ветеранов Уссурийска поздравил с Новым годом глава округа

16:30

Командир самолета Cessna, устроивший ЧП на аэродроме в Богучанах, предстанет перед судом

16:00

Смертельные и громкие: самые резонансные ДТП на Кубани в 2017 году
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель: ООО «Прима Медиа». Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Главный редактор С.А. Ланин. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа".
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

© 2005—2017 Медиахолдинг PrimaMedia