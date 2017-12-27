Общество. 15:25

«Управляйки» в Приморье рискуют комфортом жильцов, не оплачивая счета за электроэнергию

Три УК во Владивостоке стали антилидерами среди исполнителей коммунальных услуг

27 декабря, PrimaMedia. Три управляющие компании Владивостока стали антилидерами среди исполнителей коммунальных услуг (ИКУ). Управляя жилым фондом горожан и собирая с них деньги, эти исполнители коммунальных услуг, тем не менее, копят долги и с начала года не рассчитываются за приобретенную электроэнергию с гарантирующим поставщиком. Лидер списка недобросовестных исполнителей с января 2017 года накопила задолженность в размере 2,7 млн рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

"Исполнители коммунальных услуг уже год копят долги перед ДЭК, и до настоящего момента в отношении них велась только претензионная и уведомительная работа, но к концу года ситуация обострилась, и "компенсировать" неплатежи управляющих компаний ПАО "ДЭК" возможности не имеет, — прокомментировал ситуацию начальник Владивостокского расчетно-контрольного центра филиала "Дальэнергосбыт" Павел Серов. — Если управляющие организации и ТСЖ не пойдут на диалог и не рассчитаются до конца года, в отношении обслуживаемых ими домов будут применены меры, предусмотренные правилами полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии, утвержденными правительством РФ".

Напомним, в соответствии с изменениями, внесенными в Жилищный кодекс РФ, с 1 января 2017 года расходы на оплату электроэнергии, потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме, включены в состав платы за содержание общего имущества дома. Таким образом, объем электроэнергии, потребленной в местах общего пользования, предъявляется к оплате жителям исполнителями коммунальных услуг.

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