Приморским геймерам доступно новое мощное оружие в онлайн-шутере Warface. Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"

Приморским геймерам доступно новое мощное оружие в онлайн-шутере Warface

Дополнительная опция предоставляется пользователям тарифа «Игровой» от «Ростелекома»

27 декабря, PrimaMedia. "Ростелеком" расширяет возможности уникального тарифного плана "Игровой" для абонентов услуги "Домашний интернет", который разработан специально для российских поклонников компьютерных игр. Пользователям тарифа теперь доступна для подключения новая опция от популярного онлайн-шутера Warface: игроки получат мощное оружие для выполнения боевых задач любой сложности и внутриигровую валюту, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании.

"Ростелеком" занимает лидирующее положение на российском рынке высокоскоростного доступа в интернет, обслуживая более 12,7 млн домохозяйств и организаций. Предлагая широкую линейку тарифов на "Домашний интернет" для различных стилей потребления, "Ростелеком" также развивает нишевые предложения для различных групп клиентов. Одно из таких целевых предложений – тарифный план "Игровой", который стал доступен для подключения в начале 2016 года, и с тех пор пользуется высокой популярностью среди онлайн-игроков.

Warface – популярный онлайн-шутер от студии Crytek, издателем и локализатором русскоязычной версии проекта выступает Mail.Ru Group. За 5 лет в игре зарегистрировалось более 48 млн человек во всем мире. Игроки Warface выбирают один из четырех доступных классов (Снайпер, Штурмовик, Медик, Инженер) и выполняют боевые игровые миссии в самых разных уголках планеты. За высокую детализацию и визуальные эффекты в игре отвечает технология CryENGINE. В январе 2013 года Warface установил рекорд Гиннесса в категории "Наибольшее количество игроков, одновременно находящихся на одном сервере онлайн-шутера".

"Ростелеком" первым из операторов предложил специальный тарифный план для геймеров. Мы хотим создать полноценное виртуальное игровое пространство, в котором будет всё, что нужно онлайн-игроку. "Ростелеком" всегда развивает свои предложения в интересах клиентов, предлагая партнерство самым популярным играм. Теперь у наших клиентов есть возможность получать мощное оружие в игре Warface – достаточно подключить тарифный план "Игровой" и активировать опцию", – отметила вице-президент по работе с массовым сегментом ПАО "Ростелеком" Диана Самошкина.

Онлайн-шутер Warface

Онлайн-шутер Warface. Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"

"Сегодня Warface объединяет миллионы поклонников по всему миру. Чтобы сделать их игровой процесс еще интереснее, мы стремимся предлагать геймерам больше приятных бонусов и подарков. Мы рады, что в России нашим партнером стал "Ростелеком". Я уверена, что игроки по достоинству оценят уникальные преимущества новой тарифной опции, которую мы разработали с крупнейшим российским оператором", – комментирует сотрудничество директор по маркетингу и рекламе стратегических проектов Mail.Ru Group Елена Григорян.

Абонент "Ростелекома" при подключении тарифного плана "Игровой" может активировать опцию Warface и выбрать крутое оружие – пулемет РПД Custom, ПП ХМ8 Compact, дробовик USAS-12, винтовку MCMillan CS35. Также ежедневно игрокам начисляются игровые кредиты, за которые можно приобрести различные внутриигровые предметы (например, ускоритель). Предусмотрены бонусы за стаж – после 90 дней и 180 дней пользования опцией Warface игрок может получить оружие в постоянное пользование. Каждые полгода каталог игрового оружия будет обновляться.

Ежемесячная стоимость тарифного плана "Игровой" не изменится и составляет от 930 рублей (в зависимости от региона предоставления услуг). Если абонент одновременно пользуется другими услугами "Ростелекома" ("Интерактивное ТВ", домашний телефон), то для них абонентская плата за "Игровой" будет еще выгоднее.

Узнать подробности о тарифном плане "Игровой", доступных игровых опциях и способах их подключения можно в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома", на сайте rt.ru и по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас
Дедморозовка, сказочные домики и катание на упряжках: как провести каникулы в Приморье

17:20

Концерт, конкурсы и фейерверк: новогодняя программа на центральной площади Владивостока

16:50

Анастасия Худченко: Работа в поликлинике – бесценный опыт для молодого врача
Рекомендуем
Чудо под Новый год: из старого барака в новые квартиры переедут три семьи в Находке

Общество
Обновленный к/т «Уссури» во Владивостоке приглашает зрителей за новогодним настроением
Концерт, конкурсы и фейерверк: новогодняя программа на центральной площади Владивостока
Батончики с ликером из губернаторских подарков меняют на шоколад «Аленка» в Уссурийске
Анастасия Худченко: Работа в поликлинике – бесценный опыт для молодого врача

Политика
Владимира Путина на выборы выдвинули представители всего общества - Александр Ролик
Подписи в поддержку Путина соберут в четырех городах Приморья
Осенняя сессия Совфеда была насыщенной и продуктивной – сенатор Ростислав Гольдштейн
Расценки для публикации предвыборных материалов

Происшествия
Дезертировавшего из воинской части жителя ЕАО задержали во Владивостоке спустя 6 лет
Житель Владивостока, въехавший в машину ГИБДД, встретит Новый год в спецприемнике
Аквалангиста, пропавшего в заливе Посьет, ищут приморские спасатели
Госавтоинспекция расследует ДТП с тремя авто в Приморье

Бизнес
Sberbank CIB разработал мобильное рабочее место клиентского менеджера
«Билайн» подвел итоги развития сети в Приморье
«Деловая Россия» в 2018 году собирается побудить бизнес региона к повышению активности
Передача наших активов "Русгидро" и "Россетям" не должна быть безвозмездной - глава ДВЭУК

Спорт
Команда по тхэквондо «Восточник» выиграла девять медалей на Всероссийском турнире
Свыше 1,6 тысячи медалей завоевали артемовские самбисты в 2017 году
«Спартак-Приморье» проиграл «Новосибирску» с разницей в одно очко
«Адмирал» проиграл московскому «Спартаку»

Популярное

Экс-глава края Евгений Наздратенко дал характеристики Андрею Тарасенко и Виталию Веркеенко
Снежный циклон с метелями подойдет к Владивостоку в новогоднюю ночь
Глава Хасанского района Приморья ушел в отставку
Канадская пума и щенок Хаски подружились в Приморском Сафари-парке
Новости регионов
Новый год в Хабаровске: почем Дед Мороз для народа

19:00

Дизельное топливо подорожало на 4 рубля с начала 2017 года в Иркутске

19:00

Роснефть провела акцию "Новогоднее настроение" в Южно-Сахалинске

18:30

Вопиющим назвали в РАН увольнение известного ученого из Магадана

18:00

Борис Попов опорочил статус муниципального служащего: прокурор Якутии

18:00

На ночь глядя: ню в лесу, корм из домашних животных, Собчак – кандидат в президенты РФ

17:40

Актив Совета ветеранов Уссурийска поздравил с Новым годом глава округа

16:30

Командир самолета Cessna, устроивший ЧП на аэродроме в Богучанах, предстанет перед судом

16:00

Смертельные и громкие: самые резонансные ДТП на Кубани в 2017 году
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель: ООО «Прима Медиа». Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Главный редактор С.А. Ланин. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа".
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

© 2005—2017 Медиахолдинг PrimaMedia