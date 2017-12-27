Энергетики будут работать в режиме повышенной готовности на новогодние каникулы в Приморье

Главный щит управления Владивостокской ТЭЦ-2. Фото: пресс-служба филиала "Приморская генерация" АО "ДГК"

Непосредственно в новогоднюю ночь работой энергетического оборудования будут управлять более 160 человек

27 декабря, PrimaMedia. Электростанции и теплоисточники филиала "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания", обеспечивающие теплом и электроэнергией жителей на территории юга Приморского края, будут работать в режиме повышенной готовности в период с 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

На всех энергообъектах заблаговременно проведена проверка оборудования, завершены плановые ремонтно-профилактические работы. Специальные аварийно-восстановительные бригады в случае необходимости готовы к работе и обеспечены запасом инструментов и материалов. В плановом режиме ведется пополнение запасов топлива на ТЭЦ и котельных.

В период, когда вся страна будет отдыхать, оперативный персонал Владивостокской ТЭЦ-2, Артемовской ТЭЦ, Партизанской ГРЭС и Приморских тепловых сетей будет держать под особым контролем состояние и работу оборудования. На каждом энергообъекте филиала по графику будет дежурить руководящий состав, а непосредственно в новогоднюю ночь работой энергетического оборудования будут управлять более 160 энергетиков.

"Наше предприятие готово в заданном режиме работать в течение выходных дней, чтобы в домах потребителей были свет и тепло, и ничто не нарушило счастливую праздничную атмосферу новогодних каникул", — отметил директор филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" Дмитрий Лебедь.