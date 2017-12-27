Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за снегопада в новогоднюю ночь

Снегопад. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

Общее количество выпавшего снега может составить 1- 3 месячные нормы

27 декабря, PrimaMedia. Примгидромет объявил штормовое предупреждение в связи с сильным снегопадом, который пройдет в новогоднюю ночь. По словам синоптиков, общее количество выпавшего снега может составить 1— 3 месячные нормы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

"В связи с возможным выходом активного южного циклона к побережью Приморского края в период 31 декабря 2017 г. – 01 января 2018 г. на большей территории края и во Владивостоке ожидается сильный снег с количеством 6-18 мм за 12 часов и менее, местами в разных районах края пройдет очень сильный снег с количеством более 20 мм за 12 часов и менее", – отмечается на сайте Примгидромета.

Как сообщают синоптики, снегопады будут сопровождаться гололедными явлениями, местами сильными, метелями, ветром скоростью 15-20м/с, на побережье порывами до 27м/с. На дорогах гололедица, снежные заносы.

В случае изменения траектории движения циклона штормовое предупреждение будет уточнено.