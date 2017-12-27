Подписи в поддержку Путина соберут в четырех городах Приморья

Кампания начнется уже в новогодние каникулы

27 декабря, PrimaMedia. Определились города, где в Приморье планируется собирать подписи в поддержку выдвижения кандидатом в президенты РФ Владимира Путина. Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе регионального отделения "Единой России", это Владивосток, Арсеньев, Уссурийск и Находка.

"В январе 2018 года на территориях городов Владивосток, Арсеньев, Уссурийск и Находка планируется организовать пикеты в поддержку Владимира Путина, на базе которых будут собирать подписи", — отметил собеседник.

В "Единой России" отмечают, что в Приморье к сбору подписей подключились партийные активисты. И сбор подписей сторонниками кандидата в его поддержку начнется уже в новогодние каникулы. Если Центральная избирательная комиссия признает их действительными, кандидат сможет начать вести предвыборную агитацию. Президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года.

Кандидат, выдвинутый от партии, должен собрать не менее 100 тысяч подписей в свою поддержку. При самовыдвижении, как в случае с Владимиром Путиным, кандидату необходимо собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей, причем на каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тысяч подписей избирателей, проживающих на территории. По информации ИА PrimaMedia, перед регионами ставится задача – собрать около 10 тысяч подписей.

Путин объявил о том, что пойдет на выборы в марте 2018 года, на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде 6 декабря. До этого в течение года ему неоднократно задавали вопрос о том, будет ли он переизбираться, но он всегда уходил от ответа. О том, что он пойдет на выборы как самовыдвиженец, Путин рассказал во время пресс-конференции 14 декабря. На XVII съезде, который прошел 22-23 декабря на ВДНХ, партия "Единая Россия" также поддержала его выдвижение.

Накануне, 26 декабря, в Москве на ВДНХ состоялось собрание инициативной группы по поддержке выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты РФ. В ее состав вошли представители Общероссийского народного фронта (ОНФ), политических партий, а также добровольческих организаций и всех общественных групп, которые поддерживают политику главы государства. В ходе собрания было принято решение выдвинуть Владимира Путина кандидатом для участия в выборах президента РФ. От Приморья в инициативную группу вошли депутат Госдумы Виктор Пинский, олимпийский призер Иван Штыль и спикер ЗС ПК Александр Ролик.



