Анита Цой. Фото: предоставлено организаторами

Всего над программой работали более 150 человек из шести стран мира

27 декабря, PrimaMedia. Анита Цой привезет во Владивосток грандиозное юбилейное шоу "10 | 20". Концерт состоится 16 февраля в Fesco Hall. Начало в 19.00, сообщили ИА PrimaMedia организаторы.

"10 | 20" — такое название выбрано неслучайно — это десятое шоу певицы, приуроченное к 20-летию ее творческой деятельности. В основу шоу легла реальная жизнь Аниты Цой, ее творческий и личный путь, сама Анита называет шоу "10|20" — шоу мечты.

Всего над шоу работало более 150 человек из 6 стран мира: Россия, Америка, Австралия, Франция, Германия, Украина.

Хореографию в шоу "10|20" ставили семь прославленных хореографов мира, среди которых звезда мирового масштаба Hose Hollywood – действующий хореограф-постановщик шоу таких звезд, как: Бейонсе, Риана, Дженифер Лопес, Ники Минаж.

Отцом дракона HERO считается автралийский художник-постановщик Фелипе Рейнольдс, который принимал участие в изготовлении гигантских кукол-символов для открытия зимних Олимпийских игр 2014 в Сочи.

Валентин Юдашкин изготовил десятки механических цветов-пионов, которые внедрил в корейское национальное платье Аниты Цой. Сами цветы были напечатаны по новым технологиям на 3D-принтере.

Основу программы составили лучшие хиты Аниты Цой, которые знают и любят миллионы ее поклонников: "Небо", "На восток", "Мама", "Береги меня", "Полет", "Лето. Латте. Любовь", "Твоя А". Специально для шоу все произведения приобрели новое звучание.

Шоу "10 | 20" уже стало лауреатом нескольких престижных премий:

— Музыкальная премия "ZD AWARDS 2016" в номинации "Лучшее концертное шоу";

— Премия "TopicalStyleAwards" в номинации "Самое стильное шоу";

— Премия "Fashion People Awards 2017" в номинации "Лучшее шоу года".

Стоимость билетов от 1,5 до 4 тысяч рублей. Справки по телефонам: 200-20-29, 251-78-38, 272-00-00.

Для зрительской аудитории 6+.