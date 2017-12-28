Роспотребнадзор нашел нарушения в пекарне у лесного кладбища во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Владельцев «Пекарни Корвет» ждет суд – если он подтвердит нарушения, деятельность предприятия приостановят

28 декабря, PrimaMedia. Пекарню, которая находится рядом с кладбищем Лесное, проверил Роспоротребнадзор. Специалисты обнаружили нарушения требований СанПиН и закона о "Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Они установили, что предприятие расположено слишком близко к месту захоронения людей, в здании нет централизованного водоснабжения и приёма сточных вод, пекарня не контролирует качество используемой для производственных нужд воды и не проводит дезинфекцию накопительной емкости для нее. Недобросовестных предпринимателей ждет судебное разбирательство, сообщает ИА PrimaMedia.

Производство ООО "Пекарня Корвет" находится на Маковского, 14г. Совсем неподалеку, по адресу Маковского, 20, расположено кладбище. Предприятие, которое занимается выпечкой, придвинуто вплотную к его ограде, расстояние от цеха до условных границ погоста – менее 100 метров. Это противоречит правилам СанПиП, где указано, что санитарно-защитная зона вокруг мест захоронений с такой площадью, как у Лесного кладбища, должна составлять минимум 500 метров.

– Проблемой "Пекарни Корвет" сейчас продолжают заниматься наши специалисты. Производство действительно находится на территории кладбища – это нарушение норм. Когда все мероприятия по надзору закончатся, на сайте будут опубликованы результаты, – рассказали в отделе по гигиене питания Роспотребнадзора по Приморскому краю.

Как отметили в ведомстве, сотрудники Роспотребнадзора посетили пекарню с внеплановой проверкой из-за обращения, которое поступило в департамент сельского хозяйства и продовольствия Приморского края. Ответ на него есть в распоряжении ИА PrimaMedia. В нем указано, что административное расследование установило нарушения требований СанПиН и закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии". Предприниматели не заключали договор на холодную воду и канализацию с "Примводоканалом", они пользовались привозной водой, но при этом не контролировали ее качество и дезинфекцию емкости для нее. По результатам проверки составлен административный протокол. Все материалы дела переданы в Первореченский суд для принятия решения о приостановлении деятельности пекарни.

Отметим, что продукция пекарни продается во многих торговых сетях Владивостока. Кроме того, организация "Контакт–ДВ", имеющая с ООО "Пекарня Корвет" один юридический адрес и общего директора, является поставщиком хлеба для нескольких крупных государственных предприятий. Среди заказчиков значится ГУФСИН по Приморскому краю, роддом в Артеме, МГУ им. Невельского, Тысячекоечная больница и другие.

– Есть нормы по воде и по размещению объектов вблизи кладбищ. Если они не соблюдаются, значит, производство должно быть приостановлено после соответствующего решения суда. Изводить предпринимателей внеплановыми проверками мы не имеем права, этот процесс строго регламентирован. Но если на предприятие жалуются люди, то мы должны проверить его после согласования с прокуратурой. Для этого службы и существуют: когда нам поступают обращения, мы реагируем, – прокомментировал Виктор Понамарев, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края.