Осенняя сессия Совфеда была насыщенной и продуктивной – сенатор Ростислав Гольдштейн

27 декабря, PrimaMedia. Совет Федерации подвел итоги работы за осеннюю сессию на заключительном пленарном заседании этого года во вторник, 26 декабря. По словам сенатора Ростислава Гольдштейна, из-под пера законодательной и исполнительной власти вышло немало важных документов, направленных на комплексное социально-экономическое развитие и укрепление государства. И такая слаженная командная работа показывает позитивные результаты, сообщает ИА PrimaMedia.
Председатель СФ Валентина Матвиенко сообщила, что накануне президент Владимир Путин провел встречу с руководством палат Федерального Собрания. "Президент дал высокую оценку работе парламента по итогам года, а также высказал ряд пожеланий, которые мы должны учитывать в своей работе. Считаю, это крайне важно, когда глава государства уделяет так много внимания парламенту, Федеральному Собранию", — сказала спикер Совфеда.
Достижением уходящего года Валентина Матвиенко назвала выход экономики из рецессии и наметившийся рост. "Очевидна позитивная тенденция и ее надо закреплять", — подчеркнула Председатель верхней палаты.
Валентина Матвиенко отметила, что одним из ключевых документов, над которым работал СФ в уходящем году, стал сбалансированный трехлетний бюджет, а также нормативная база для развития цифровой экономики
"На заключительном заседании мы рассмотрели порядка 100 вопросов, важно было сделать это до окончания года, чтобы многие новые законы вступили в силу уже с 1 января 2018 года. К таковым относятся, например, два закона из "пакета демографических инициатив" президента Владимира Владимировича Путина, которые СФ утвердил на заключительном заседании. Это закон о ежемесячных выплатах семьям за первого ребенка и закон о продлении программы "материнский капитал" до 31 декабря 2021 года включительно. Еще один важный документ – закон о поэтапном увеличении МРОТ. Также на заседании одобрили сразу несколько законов, направленных на развитие жилищного строительства, ЖКХ и механизмов управления многоквартирными домами", — прокомментировал заключительное заседание Совета Федерации член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.
Сенатор так же напомнил, что будучи, прежде всего, палатой регионов, особое внимание Совет Федерации уделил вопросам межбюджетных отношений, в частности, совершенствованию механизмов формирования и распределения трансфертов из федерального бюджета региональным.
"В целом, и заключительное заседание, и осенняя сессия были весьма насыщенными, продуктивными. Из-под пера законодательной и исполнительной власти вышло немало важных документов, направленных на комплексное социально-экономическое развитие и укрепление государства. И такая слаженная командная работа показывает позитивные результаты. Уверен, весенняя сессия будет не менее насыщенной и плодотворной", — сказал Ростислав Гольдштейн.