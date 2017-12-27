Осенняя сессия Совфеда была насыщенной и продуктивной – сенатор Ростислав Гольдштейн

Совет Федерации подвел итоги работы за осеннюю сессию

27 декабря, PrimaMedia. Совет Федерации подвел итоги работы за осеннюю сессию на заключительном пленарном заседании этого года во вторник, 26 декабря. По словам сенатора Ростислава Гольдштейна, из-под пера законодательной и исполнительной власти вышло немало важных документов, направленных на комплексное социально-экономическое развитие и укрепление государства. И такая слаженная командная работа показывает позитивные результаты, сообщает ИА PrimaMedia.

Председатель СФ Валентина Матвиенко сообщила, что накануне президент Владимир Путин провел встречу с руководством палат Федерального Собрания. "Президент дал высокую оценку работе парламента по итогам года, а также высказал ряд пожеланий, которые мы должны учитывать в своей работе. Считаю, это крайне важно, когда глава государства уделяет так много внимания парламенту, Федеральному Собранию", — сказала спикер Совфеда.

Достижением уходящего года Валентина Матвиенко назвала выход экономики из рецессии и наметившийся рост. "Очевидна позитивная тенденция и ее надо закреплять", — подчеркнула Председатель верхней палаты.

Валентина Матвиенко отметила, что одним из ключевых документов, над которым работал СФ в уходящем году, стал сбалансированный трехлетний бюджет, а также нормативная база для развития цифровой экономики

"На заключительном заседании мы рассмотрели порядка 100 вопросов, важно было сделать это до окончания года, чтобы многие новые законы вступили в силу уже с 1 января 2018 года. К таковым относятся, например, два закона из "пакета демографических инициатив" президента Владимира Владимировича Путина, которые СФ утвердил на заключительном заседании. Это закон о ежемесячных выплатах семьям за первого ребенка и закон о продлении программы "материнский капитал" до 31 декабря 2021 года включительно. Еще один важный документ – закон о поэтапном увеличении МРОТ. Также на заседании одобрили сразу несколько законов, направленных на развитие жилищного строительства, ЖКХ и механизмов управления многоквартирными домами", — прокомментировал заключительное заседание Совета Федерации член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Сенатор так же напомнил, что будучи, прежде всего, палатой регионов, особое внимание Совет Федерации уделил вопросам межбюджетных отношений, в частности, совершенствованию механизмов формирования и распределения трансфертов из федерального бюджета региональным.

"В целом, и заключительное заседание, и осенняя сессия были весьма насыщенными, продуктивными. Из-под пера законодательной и исполнительной власти вышло немало важных документов, направленных на комплексное социально-экономическое развитие и укрепление государства. И такая слаженная командная работа показывает позитивные результаты. Уверен, весенняя сессия будет не менее насыщенной и плодотворной", — сказал Ростислав Гольдштейн.